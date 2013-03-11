Zara创始人奥尔特加：把巴菲特挤出富豪榜前三

2013年《福布斯》全球富豪排行榜

1、卡洛斯·斯利姆·埃卢

2、比尔·盖茨

3、阿曼西奥·奥特加

4、沃伦·巴菲特

5、拉里·埃里森

6、查尔斯·科赫

6、大卫·科赫

8、李嘉诚

9、利利安·贝滕科特

10、伯纳德·阿诺特

2013年《福布斯》全球富豪排行榜上，“股神”巴菲特13年来首次被挤出前三名，取而代之的是西班牙时尚品牌Zara创始人阿曼西奥·奥尔特加。

与蜚声国际的ZARA相比，鲜有人知道阿曼西奥·奥尔特加，他以低调著称，却不可避免越来越受瞩目。

根据纽约时间3月4日《福布斯》公布的2013年度世界亿万富豪排行榜显示，奥尔特加个人总资产从2012年的375亿美元一跃至今年的570亿美元，一年时间财富暴增195亿美元，成为财富增加量最多的富豪。而去年排名第三的“股神”巴菲特因资产增值只有95亿美元，与“探花”之位失之交臂，以535亿美元的身家降至第四的位置。

从一个“渔村来的穷小子”到西班牙首富再到全球第三富豪，奥尔特加似乎演绎了一场名副其实的“屌丝逆袭”。

1975年，奥尔特加开设首家Zara服装店，从此开始踏上以“快时尚”著称的疯狂发展之路，并创办了自己的时装帝国Inditex集团，截止到2012年10月，该集团已在全球82个国家有着将近6000间的服装店铺，职员超过十万人，其去年前三季度已实现114亿欧元的销售额。

目前，集团拥有ZARA、Pull and Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home、Uterque、Zara Kids等服装品牌，尽管ZARA品牌的专卖店只占Inditex公司所有分店数的三分之一，但是其销售额却占总销售额的70%左右。

奥尔特加没有服装设计的天分，也不是家境殷实的富二代，但他却独创了“ZARA模式”，让财富如滚雪球般迅速增长。

奥尔特加财富飙升

奥尔特加个人财富高达570亿美元，增加了195亿美元。

2001年的一个星期三上午11点15分，在西班牙西北部的拉科露那港的一个工业区，阿曼西奥·奥尔特加走出他的办公室，进了一间有电视机的屋子。15分钟后，他的公司第一次开始向公众发行股票。当他在11点45分走出屋子时，他所掌握的60%的股份已经价值60亿美元了。随后，阿曼西奥·奥尔特加像平时一样走进了公司的饭厅。

这60亿美元使奥尔特加成了西班牙最富有的人，也首次跻身当年《福布斯》富豪榜，排名第33位。

此后，奥尔特加在福布斯排行榜排名快速提升，直到今年，他就步入全球富豪的前三之列，名次提升了30名。在他的财富增长背后，是一家全球知名公司不断超越对手的过程。

作为全球三大服装巨头之一，截至2013年3月7日，奥尔特加旗下的上市公司Inditex股价为106.6欧元（相当于139.58美元），股价创历史新高。至此，Inditex市值高达664.47亿欧元（相当于870亿美元），已远远超过H&M的547亿美元市值和GAP的170亿美元。

根据福布斯排行榜统计财富的时间，2012年2月14日至2013年2月14日为一阶段，而2012年2月14日，Inditex收盘价68.12欧元，2013年2月14日收盘价103.85欧元，一年时间股价已上涨52.45%。

Inditex集团已发行股本约为6.23亿，奥尔特加持股约为60%。按照福布斯财富计算最后一天，也就是2013年2月14日的股价，奥尔特加持有Inditex集团的股票市值已高达509.96亿美元，一年时间已增加了大约175.46亿。而此次福布斯排行榜中，奥尔特加的个人财富高达570亿美元，增加了195亿美元，也就是说Inditex是其个人财富增长的主要来源。

Inditex最新财报数据显示，在2012年2月1日-10月31日期间，该公司净利润为16.6亿欧元(相当于21.79亿美元)，比去年同期增长了3.6亿元，净利润同比增长27%，销售额同比增长17%。在这欧洲经济持续低迷情况下，取得这样的成绩实属不易。

此期间内，Inditex还在54个不同的市场开设了360家新店。继该集团在亚美尼亚和前南斯拉夫马其顿共和国开设了当地第一家店铺后，这些新店使该集团的店铺总量达到5887家，遍及全世界86个不同市场。

据了解，除了服装销售，阿曼西奥·奥尔特加还进行不动产等投资，拥有十多个公司的股份。其中在Gartler、Partler、Menlle公司Pontegadea Inversiones投资公司中都是直接股东。此外，奥尔特加的房产遍布各地，如美国佛罗里达州、西班牙马德里、英国伦敦和葡萄牙里斯等。奥尔特加投资触角涉及各行各业，还包括马术场、足球俱乐部、天然气公司、旅游业等等。