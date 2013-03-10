马化腾两会答记者问（全文）

2013年3月10日

马化腾：我先讲两句，也是很抱歉，因为两会期间，本来我们团也有很多责任和义务是接受媒体的监督和采访的，也有很多条子递过来，很抱歉，因为那时候也是时间有限，有一些都没有时间接受采访，然后也希望说大家能集中在一块儿，比较密集地去回答大家的问题吧。

还有一些情况，就是我们发财报之前一个月，按道理是静默期，但是我又参加人大，又有这个义务和责任要回答大家的问题，所以到时候有一些太精确的数字之类，可能不一定能够在财报前一个月，也就是静默期，不能讲得太多，也请大家谅解一下。

提问：微信现在推出团购了，在接下来微信的商业模式或者说在哪些商业领域会商业化，谈一下微信的商业化，还有微团购目前是怎么操作的。

马化腾：我可以讲一些最近也讲过的情况，应该说微信商业化是大家蛮关注的一个问题。之前对外也说了，包括业界也有共识，应该包括海外其他微信类的产品，已经比微信走早大半年的时间的，就是说在增值服务，尤其是移动社交、游戏，这个应该是比较清晰的商业模式。我们目前也在紧锣密鼓地研发，务必是体验比较好我们才愿意放出来。另外，我们也希望搭建一个开放平台，能够跟其他的各类开发商合作，提供更多的内容给我们的用户。当然过去像O2O、很多像微团购这种尝试也很多声音，因为外面的声音、猜想比我们还着急，往往帮我们想了很多点子，其实我们动作也没有那么快，这里面还是相当复杂的，因为涉及到线上线下整合的话，要包括支付、跟线下的，你是选很多行业一起上还是说垂直砸在一个行业里面做深，这里面都有不同的选择点，所以说这里面也有一些弯路、也有一些经验教训，但是我们还在努力拓展。

总的思路我们更希望是做成一个平台，不要说自己去把某一个行业做得太深。像比如说最近也有很多在手机上的一些好的应用，比如说在手机上打车或者说直接在微信卖自己的书、卖东西的电商的网站，是基于微信的，甚至还有一些文学网站，可能觉得作者不一定依赖于其他的现在在网上的那些文学网站，他可能直接就可以面向用户、直接就面向订户，你想看下一段，因为作者都是一段一段写的，你愿意付费我就写给你，就直接送达给你，当天写完就新鲜地送给你，这些可能是成为内容制造者和终端用户的这样一个桥梁。

也有很多自媒体的用户说我不用付费，我这个就发出去，你们记者可能也有这个理想，说你写出来的东西希望有一个自媒体，我也看到我们以前有一个前同事程苓峰也在尝试，他写了很多东西，他也希望能够打造一个自己品牌的自媒体，甚至在里面可以直接卖广告，广告直接跟着文章走，这都是微信之前没有想过的一些新的模式，我们更希望构造一个这样的通道和一个平台，能连接很多的商业模式，它的玩儿法各种各样，可能我们都没想到，往往很多玩儿法都是用户自己创造出来的，我觉得最理想的方式就是构造一些很简单的规则和网络层的这种连接，然后复杂的商业模式交给外面的这种合作伙伴或者是个人，让每个人都可以找到自己的用户群，我觉得这个生态会比较健康。

提问：我有一个问题是关于国际化的，因为您在两会上也提出了说鼓励中国互联网走出去，我们看到不久前微信刚刚在美国成立了一个办公室，所以也是希望产品在海外市场走出去，所以想您能不能谈一谈，比如说腾讯国际化布局的一些想法，或者比如说战略、几步走，还有微信在国际化当中起到的作用。

之前很多互联网巨头都很想国际化，但是大家到目前为止都不太成功，您觉得这个原因可能是什么？

马化腾：因为走出去是很多中国企业的梦想，过去基本上是在制造业走出去了，像同在深圳的华为、中兴不用说了，很成功。家电行业也有海尔、格力、美的、TCL也都非常成功地在制造业方面国际化。但是尤其是信息产业或者是第三产业吧，包括所有的服务行业，这个是占全球70%经济体量的产业，中国其实还是比较落后，也从来还没有成功过。

过去中国所有的互联网模式都基本上从美国拷贝过来，每一个都是，所以你再返回去的时候几乎不可能，因为别人比你成熟，你已经时间比较晚，这是几乎不可能的事情。当我们看到移动互联网这个浪潮席卷全球的时候，其实很多国际的互联网巨头也没有准备好，他们也会像很多公司，就是说他会受限于以前PC或者说WEB上的这些服务和习惯的牵绊，所以他很难做到一个纯移动互联网化的新的服务和产品，这样的话确实是给中国企业一个蛮好的机会，因为其实在亚洲的移动手机来说，一定程度上是比西方还快的，包括以前用短信，短信也是中国最热、最火。移动互联网一起来之后，是亚洲的国家真的是先更快一些，从普及度来说、使用的各种花样来说还是挺快的，我觉得这是千载难逢的一个机会，可以让我们纯移动互联网的产品走出去的一个机会。

当然美国的这几大公司也在积极地开始发力追赶。现在我们微信类的产品从全球国际化来看，主要美国是WhatsApp，但是WhatsApp其实在美国反而用户不多，他是亚洲、欧洲其他国家反而很强，甚至可以理解成美国用户好像不太习惯用这种东西，因为他用短信都少，那这样的话反而是亚洲国家，包括我们微信在海外的版本叫wechat，包括在日本最火的是Line，在韩国是kakao talk，大家知道kakao talk我们也投资了一小部分，亚洲这三个是都在当地市场占的份额是最大。

最激进的往外走的就是日本的line和腾讯的wechat。大家都往外走的时候，其实也是互相激励吧，所以说动作都很快，我们在好多个市场都有交锋，不管在香港、台湾、东南亚、印度甚至西班牙语系的欧洲国家都有开始做推广，包括在手机上的广告系统投放广告，到当地找合作伙伴线下推广，因为这里面有很多市场是要跟微博的，也就是说找明星代言、线下硬广推广，还是挺有效果的，有时候还逃不开这种方式，所以说这里面的投入还是挺大的，但是大家都看到这里面是未来一个很大的商机，所以都加大投入。

所以对于腾讯我们也是跟他们一样，在同一个月内，我们在美国也是设立办公室，在加紧去拓展欧美市场。但是大家都知道美国其实可能是最难的，所以现在还很难说，因为当地最强的就是Facebook，Facebook一专心也做了Facebook Messenger，但是现在看起来好像还受到他原有的体验的影响，当然他也收购了instagram，也是他发现的，用图片沟通的纯手机的一个，当然instagram也有PC，但是主要是手机上应用的，对他的Facebook也有很大的冲击，所以他不惜代价买下来之后，但是发现还有很多新的东西不断地出现，所以说这个其实是全球都面临一个剧变的时代，可能竞争是要按天来计算的，都是生死时速，每天都在计算的这样一个竞争场景，我们也希望能够尽一把力，成和不成可能这辈子就这个机会了。