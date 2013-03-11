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爱多VCD创始人涉嫌骗贷：55万贷4000万 建行内鬼

2013-03-11 09:59 | 作者： 金耀 来源：理财周报 爱多 建行

记者了解到，陈天南除涉嫌向建行骗贷外，还通过民间集资等方式“卷款”共计1.2亿。

总资产仅为55万的企业，如何从银行获得0.4亿的贷款?

千禧年前，曾叱咤一时的爱多VCD的创始人之一，陈天南做到了。

这位经常出现在MBA失败商业案例分析课上的悲情角色，绝不会想到，自己在公众前的再次“复出”，会是以这样一种方式。

通过虚构采购合同、销售合同、招标文件，伪造财务报表，骗取第三方担保，陈天南在这起“骗贷”事件中，似乎在展示自己在“爱多时期”，被另一位创始人胡志标压制着的“商业才能”。

建行广东省分行方面表示，“中山市洺天电子科技有限公司(陈天南为法人代表，下称“洺天电子”)的贷款已经形成不良，正在处置被查封的第三方担保资产。”

据悉，陈天南除了涉嫌向建行骗贷外，还通过民间集资、出售在美上市公司股权等方式“卷款”1.2亿。目前，陈天南已被当地公安刑事拘留，但由于疾病，取保在监外就医。

真、假财务报表

20世纪90年代后期，“爱多VCD”红遍大江南北，一度是中国家电行业最成功的品牌之一。陈天南，以及当时爱多企业集团的董事长胡志标正是爱多VCD的两位创始人。

然而，这家叱咤一时的家电企业，由诞生走向破灭仅用了四年时间。之后，胡志标因挪用资金罪、虚假注册资本罪被判有期徒刑8年，陈天南则仍活跃于商界。

一种说法是，是陈天南当时在羊城晚报上一纸《股东授权声明》把爱多引向了灭亡，也把胡志标送进了铁牢。

十多年后的今天，陈天南一定没有想到，自己会因为伪造财务报表向建行骗贷等行为，可能落得和胡志标相同的下场。

洺天电子正是陈天南手中腾挪、攫取的“利器”。

工商资料显示，洺天电子成立时间为2009年3月12日，注册资金100万，经营范围是研发、生产、销售计算机、电子电器、通信产品、教学设备等，法定代表人陈天南。

2010年10月，陈天南向建设银行中山分行申请授信。当时提交给建行的洺天电子财务报表显示，截至2010年二季度，公司的总资产为0.82亿、主营业务收入1.15亿、净利润为0.19亿。建设银行在审核后，向洺天电子贷款0.4亿。

谁知，洺天电子在获得贷款后数月，便停止向银行付息。建行之后把陈天南、洺天电子以及担保方一干人等告上了法庭。记者从广东省高院了解到，“(2011)中中法民二初字第7号”的民事判决文本描述的正是上述案件。

令人惊讶的是，这一告甚至还将洺天电子向建行“骗贷”的行径给抖落了出来。

洺天电子的财务总监王燕(化名)在一份与贷款担保方的电话录音中坦言：“交上去的财务报表实际有很大水分在里面”，“洺天的经营都是股东说出来的，但实际经营的公司是新学友。”

此外，记者获得的另一份同样日期、同样加盖着洺天电子公章的资产负债表和利润表显示，洺天电子的总资产为55万，主营业务收入和净利润均为0。

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