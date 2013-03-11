雷军：李彦宏与张近东目标善意，方法不一样

新京报讯 （记者郑道森）近日，百度董事长李彦宏与苏宁云商集团董事长张近东的两份关于VIE监管的提案引发业界热议。



上周，全国人大代表、小米科技董事长雷军召开记者会。在回答“支持哪一方”时，雷军表示，两人的目标都是善意的，VIE是个妥协方案，要解决这个问题需要更强的政治智慧。



雷军创办的小米科技，以及他投资的YY、UC等企业，都存在VIE的问题，他本应是李彦宏的支持者。然而，小米手机在销售方面，又涉及与苏宁电器的合作。这样复杂的状况，让雷军的表态颇为谨慎。



在记者一再追问下，雷军表示，李彦宏与张近东“目标都是善意，方法不一样”，但都要解决VIE“绕远路”的问题。



他说：“VIE是现有体制下，无数聪明人耗尽脑筋想出来的变通模式，这是一个妥协方案，绕了十万八千里的路，路上还有风险。毫无疑问，今天的制度要想把这个路修通并不容易，需要更强的政治智慧。”



作为天使投资人的雷军还大声疾呼：“目前在珠海、深圳试点的新商事登记制度非常好，应该全国铺开。”



雷军说，新的商事登记制度“不要注册资金，不要注册地址文件，不要注册费，不年审，三个工作日保证搞定，这是巨大的变化。”他建议，既然这是全球行之有效的方法，能不能直接全国试点；如果有难度，退一步，能不能在高新区试点？



VIE是现有体制下，无数聪明人耗尽脑筋想出来的变通模式，这是一个妥协方案，绕了十万八千里的路，路上还有风险。毫无疑问，今天的制度要想把这个路修通并不容易，需要更强的政治智慧。



全国人大代表、小米科技董事长雷军