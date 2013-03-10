李彦宏再提VIE松绑:我希望政府少做一些事情

尽管做搜索的李彦宏和做家电及电子商务的张近东在生意上并无正面竞争，但涉及同一话题VIE(可变利益实体)的两个提案却把双方同时推上风口浪尖。

全国政协委员、苏宁云商集团股份有限公司董事长张近东恐怕没想到自己关于“VIE要加强监管”的提案会遭到那么多人的侧目。而李彦宏提出的“鼓 励民营企业海外上市(VIE)取消投资并购、资质发放等方面政策限制”的提案赢得包括创新工场董事长李开复、新浪董事长曹国伟、易凯资本CEO王冉、天使 投资人蔡文胜、互联网观察家信海光等业内人士和专家的支持。

不过，李彦宏强调，他与张近东沟通过，他所说的是这么多公司已经经历了这么多阶段，没有必要用过时的规定制约这个产业的发展。而张近东看到的是 现状还有很多不合理的状况，例如税的状况、其他的零售业准入的状况。这些状况如果有其他的规定需要来解决的话，是应该去解决的。

“每个人所处的环境不一样，感受很可能是不一样的，这点我觉得非常容易理解，但是我还是要强调，我们俩说的应该不是一回事，他也觉得我说的没问题，我也觉得他说的没问题。”李彦宏表示。

互搏的VIE提案

事情的起因是，张近东提议中国商务部、证监会尽早出台正研究制定中的“针对VIE模式的监管规定”被认为有点针对多方竞争对手。

其中“部分电商企业为吸引境外资本，一味地追求高增速、大规模，导致电商行业出现投资效率低、盈利能力差、恶性竞争等问题。不仅会使线上市场陷 于无序状态，也会波及线下，”，被看做是针对京东商城，而“‘经营销售在国内、投资上市在境外’的现实导致资本的运作游离于国家的监督管理之外，缺少有效 的监督。”则捎上了阿里巴巴。

此外，张近东还提议“明确将协议控制定性为企业并购行为”。

其实，VIE架构的公司已经在赴海外上市过程中困难重重。此次李彦宏的提案即是“关于鼓励民营企业海外上市(VIE)，取消投资并购、资质发放等方面政策限制的建议”。

目前中国尚未出台任何针对VIE的法律法规，相关政府部门在涉及VIE问题上大多采取“一刀切”——不予批准或长期搁置的做法，在诸多方面对 VIE企业存在实质性的政策壁垒。以国内投资并购领域为例，企业投资并购对象为年营业额4亿元人民币以上企业时，需按规定向商务部申请经营者集中审查，一 旦涉及VIE问题均无法被正常受理。

挑战4亿红线

李彦宏在接受《经济观察报》采访时表示：“VIE的问题不仅是百度特有的问题，也是涉及到整个互联网产业的问题。我不是希望政府部门多做一些什么事情，我是希望他们少做一些什么事情。”

目前，已有250多家中国企业利用VIE在境外上市，数千家企业以VIE结构接受PE、VC投资。

李彦宏认为，利用VIE在海外上市，是一种更有效率的外资利用方式，对推动国家自主创新、转型升级具有重要意义。

李彦宏认为企业以VIE结构引入的多是“弱势外资”，与中国利用外汇储备对外投资类似，“弱势外资”以保值增值为目的，较少干预企业日常运营， 因此利用“弱势外资”相比“强势外商”更具综合优势和总体效益。“所以，不能简单将VIE理解为外资控制中国企业，更不能将采用VIE结构的国内企业简单 等同为外资企业，VIE是特定历史条件下市场主体的合理选择，是在实践中摸索出来的、有待总结的优秀产业发展模式。”李彦宏表示。

李彦宏具体的建议有：修改现有法规，参照国际经验，出台切实可行的指导意见，鼓励企业利用VIE实现海外上市、获取海外投资、促进跨越式发展。 以及在支付牌照发放、投资并购审查等方面，取消对VIE结构企业的限制，给予VIE结构企业国民待遇。对于敏感领域，尝试对企业实际经营权和控制权均为中 国自然人掌握的VIE企业开放，或采用“新人新办法、老人老办法”的原则，逐步梳理不同类型的VIE结构企业。

李彦宏透露，由于互联网公司的VIE结构仍然是一个不被承认的合法的安排，所以它变成了一个阻碍并购的问题。商务部《反垄断法》要求，如果并购 的双方每一方的年收入都超过4亿人民币，并且加起来超过20亿人民币，就必须报商务部审批，要看是否有垄断的嫌疑。但其实对于VIE结构的企业，不管你有 没有垄断，主管部门是不会批准的——“我觉得应该取消，起码是放松这方面的管制。”