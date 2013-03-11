侯小强整合盛大文学：利益纠葛的鸟为食亡？

被陈天桥视为未来两驾马车之一的盛大文学，一边计划重启IPO，一边忙于应对“起点风波”。

此次风波中，起点中文网高层团队几乎整体离职，仅剩盛大文学总裁、起点中文网总经理吴文辉一人“留守”，他本人对外声称处于“病休”状态。昨天，他向《第一财经日报》记者证实尚未离职，但不便评论上述事件。

“起点离职风波最根本的其实是利益纠葛。”一位盛大前高管向本报记者透露，起点管理团队，一直认为起点在盛大文学中扮演“现金牛”的角色。他表示，矛盾在“全版权”策略后被激化出来。“起点团队认为自己的版权利润大部分贡献给无线业务，特别是云中书城项目。”

鸟为食亡？

此前，盛大文学CEO侯小强曾多次表示，版权问题是盛大文学走向盈利的最大一块绊脚石。正因为如此，他押宝在“一次生产、多次使用”的全版权运营模式上。这样的版权输出，也是陈天桥“占据产业链上游”计划的一部分。

根据业务范畴，盛大文学在线业务被划分为：在线付费用户、无线服务、在线广告、版权许可及其他业务。来自盛大文学的数据也显示，无线业务在2011年的收入达到1.74亿元，同比大增188.2%。而2009年该收入还只有576.3万元，2010年这一数字是6041.5万元。

高速增长之下，必然涉及红利分配。据盛大文学内部员工披露，无线业务可以分为三个构成部分：一是盛大文学和各运营商合作的阅读基地项目，二是起点、红袖等子公司各自推出的移动客户端项目，三是云中书城项目。

对于利益分配，起点与母公司盛大文学的说法“大相径庭”。在一份广为流传的起点中文网内部员工日志中，该员工指出“当有着集团之名，且主力就是起点时，文学集团的全版权就成了对起点的束缚……算算起点先后被收走的版权有手机运营权、移动基地运营权、第三方合作版权运营权、影视衍生版权运营权等”。他也暗示“云中书城”项目“不给力”。

“在实施集团的某些战略时，子公司可能会丧失一些权利，但带来集团成本和效率的提升。”盛大文学一位内部人士则透露：无线收益中，盛大文学集团层面只是拿走一部分运营费用，而收益大头全都分配给起点等各个子公司。“起点的员工也分享到无线的收益。”

“盛大文学在过去的收入和奖励上，我们自认为是非常公平的。”侯小强一方面强调起点团队过去的成绩有目共睹，同时也指出：这些和盛大文学的资源支持、集团高管的投入密不可分。

对于有关云中书城的指责，侯小强给出一组数据，截至2013年3月2日，云中书城付费订单数突破2500万单，近70万种电子书被下载，云中书城移动端用户数也已接近2000万。截至2012年第四季度，云中书城第三方内容提供商已超过198家，签约第三方作品数超过10万种。“目前，云中书城拥有藏书上百万之多，并且这个数字还在快速增长。”

调整

根据盛大文学去年底的数据，其总计拥有93万名作者、累计500亿字的内容储备，并且每天新增内容6000万字。随着2012年无线阅读市场的大爆发，盛大文学首度实现扭亏为盈。继游戏之后，文学便成为陈天桥眼中的又一头“奶牛”。文学和视频都是未来盛大多元化营收阵营中的关键角色。

据盛大文学的数据，在2012年Q1，其首度扭亏为盈，实现净利超过300万元，毛利更是高达6693万元。业内人士预计，盛大文学的去年全年营收在10亿元左右，净利润是千万级的。

虽然整合进盛大文学的网站，但基本都以独立品牌运营，因此相互之间竞争多于合作。有接近盛大文学的人士称，在此次集体出走事件之前，起点中文网管理层和母公司盛大文学之间的冲突在业内就已人尽皆知。“除非盛大文学乃至盛大集团做出极大让步，否则难有挽回余地。”

这次起点风波也让盛大文学管理层尝试调整“平台战略”。“整个盛大文学是流动的平台。我一直在找线上线下整合的可能性，过去大家还都是各忙各的。随着盛大文学逐渐成熟，这几年来一直有紧迫感，需要更加开放和流动性。”侯小强表示：盛大文学旗下公司，需要更紧密的互动，版权能够自由流动，能更有效率地聚合。

针对此次风波，侯小强昨天再次公开声明：“我重复我的几个观点，1.感谢离职员工的杰出付出。我们的大门随时为他们敞开。2.公司一定会持续变革，只能越来越好。3.对于任何批评，照单全收。”