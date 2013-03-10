李毅中：人口红利已过去 低工资不可持续

3月8日，全国政协财经委员会副主任、原工信部部长、中国工业经济联合会会长李毅中就劳动力短缺该如何解决、产能过剩等问题接受了媒体采访。

李毅中对21世纪网表示，目前，我国劳动力红利已经过去的问题确实存在，长期低工资是不可持续的，企业家要认识到这一点。

李毅中认为, 目前劳动力紧张是人才结构的问题，在充分就业的基础上，企业要重视生产线的自动化，用新技术改造传统产业。

此外，对去年钢铁工业冶炼和工业加工利润下降了37%。李毅中认为，这是由多重因素造成的，但问题的根本还是在于产能过剩。

在这样的情形下，钢铁行业到底该如何进行“自救”？李毅中建议，首先，企业还是要提高质量，开拓新的用途。其次是淘汰落后过剩产能。“按照现有的技术衡量，15%到20%是应该淘汰的。另外，就是要重组兼并以及进行产业转移。

劳动力紧张是人才结构的问题

2012年是中国经济的一个重要转折点，15到59岁劳动年龄人口在这一年出现了绝对下降。根据根据国家统计局2013年1月18日发布的数据显示，2012年我国劳动年龄人口比上年末下降0.6个百分点。

此外，中国劳动力供给的状况可能比预想中的严重得多。受国家发改委委托，中国人民大学劳动人事学院刚刚完成一份名为《中国农村劳动力转移就业发展战略研究》的报告。报告测算，若保持当前农村劳动力工作负荷和土地制度不变，到2013年，中国农村剩余劳动力已经为零。

应该如何面对和解决我国劳动力短缺？李毅中对21世纪网表示，应从技术进步的角度给劳动力提供更大的空间。

李毅中认为，目前，劳动力红利拐点已经过去，长期低工资是不可持续的。提高劳动力的基本工资是“以人为本”的体现，也是企业家应该认识到的一点。

另一方面，李毅中指出，劳动力紧张是人才结构的问题。当前，就业者中缺少具有相当科技水平的高级工，也缺少从事“苦脏累”等艰苦岗位的劳动力。因此，在充分就业的基础上，企业要重视生产线的自动化，用新技术改造传统产业。

“我 之前去富士康，发现流水线上的工人完全是熟练工，将零件从架子放在流水线上，不停的重复劳动。我当时就问管理者为何不使用机械手？其实我理解他为什么不使 用，因为搞机械手所用的投资比雇几个人的成本高很多，所以管理者宁可用人而不搞自动化。但是现在如果企业确实出现劳动力紧张的情况，那就推进机械手的上 岗，将剩下的劳动力进行培训，提升劳动者的技能去干更复杂的工作。”李毅中向21世纪网举例表示。

钢铁业要“走出去”

根据数据显示，2012年，我国黑色金属冶炼工业利润大幅下降了37%，钢铁业亏损严重已经成为了众所周知的事情。

对此，李毅中首先提到了铁矿石的定价问题。

“我们买了全世界矿石贸易量的70%，理应更有话语权，但实际上是国外卖家说了算，不是卖家非要卖给你，是我们非要买人家的铁矿石，我们曾经下决心三个月不买，那第四个月买不买？说到底，铁矿石定价权不在我们这里。”李毅中表示。

根据粗算，我国每年用铁矿石为21亿吨，其中自己生产13亿吨，进口7亿吨左右；不过，按照质量来说，我国自己生产的铁矿石含铁量仅为30%—40%，而国外进口的铁矿石的含铁量为62%。也就是说，如果按含铁量来说，我们进口量达到50%

在这样的情形下，钢铁行业到底该如何进行“自救”？李毅中提了自己的几点建议。

李 毅中表示，首先，企业还是要扩大内需，提高质量，开拓新的用途。其次是淘汰落后过剩产能。“按照现有的技术衡量，15%到20%是应该淘汰的，政府工作报 告里也说了，淘汰了五六千万吨，而且随着技术的进步，淘汰的标准还在提高。如果真把落后的淘汰掉，那我们就不是这么严重过剩了。”李毅中称。另外，就是要 重组兼并以及进行产业转移。

李毅中认为，我国的钢铁业是可以实现“走出去”的。我国钢铁业总体水平并不低，发挥强项才是化解现有存量的有效途径。

不过，除了钢铁产业外，从大范围来看目前我国工业的库存状况，李毅中表现得比较乐观。

“规模以上的工业企业去年主营业务的收入大概是97万亿元，库存是3万亿元，这样算下来，总体也就是七八天的库存，还属于正常范围。虽然库存也在增长，但是库存的增长要比主营业务的增长要慢。”李毅中称。

政府限“两高” 力度不够

事实上，在市场经济条件下，产能过剩或者适度过剩是正常现象，但是如果遭遇严重的产能过剩就会带来严重的后果。在谈到区分“产能过剩”与“严重产能过剩”的界限时，李毅中给出了行业利用率75%的说法。也就是说，当行业利用率小于75%的时候，这个行业就属于严重过剩。

根据李毅中给出的数据，钢铁工业现在的产能利用率为74.6%，电解铝为74.3%、风电设备为69%，光伏电池和多晶硅分别为57%以及35%。

更为关键的问题在于，根据之前媒体报道的情况，我们目前面临的不仅仅是产能过剩的问题，而是在产能过剩之后，地方的企业仍未停下扩张的步法。

以电解铝为例，去年全国的产能是2700万吨，实际的产量是2000万吨，但是地方上目前仍在建的电解铝产量达500万吨左右，还有拟建的1600万吨。

对此，李毅中也给予了解读。他认为，出现这种情况的原因首先是企业经营者水平不高，缺乏科学决策；第二是信息传递的不够及时、存在误导；第三则是地方政府盲目追求GDP，找不到更好的经济增长方式；最后则是中央政府虽然限制“两高”，但是力度仍然不够。

“每次都说建大（企业）关小（厂），但是最后，大的建起来了，小的也没关，这就造成了产能过剩。”李毅中称。

然而，对于将产量完全交给市场定夺的说法，李毅中同样不能认同。在他看来，“市场的手”有时会失灵，如果完全放任自流问题会更加严重。

“我 们国内有这样的教训。当初，电视机的生产是比较放开的，很多地方都在生产，到现在可以说已经经过了很长时间，但是最后各企业见竞争的头破血流，造成国家资 源流失以及环境污染等巨大损失。如果能够适度的宏观调控，将政府的引导和市场机制结合起来，我觉得可能更好一点，我们不能走向另外一个极端。”李毅中表 示。