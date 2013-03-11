李书福：国内排放标准太低 尾气标准要超欧美

近日，记者采访了全国政协委员、吉利汽车董事长李书福，他认为车企应该控制车内空气质量和尾气排放，并且把尾气排放标准提高到欧美之上。



记者：有人认为，在大气污染过程当中汽车产生尾气占到1%，也有人说汽车产生的尾气在大气污染雾霾当中占50%，你怎么看？



李书福：无论是谁的问题大家都要去解决，首先汽车的问题要解决好，如何让汽车的能量消耗降低、排放降低，实现零排放、低排放、超低排放，这是汽车排放的标准要提高。另外油品应该要跟上汽车降低排放的要求，所以油品标准也需要提高。



记者：那在治理大气污染的过程中，你觉得车企有什么可以做的？



李书福：我们第一要做的就是车辆本身不是产生污染空气的污染源；第二让车外面的空气进到车里来的时候，要有一个净化系统；第三是发动机的排放要提高。



记者：你有没有考虑过向有关部门提出建议做一个适合于我们中国国情的排放标准？



李书福：我认为现在标准太低了，标准不够高，千万不要认为，好像因为自主品牌汽车的排放标准上不来，所以国家在制订标准的时候故意地放低一点。我是坚决地支持国家尽快地提高汽车的尾气排放标准，可以提得比欧洲高，提得比美国高。



记者：吉利现在是不是掌握了一些技术可以应付这些问题？



李书福：吉利跟沃尔沃专门签订了一个空气质量保证方面的技术协议，沃尔沃帮助吉利怎么提高车内空气质量，这些都在做。但这也不是说一天就能做成的，都是比较复杂的技术应用。



谈自主



现在国家公车改革方向非常正确，重点采购在中国有研发投入的，投入比例不低于3%的企业，无论是中国企业还是外国企业都是一视同仁。我们要根据这个政策来做应该做的工作，我相信这个政策一定能够对中国本土制造、本土研发的汽车企业带来帮助，吉利当然是其中一个企业。自主品牌能不能活下来，这个就看自主品牌的汽车公司是在努力地、积极地发现问题，解决问题，还是在被动地消极地寻找借口。李书福



新京报记者 魏学珍