陆兆禧担任阿里集团CEO：阿里走向大数据时代

阿里集团新任CEO陆兆禧

2013年3月11日，阿里集团宣布，集团董事局决定任命陆兆禧担任阿里巴巴集团CEO，接任马云的CEO职务，全面负责除阿里小微金融服务集团(筹)以外的所有业务。并于2013年5月10日淘宝十周年之日完成所有工作的交接。

陆兆禧，花名铁木真，阿里内部称他“老陆”。

为什么会是陆兆禧？

在阿里集团平台、金融、数据三大发展阶段中，平台地位已经确立，淘宝C2C打散到各个事业部作为底层支撑;金融方向，阿里集团筹划成立小微金融服务集团，阿里集团首席人力官、原支付宝CEO彭雷出任小微金融服务集团CEO;数据方向，淘宝首席数据官陆兆禧担任阿里集团CEO，标志着阿里集团大数据时代提上日程。

陆兆禧在阿里集团十三年任职经历、成绩、声誉，到其性格、年龄，都是其担任阿里集团新CEO的重要支点。

四次临危受命 多项业务历练

作为阿里集团的大将，陆兆禧在支付宝、淘宝、阿里巴巴B2B等多项业务皆有历练，并取得不错的成绩。

阿里巴巴集团董事局主席马云在内部邮件中表示：“陆兆禧和我共同工作了13年，他历经了阿里巴巴B2B广东销售创始人，支付宝公司的创建总裁，大淘宝公司总裁，阿里巴巴B2B上市公司CEO以及集团首席数据官(CDO)，阿里云OS总裁等工作。他不仅仅热爱并熟悉集团各项业务，参与阿里的文化和组织建设，培养了众多人才，而且有自己独特的领导风格和魅力。”

“新任CEO，应该在几大业务都历练过，才可能驾驭局面。我猜测陆兆禧机会大些。”早在马云宣布即将卸任CEO时，互联网资深人士谢文即做出如此猜测。

回顾陆兆禧在阿里集团十三年任职经历，多次临危受命，深得马云信任。

2004年12月，马云力排众议，将被很多人认为无经验的陆兆禧从深圳调到杭州任支付宝总裁。在陆兆禧掌舵下，支付宝一直处于内地第三方支付市场领头羊地位，目前市场份额达到50%以上。而这一任命也被外界称为不拘一格挑人才，慧眼识英雄。

2008年1月，孙彤宇出国学习，陆兆禧接任淘宝CEO职务。目前，淘宝在中国C2C市场处于垄断地位。

2011年2月21日，阿里巴巴B2B CEO卫哲引咎辞职，陆兆禧临危受命，接任CEO一职，同时继续担任淘宝网CEO兼总裁及阿里巴巴集团执行副总裁。

2012年9月20日，阿里集团宣布云OS独立于阿里云事业群运行，接受集团直接管理，阿里巴巴集团首席数据官(CDO)陆兆禧兼任该业务总裁。在此之前，阿里云OS业务与谷歌Andriod系统矛盾公开化，阿里云OS与宏碁发布会曾因谷歌施压而取消。此次任命也显示出云OS在阿里集团地位提升。

“陆兆禧基本把所有子公司都呆了一遍，而且大部分都是新业务或是临危受命。”阿里集团内部员工称。

马云表示，陆兆禧对新事务的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力令人印象深刻，更重要的是，在阿里13年的经历造就了他乐观且坚韧不拔的毅力，和对小企业，消费者的忠诚和感恩。

“出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，特别是接任我这么一位创始人CEO的班，陆兆禧身上肩负的职责和各方压力可想而知，为此，我特别感谢老陆作出的巨大牺牲和投入。我深信他会在大家的支持和帮助下，带领阿里集团在商业生态建设上创造更大的奇迹。”马云说。

引领阿里走向数据时代

在马云宣布即将辞任CEO一职之后，业界将陆兆禧、彭蕾列为新任CEO的热门人选。

而在此前的阿里金融业务调整中，彭蕾担任小微金融服务集团CEO。小微金融服务集团是由此前“金融板块”发展而来。在2月22日，阿里集团对支付宝架构进行调整，调整为“共享平台事业群”、“国内事业群”及“国际业务事业群”，与阿里金融事业群共同组建成“金融板块”。

彭蕾肩负金融业务重任，意味着阿里集团CEO一职另有人选。

如果说彭蕾是阿里金融业务的领头者，那么陆兆禧则肩负阿里集团大数据重任。2012年7月10日，陆兆禧出任阿里集团首席数据官(Chief Data Officer)，负责全面推进阿里巴巴集团成为“数据分享平台”的战略，向集团CEO马云直接汇报。

今年初阿里集团架构调整后，陆兆禧分管数据平台事业部、信息平台事业部、OS事业部。

至此，马云的平台、金融、数据三步走规划日渐清晰。

年纪适中 熟悉阿里文化

陆兆禧1969年出生，1999年加入阿里巴巴集团，既接近70后、80后，符合马云“给年轻人更大舞台”，又熟悉阿里文化。

据阿里集团内部员工评价，陆兆禧性情率真，谦厚稳重，语言慢条斯理，为人低调，做事比较冷静和平易近人。

“最近几年，无论阿里巴巴B2B还是在淘宝，支付宝，做的业绩都很出色，是个实干家。”内部员工说。

陆兆禧花名铁木真。他接受媒体采访时曾说：“对铁木真这个人，我是打心底里敬佩。”而铁木真以“深沉而大略，用兵如神”著称。在阿里集团新的架构下，陆兆禧如何带领阿里走向新的发展阶段，还将拭目以待。

陆兆禧人物简介：

陆兆禧于2000年加入阿里巴巴集团，自2012年7月起出任首席数据官，负责推进集团“数据分享平台”战略，以让小企业受益。他同时担任阿里巴巴集团执行副总裁，分管集团旗下的数据平台事业部、信息平台事业部和云OS事业部。

加入阿里巴巴集团之前，陆兆禧曾是一家网络通讯公司的合伙人，主营互联网长途电话业务。他拥有中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。

2000年加入阿里巴巴集团。

2000年至2004年，担任阿里巴巴B2B公司广东销售大区负责人。

2004年9月，带领团队创建支付宝，担任支付宝总裁。

2008年1月，出任淘宝网总裁。

2011年6月，出任阿里巴巴B2B公司CEO。

2012年7月，出任阿里巴巴集团设立首席数据官(CDO)。

2012年9月，阿里集团分拆云OS业务独立运营，陆兆禧兼任云OS总裁。