宗庆后：经适房应建退出机制 每年征20%税5年就征光了

杭州娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后

全国人大代表、娃哈哈集团公司董事长兼总经理宗庆后近日做客 中国经济网 《经济热点面对面》两会特别节目，在谈到住房问题时，他表示，“住房是一个生活必需品，解决了之后社会就会比较稳定安定。”对老百姓来说，住房问题解决了，才能过上幸福生活。而对贷款购买 商品房 的工薪阶层来说，还贷的压力太大了，他一辈子做房奴了！

在谈到社会上争议很大的经济适用房时，宗庆后表示，经济适用房对解决老百姓住房问题是起到一定作用，但目前的主要问题是需要建立一种合理的退出机 制。比如对那些生活条件改善后又购买了商品房的人群，“买了商品房你就把经济适用房退出来，不退出来，就每年按照你的房价20%征税，5年把你征光了，他 肯定就要退了。”宗庆后补充说道。

以下为相关内容实录：

宗庆后：所以改革要从这方面改，如果把土地拆迁成本降下来以后，造的房子就是经济适用房了。但是以前的工薪阶层贷款买的商品房，政府给他点补贴，因 为这个还贷的压力太大了，他一辈子做房奴了，是不是企业把已经有了的公积金给这些人，政府也给一些补贴，关键是要解决老百姓的生活问题。

宗庆后：现在说让老百姓过上幸福美满的生活，从什么地方去执行，现在老百姓不幸福的问题在哪里？如果说把住房问题解决了，因为城市里面最大的问题是住房问题， 汽车 是另外一回事，你有钱就买汽车，住房是一个生活必需品，解决了之后社会就比较稳定安定，老百姓也不会不稳定了。

嘉宾主持：我觉得宗总提了很好的建议，关于经济适用房，真的能做到给每位城市的居民享受一套经济适用房，那整个房地产市场的健康发展会有很好的局面。

宗庆后：买了商品房你就把经济适用房退出来，不退出来，就每年按照你的房价20%征税，5年把你征光了，他肯定就要退了。