郭树清：证监会今年会继续改革 但要一步步来

中国证监会主席郭树清在参加十二届全国人大一次会议第三次全体会议时向媒体表示，资本市场监管和发展，公开是第一位的，“只有公开才能做到公正、公平，希望和媒体一起把市场的透明度提高。”他同时表示，将继续加大对内幕交易的打击和查处力度；资本市场将不断加强上市公司对投资者的回报，但并不是强制分红，必须按法律规定推进工作。

今年两会期间，不少代表、委员发出声音，希望对现行的《证券法》进行修订。对此，郭树清表示，《证券法》修改需要列入人大立法议程中，目前有很多方面需要修改，要更适合当前市场的需求，但法律在正式修改以前，还要按照现行法律规定办，但“进一步修法完善是可以确定的”。

昨天，郭树清在接受记者采访时，再次表示“对市场有信心”，并做出解释：A股市场经过20多年的发展走过了西方200多年的路程，已经成为世界上第三大市场，而且还有进一步发展的潜力，“经济在发展，经济增长有潜力，社会上资金很多、投资理财的需求也很多，所以为什么没信心呢？”

他同时透露，近期RQFII额度已经增加了2000亿元，还没有用完。用完后市场如仍有需求，还会进一步增加。

从4月1日起，境内港、澳、台居民可开立A股账户。对此，郭树清表示，港、澳、台同胞在大陆长期工作生活，他们的收入可以买房，也可以开银行储蓄账户，如果他们愿意投资证券，也理所当然支持。“开立的是与内地居民无差别的A股账户，投资额度、范围均没有特殊限制。同时，内地投资者有的权利，港澳台居民同样享有，只要符合法律规定和投资者适当性制度。但账户资金必须是在境内取得的收入，境外资金仍需通过RQFII投资A股。”

郭树清担任证监会主席以来，推动了一系列的改革，被业界誉为“郭氏新政”。那么，今后证监会是否还会继续推进改革？对此，郭树清介绍，证监会今年会继续改革，而且还会有很多事，但要一步步来，“我们的改革既要做好总体规划、顶层设计，又要发挥基层群众、市场的积极性、主动性、创作性。”

与此同时，郭树清介绍，在党中央国务院的正确领导下，去年一年证券期货市场改革、发展、监管都取得了一些成绩，但这些成绩的取得是“十二五”纲要确定的工作任务，实际上也是2004年以来，国务院“国九条”关于发展资本市场一系列要求所规定的。“这些工作都是连续的、持久的，也不是什么‘新政’。”