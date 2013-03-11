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马明哲看不起银行：靠红利躺着吃饭 没理由做不好

2013-03-11 09:38 | 作者： 来源：理财周报 明哲 红利 不好 理由 银行

一个平安银行离职中层表示：“和平安高层谈论，大家都认为，马明哲骨子里是看不起银行的。”他表示：“马明哲经常说，银行的人是躺着吃饭的，证券的人是坐着吃饭的，我们保险的人，是跑着吃饭的。”银行是做收行业红利，没有理由做不好。

如果放在公众投资人角度：你是做马明哲的股东好，还是做深发展股东的股东好？

2008年末股价：9.46元，2009年24.37元，2010年15.79元，2011年15.59元，2012年16.02元，2013年上周五22.86元。总市值1171亿。

如果我们把竞争力的定义放在开放市场和自由市场基准上：民生银行是把握了时代最好的银行，兴业银行是资源整合最好的银行，招商银行是最适合个人和家庭服务的银行。那么，平安银行是什么呢？

马明哲为它打开了一扇门——成为金融平台资源综合利用的内循环银行，也同时为它关上了一扇门——它正在远离公共业务和公共服务，站在了公共银行的边缘。倔犟的老马会打开他自己关上的那一扇门吗？

这是平安集团董事长马明哲交出的第一份银行答卷。自2011年7月，平安集团正式控股平安银行（原深发展）。

在这期间，平安银行的市值比过去的深发展翻了一倍，达到1171亿，股权上涨41.9%(后复权)。然而，与股东利益息息相关的每股收益仅增长0.15元，净资产收益率幅度明显大于同业。

平安银行发生的裂变，始终难以逃离平安集团的金字塔。盘根错节的人事大换血，正是平安集团一步步渗透平安银行的最好注脚。伴随新形成的“一正九副三行助”的人事架构，业务结构也在酝酿一番大腾挪。

动荡从未停止，大考才刚刚开始。

平安银行与深发展：做谁的股东好 

平安银行2012年业绩最受关注的亮点之一，莫过于分红方案。

分配预案是，每10股送6股，同时派发现金股利1.70元(含税)。而在去年10月，平安银行已给股东派出5.12亿的现金分红。

相比深发展时代，这些胜利的果实显得颇为慷慨。

作为深市第一股，深发展银行早在1987年已成立，一度叱咤A股。而十年后的国有企业逃废债和东南亚金融危机的双重打击下，深发展的第二个10年陷入蛰伏状态。

就在深发展开始涅槃的2008年底，平安集团开始与深发展接触，并于2009年与深发展大股东新桥签订换股协议。2010年7月，平安集团通过定向增发，进一步将深发展股权占比提升至29.99%。

深发展和平安银行之间存在两个关键临界点。一个是2011年7月，平安集团正式控股深发展，持股比例达52.38%。另一个是2012年6月，深发展完成所有吸收合并手续，深发展和平安银行正式合二为一，000001的证券代码保持不变，原平安银行注销。

上市20多年间，深发展从二级市场融资数百亿，而分红合计仅21亿，最后一次分红是2008年中。

“受限于银行资本充足水平，虽然原深发展银行过去三年连续盈利，但为满足资本充足率的监管要求，银行才未能实施现金分红。”一位银行分析师在2009年的研究报告里提到。

股价涨跌幅是更直接的投资收益参考指标。在深发展股东与平安银行的两个临界时间点之间，深发展的股东扳回了一局。

据同花顺统计，以平安集团实现控股的2011年7月29日为界，往前一年是“深发展时代”，股价累计下跌9.7%，而往后一年进入“平安时代”，股价累计下跌12.5%。不过，从控股至今，“平安时代”的股价上涨了41.9%，收益明显。

真正衡量企业投资价值的因素，是盈利能力以及成长性。而代表盈利能力的核心指标则是加权平均资产收益率。

2012年报显示，平安银行加权平均净资产收益率跌至16.78%，比2011年下滑3.54%。

“资产盈利水平较低，我们在12年的定价能力有待提升，导致ROE水平较低，未来我们会采取各种措施，改善负债结构，提升净资产收益率。”平安银行新任副行长孙先朗在业绩发布会上表示。

实际上，2010年定增时，平安银行已经开始摊薄深发展的盈利能力。根据年报数据显示，2010年深发展净资产收益率为23.86%，而平安银行为11.17%。长江证券研报指出，深发展ROA(资产收益率)摊薄了近5%，ROE(净资产收益率)摊薄近20%。

在过去几年里，深发展的净资产收益率在上市股份制银行当中排名靠前。据理财周报记者统计，2006-2010年5年的净资产收益率平均值比较，深发展这一数据为19.2，仅次于浦发20.77，招行20.41。

值得注意的是，不管盈利能力如何变，仅收购深发展这项交易，大股东平安集团就收益颇丰。按照深发展银行正式合并吸收平安银行的2012年8月1日计算，收盘价15.16元/股，据理财周报统计，过去十年，平安集团的银行资产成本是362.94亿，浮盈43.95亿。

“平安集团以四两拨千斤，把深发展这张拥有全国性营业牌照的股份制银行收归麾下，无疑是一笔非常划算的买卖。”业内人士称。

马明哲想做一家什么样的银行

“平安银行的投资逻辑，并非目前盈利多少，而是大股东能否真正把平安银行改造好。”一位私募人士表示。

平安银行和深发展的整合，被认为是“蛇吞象”。两者最初于2009年真正接触，当年平安银行的总资产、净资产、净利润，分别只是深发展的37.5%、52.2%、22.0%。无论规模还是实力，平安银行都不及深发展的一半。

而深发展早在2005年已开始业务结构调整，明确提出服务中小企业、发展贸易融资业务的经营策略。

这一策略，在平安银行时代，得到强化。包括贸易融资、供应链金融、汽车金融和按揭贷款，都成为平安银行的长期发展重点。

不同的是，深发展的零售野心在平安银行时代，仅是综合金融梦想的目标之一。

2010年，在深圳举行的深发展信用卡专题研讨会上，该行信用卡中心提出五年战略规划：“公司卡中心的战略是在2－3年内成为重要的利润贡献单元、在3-5年内成为信用卡行业盈利的领导者。”

平安集团董事长马明哲在去年9月的集团专题会议上，提出“最佳商业银行”的战略，并战略细化为“一个目标、三个阶段、三个发动机、三个差异化”。

一个目标：成为最佳商业银行，三到五年进入股份制银行第二梯队，五到八年进入股份制银行第一梯队。三个阶段：五年以内，以对公业务为主，发展零售业务基础；五到八年，对公与零售业务并重，协调发展；八年后，以零售业务为主。

犹如汽车转弯，同一个时间内，银行的方向盘从零售方向转为对公为主。

“新的平安银行是在集团综合金融战略下，银行作为集团里重要的子公司，平安银行是服务于平安集团综合金融战略，实行专业化和集约化的银行。”在3月8日的年度业绩发布会上，平安银行新任行长邵平表示。

实际上，这是平安银行时代，与深发展时代最大的分岔口。

“新的平安银行有一个强大集团作为依托，为平安银行的发展，奠定了基础。目前集团有客户7800万个人客户，这些客户都买得起财产险、车险、养老险，都是有价值的客户，全世界很少有银行有这么多的价值客户，我们未来光做交叉销售空间就很大。”对于未来的发展策略，邵平颇有激情地介绍。

几乎可与交叉销售相提并论的，唯有科技。事实上，两者正是马明哲银行梦中的两大“发动机”。

马明哲在其2013年新春内部讲话中称“我们现在所面临的，是一场现代科技与传统金融业之间的竞赛，谁跑得快谁就赢。现代科技还在不断进步，3G过后，很快就有4G、5G，平安要做的，就是主动出击超越，跑赢现代科技企业。”他表示，2013年将是新科技变革加速深化的一年，平安未来最大的对手将是现代科技行业。

第三个发动机则是银行自身的发展。

相比四大行布局广阔的物理网点，平安银行望尘莫及。据悉，2012年平安银行在全国27个城市拥有400多个网点。而网点的非传统式扩张，势在必行。

马明哲曾表示，平安银行实体网点不过数百家，而工行布局已超过万家，按照传统线下布局方式，实在难以赶超，而网络化则提供了一个弯道超越的机会。

“平安银行会采用一条新的发展路径，而单纯依靠传统的物理扩张。一方面提高单个网点的产量，另一方面要利用现代科技，特别是互联网技术、移动终端技术来抓住未来新的客户群的需求。”平安集团总经理任汇川说。

就在业绩发布会上，邵平向媒体透露，“我们要把线下的业务，全部开到线上，未来几年发展战略的实现，很大程度是通过线上金融实现。我们架构的调整，业务的整合，未来的发展目标，都是朝着这个方向。不久的将来，大家会看到平安银行在这方面的经营业绩。”

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