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李毅中：长期低工资不可持续

2013-03-11 09:47 | 作者： 戴闰秒 来源：21世纪网 李毅中 工资

3月8日，全国政协财经委员会副主任、原工信部部长、中国工业经济联合会会长李毅中就劳动力短缺该如何解决、产能过剩等问题接受了媒体采访。

李毅中对21世纪网表示，目前，我国劳动力红利已经过去的问题确实存在，长期低工资是不可持续的，企业家要认识到这一点。 

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李毅中认为, 目前劳动力紧张是人才结构的问题，在充分就业的基础上，企业要重视生产线的自动化，用新技术改造传统产业。

此外，对去年钢铁工业冶炼和工业加工利润下降了37%。李毅中认为，这是由多重因素造成的，但问题的根本还是在于产能过剩。

在这样的情形下，钢铁行业到底该如何进行“自救”？李毅中建议，首先，企业还是要提高质量，开拓新的用途。其次是淘汰落后过剩产能。“按照现有的技术衡量，15%到20%是应该淘汰的。另外，就是要重组兼并以及进行产业转移。

劳动力紧张是人才结构的问题　

2012年是中国经济的一个重要转折点，15到59岁劳动年龄人口在这一年出现了绝对下降。根据根据国家统计局2013年1月18日发布的数据显示，2012年我国劳动年龄人口比上年末下降0.6个百分点。

此外，中国劳动力供给的状况可能比预想中的严重得多。受国家发改委委托，中国人民大学劳动人事学院刚刚完成一份名为《中国农村劳动力转移就业发展战略研究》的报告。报告测算，若保持当前农村劳动力工作负荷和土地制度不变，到2013年，中国农村剩余劳动力已经为零。

应该如何面对和解决我国劳动力短缺？李毅中对21世纪网表示，应从技术进步的角度给劳动力提供更大的空间。

李毅中认为，目前，劳动力红利拐点已经过去，长期低工资是不可持续的。提高劳动力的基本工资是“以人为本”的体现，也是企业家应该认识到的一点。

另一方面，李毅中指出，劳动力紧张是人才结构的问题。当前，就业者中缺少具有相当科技水平的高级工，也缺少从事“苦脏累”等艰苦岗位的劳动力。因此，在充分就业的基础上，企业要重视生产线的自动化，用新技术改造传统产业。

“我之前去富士康，发现流水线上的工人完全是熟练工，将零件从架子放在流水线上，不停的重复劳动。我当时就问管理者为何不使用机械手？其实我理解他为什么不使用，因为搞机械手所用的投资比雇几个人的成本高很多，所以管理者宁可用人而不搞自动化。但是现在如果企业确实出现劳动力紧张的情况，那就推进机械手的上岗，将剩下的劳动力进行培训，提升劳动者的技能去干更复杂的工作。”李毅中向21世纪网举例表示。

钢铁业要“走出去”

根据数据显示，2012年，我国黑色金属冶炼工业利润大幅下降了37%，钢铁业亏损严重已经成为了众所周知的事情。

对此，李毅中首先提到了铁矿石的定价问题。

“我们买了全世界矿石贸易量的70%，理应更有话语权，但实际上是国外卖家说了算，不是卖家非要卖给你，是我们非要买人家的铁矿石，我们曾经下决心三个月不买，那第四个月买不买？说到底，铁矿石定价权不在我们这里。”李毅中表示。

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