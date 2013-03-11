Google高管谈搜索四大挑战：语音识别 理解对话

艾米特•辛格（Amit Singhal）

北京时间3月11日消息，在互联网搜索领域，Google占据统计地位，它也是最重要的技术公司之一。不过Google也有自己的挑战。

Google搜索和Google Fellow高级副总裁艾米特•辛格（Amit Singhal）在参加SXSW峰会时谈及Google最大的几个挑战。辛格一共例出四大技术挑战：知识图（knowledge graph）、语音识别、自然语言理解、理解会话。辛格认为在这四大领域存在技术问题，Google虽然有所改进，但仍然没有解决。

知识图就是要像“你和我”一样理解世界，换言之，要理解事物、观念之间的连接，知道它们对彼此的影响，这是Google核心搜索功能的基础。语音识别就是将人类的语音转化为文本，它是语音搜索的关键。自然语言在于理解语言的微细差别，它可以将语音转录会话变为有意义的信息。会话则与自然语言直接相关连。

辛格认为搜索的发展比自己预料的快，他说：“当我以毕业生的身份进入搜索时，要搞清‘苹果’既是一家企业也是一种水果都很困难。”今天，你只要输入教会地址，Google搜索就会知道你在寻找地图。

12年前，辛格加入Google，他谈及《星际迷航》电影中描绘的搜索技术远景。在电影中，舰长会问电脑任何问题，电脑给出答案。