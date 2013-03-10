邮政局长回应陈德铭吐槽快递不力：很遗憾很抱歉

商务部部长陈德铭8日在两会的一场记者会上，讲述了自己的一次不愉快的网购——本想元旦送给孙女的生日礼物，圣诞节前一天下单，1月5日还没收到。

“对陈部长的快递烦恼，我很遗憾，也很抱歉。快递服务跟不上，导致没能给小孙女带去惊喜。”9日接受新华社记者采访时，国家邮政局局长马军胜对此表示。

其实，过年前，陈部长和马局长就坐在一起探讨过，两部门未来怎么合作，以更好地推动网购和快递产业链、跨境电子商务的健康发展。

“网购在国内兴起不过十年，近几年发展势头迅猛。也导致了与快递之间联动存在不少需要完善的地方。”马军胜坦言。

2006年，中国网购总额258亿元，2012年则达到1．2万亿元；2006年，每天配送快递量300万票，2012年达到2500万票，其中1500万票来自网购。连续24个月，全国快递业务量同期增长50％。

马军胜用这组数据来说明快递市场需求之庞大和发展之迅猛。

陈德铭也积极肯定，伴随工业化、城镇化得到巨大发展的网络购物，极大改善丰富了人们生活消费方式、推动了相关领域经济的发展。

不过，陈部长和马局长同时都注意到了网购发展迅猛带来的相关产业链服务衔接等问题。

七成以上网购需要快递完成，日业务量最高突破3000万件。“国内目前有8000余家快递公司，良莠不齐。”马军胜开玩笑地说，如果陈部长选择一家信誉好实力强的快递公司，大概就能按时收到了。

不过，他知道，陈部长“吐槽”的问题，不是仅他一个人遇到过，也不是偶然的。

“国家邮政局将进一步加强对国内快递行业的监督管理。”马军胜说，目前已经制定了一系列政策，对快递企业实行经营许可制度，提高准入门槛，并修订施行了《快递市场管理办法》，让快递企业不敢懈怠任何消费者。

此外，顶层设计也很重要。马军胜透露，未来将针对网购市场现状和存在的问题，进一步出台相关政策措施；培育若干实力强大的电商企业和快递企业，进一步完善产业服务链条。

“对消费者来说，网购和快递是一个完整链条。未来还需要从流程、标准等各方面制定完整的规制，保证网购的 最后一公里 完美收官，让消费者满意。”马军胜说。

对于快递公司“政府部门不送货”的解释，马军胜说，这里存在快递和投递终端的结合问题。“很多政府机构没有为快递提供进门投递的方便。怎么突破？需要制度探讨。”

马军胜表示，我们注意到，国外快递行业已经有“智能快递包裹提取箱”等技术的使用，我们也将探索相关技术及方式，使快件投递和收取更加方便。

“两会之后，我还将专门征求陈部长对快递发展的意见和建议，进一步改进服务。”马军胜说。