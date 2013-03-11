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杨伟东：“杨氏”土豆来了

2013-03-11 07:36 | 作者： 袁茵 来源：《中国企业家》 杨氏 土豆 杨伟东

文_本刊记者 袁茵

优酷土豆合并一年后，土豆是何种风味？

杨伟东将给出新的答案。优酷土豆集团日前宣布，任命杨伟东为优酷土豆集团高级副总裁兼土豆网总裁，全面负责土豆网品牌下的内容、市场、营销等核心运营业务。这是优酷土豆合并以来，土豆网高层最重要的一次人事变动。

杨伟东并非来自视频行业，他曾就职于联想、诺基亚和麦特文化。2002年至2011年，杨担任诺基亚大中国区市场营销总监，负责品牌、全系列产品及互联网服务的广告等业务。那时以品牌方的身份，他与优酷创始人古永锵和土豆创始人王微都有过合作。古永锵对杨伟东的团队管理经验和执行力给予积极肯定，认为他将带土豆网走向新的未来。

不过，王微的独特气质已给土豆打上“时尚、青春、个性，不甘平凡”的深刻烙印。外界最关心的是“杨氏”土豆味道如何，是否会丧失“文青”范儿？

从履历看，杨伟东的确做过一些很“文青”的项目，在麦特文化期间策划了MMAX未来影像季、MMAX大爬梯音乐生活节等系列青年文化活动品牌。 

至少“杨氏”土豆得到了王微的认可。王微说，多年合作，杨伟东对土豆网品牌有了深刻独到的理解，尤其对创新的激情和意识非常强烈，这一点与土豆的DNA高度契合。王微相信：“伟东会让土豆更土豆。”

但愿如此。

注：本文详见2013年第5期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。欢迎来天猫店（http://chinaentrepreneur.tmall.com/ ）订阅《中国企业家》杂志，2013年全年征订，8折优惠中。

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