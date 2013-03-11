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李彦宏谈呼唤狼性文化：担心百度患大企业病

2013-03-11 10:29 | 作者： 乐天 来源：腾讯科技 李彦宏 狼性 百度

打江山容易坐江山难。当移动互联网迅猛扑来、360搅局搜索行业，百度的危机意识加强了，百度CEO李彦宏也开始呼吁狼性文化。李彦宏近日谈及缘由：担心百度患上大企业病，效率降低。

一直思考如何避免大企业病

李彦宏说，百度已从最初几个人变成两万多人的企业，又是无数的第一在身上，伴随而来的则是公司层级增加，出现大公司病，影响到企业创新。“十年前做节目时请robin，直接给他本人打个电话，他有时间可能就来了，十年后再要请robin做个节目，中间要经过很多程序？ ”

大企业病是一个世界难题，所有做大了的公司都应该担心自己是不是患上了这种大企业病，效率是不是比以前降低，有时候效率稍微有一点降低并不是坏事，而是会使得做事的流程更加规范。

“十年前给我打个电话没准路上出个什么事来不了，今天这种可能性小了很多，各有各的好处，我作为两万多人公司的CEO，我的确也天天在琢磨这个事，怎么能够使得我们效率更高，怎么能够使得我们的大公司病比较少，怎么能够让我们在市场当中完全自由竞争。”

产品做好了谁都不怕

当前，360正磨刀霍霍准备在搜索领域大干一场，搜狗准备乱中左右逢源，还有巨头在背后准备伺机而动。谈及这种局面，李彦宏坦言，自己的确很紧张，很着急，但想说的是，自己一直都很着急。整个百度的创业13年的时间，没有不着急的时候。

“大家跟我接触的时候觉得robin是个慢性子，但其实我内心里面是很急的，我总觉得我们的产品怎么做得这么慢，拿出每一个百度产品来，我都能在一分钟之内给他挑出毛病来，我给他挑出毛病之后，可能就过了一天、两天，我就又会想说那件事改了没有。”

李彦宏指出，自己还是那句话，只要把这些东西做好了，谁竞争都不怕。在有很多公司眼睛都盯着搜索这块肥肉，百度仍然能够做第一，仍然能够有很稳固的市场定位，这是作为CEO要做的事情。

百度狼性文化有定义

“恐龙脚上踩一个刺，几个小时以后它的脑子才能反应出来，这样不管你长到多大，都会灭绝。我们不能做恐龙，我们要做一个强者。”去年，李彦宏发了一封“改变，从你我开始”内部邮件在互联网业界广泛流传，邮件中，李彦宏指出强调鼓励狼性，淘汰小资。

如今再度谈及此事，李彦宏说：“前段确实说了一些在大家看来比较狠的、不太符合我风格的话，但是我觉得当一个公司逐步发展壮大的时候，可能尤其相对比较基层的员工的心态会发生一些变化。”

李彦宏认为，早期的员工进来就说就是赌命的，把青春赌进来，一定要把它做成一个事情，做不成也就算了，现在进来的员工很可能觉得百度是个大公司，一旦能够进来就能很轻松拿高薪，想的是这样的事情，这是很不健康的，需要改变。

“如果每个人都这样想的话，百度的竞争力就没有了，我们很快就会被别人打败，我需要及时提醒我们的员工要保持我们的冷静，保持我们的激情，保持创业的精神。”李彦宏定义中的狼性主要有三点：要有敏锐的嗅觉，要有团队精神，要不屈不挠。他强调，大家不要把所有狼身上的东西都安到百度狼性文化上。

市场第一才能吃肉 第二只能喝汤

如今百度依然占据着中国搜索市场70%、80%的市场份额，并拥有非常高的利润率。谈及此事时，李彦宏表示，对于一个产业的发展来说，确实有竞争是健康的，并不是说必须要大家平分天下或者有多个对手，市场份额差不多才是健康的状况。

李彦宏指出，在很多高科技领域，在相当长时间都存在一家独大的现象，而之所以能够存在这样的现象，就是由于高科技领域很多时候做的东西很难复制，能做别人不能做，这时份额就越来越大，能够变成一个平台，这个平台就会慢慢壮大，让别人越来越难以进入，这是合理的。

“可能很多人跟我说robin你们这个行业太好了，一下就70%、80%的市场份额，你的利润率又那么高，但是你想到没有，如果你在这个行业做不成第一，变成了第二，你的日子就会非常非常难过，你的利润就几乎没有了，它的竞争是非常残酷的。”

李彦宏说，在搜索行业必须做到第一才能有好的日子，要做到第二就很难过，要想保持第一是很难的事情，因为有无数的眼睛盯着说第一的日子太好过了，我也想作第一，这样一来竞争必然很充分，但并不是说一定要大家都平分市场份额才是一个合理的市场。

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