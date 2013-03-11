陆兆禧成阿里新任CEO 马云时代并未终结

3月11日下午消息，阿里集团宣布，集团董事局决定任命陆兆禧担任阿里巴巴集团CEO，接任马云(微博)的CEO职务，全面负责除阿里小微金融服务集团（筹）以外的所有业务。并于2013年5月10日淘宝十周年之日完成所有工作的交接。

陆兆禧

1月15日，阿里集团创始人马云宣布，将于2013年5月10日起卸任集团CEO一职，此后只担任集团董事局主席。当时，马云在内部邮件中称：“我们有信心在5月10日宣布新任CEO。”

如今，新任CEO人选新鲜出炉，马云的承诺开始兑现。信息显示，陆兆禧CEO工作的职务交接将于5月10日完成，这亦是阿里巴巴集团CEO接班人制度的第一次实行。

为什么是陆兆禧？

一业内分析人士猜测：新CEO要么是执行委员会中的一人，在执行委员会预测名单中，张勇、陆兆禧两人可能性最大；要么是决策委员中除马云之外的一人，在决策委员会预测名单中，彭蕾、陆兆禧最有可能。

且最近彭蕾出任阿里金融的掌门，也分身乏术。由此看来，陆兆禧的确可能性最大。

“新任CEO，应该在几大业务都历练过，才可能驾驭局面。我猜测陆兆禧机会大些。”早在马云宣布即将卸任CEO时，互联网资深人士谢文即做出如此猜测。

“陆兆禧基本把所有子公司都呆了一遍，而且大部分都是新业务或是临危受命。”阿里集团内部员工称。

这一切也得到了马云的证实。

据腾讯科技报道，马云在内部邮件中表示：“陆兆禧和我共同工作了13年，他历经了阿里巴巴B2B广东销售创始人，支付宝公司的创建总裁，大淘宝公司总裁，阿里巴巴B2B上市公司CEO以及集团首席数据官（CDO），阿里云OS总裁等工作。他不仅仅热爱并熟悉集团各项业务，参与阿里的文化和组织建设，培养了众多人才，而且有自己独特的领导风格和魅力。”

马云表示，陆兆禧对新事务的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力令人印象深刻，更重要的是，在阿里13年的经历造就了他乐观且坚韧不拔的毅力，和对小企业，消费者的忠诚和感恩。

“出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，特别是接任我这么一位创始人CEO的班，陆兆禧身上肩负的职责和各方压力可想而知，为此，我特别感谢老陆作出的巨大牺牲和投入。我深信他会在大家的支持和帮助下，带领阿里集团在商业生态建设上创造更大的奇迹。”马云说。

陆兆禧也表示， 作为一个社会企业，阿里巴巴的使命和价值还在于参与完善中国商务环境建设，促进良好社会生态的形成。必将不辱使命，尽心尽力，和所有阿里人一道，践行“让天下没有难做的生意”这个核心使命，为实现成为一家卓越公司的梦想努力。”

马云还是说了算？

马云在邮件中强调，“阿里巴巴的事业从来就不是CEO一个人的事业，而是我们每个人的事业。从5月10日起，我将会全心全意的做好集团董事局主席的工作，这对我也是个新的挑战，我会努力争取不辜负大家做一个合格称职的董事局主席”。

但早在1月15日马云准备卸任阿里CEO的消息传出来的时候，唐骏在接受《中国经济周刊》采访时表示，各界对马云推举新任CEO的关注程度远远不及对其他八卦新闻：因为中国人都知道，马云辞去CEO，不影响阿里巴巴的发展，做不做CEO，阿里巴巴还是马云说了算。这就是中国模式。

之前阿里巴巴相关负责人在接受21世纪经济报道时也解释道：马云辞去CEO不代表退休，而是换一种方式管理公司，这种方式更适合走向未来的阿里巴巴。马云也说自己“绝无偷懒之想法”。

之前京华时报采访业内人士对此事件的反应，也呼应了唐骏的说法。

洪波认为，由于在辞任CEO前已安排好一切，所以阿里巴巴集团内部并不会因为这一人事变动而受到影响。但是，在马云仅担任董事局主席一职之后，不排除集团未来的决策重心将偏向董事会。随着阿里回购股份，马云已经掌控局面，即便让出CEO位置，他依然可以控制公司未来的发展。

魏武挥表示，马云这一手看似退了一步，但其实没什么大变化。公司新的管理体系是由战略决策委员会和战略管理执行委员会两个核心单元构成的，马云手握前者，由于25个事业部相对独立，因此由CEO负责的执行委员会并不见得会有多强势。

易凯资本CEO王冉则一针见血地点评说，成立25个事业部后又让出CEO职位，阿里高层间将开始洗牌，多位高管将开始“逐鹿中原”。

在马云看来，阿里巴巴的最终上市是很重要的，但最终的时间点和细节还未确定。直到公司上市之前，马云还会保留他对自己所创办的这家公司强有力的控制。马云给阿里定的目标是发展102年，还有88年要走。“我还是会非常活跃的，”马云说，“我不可能退休。”

附：陆兆禧个人简介

陆兆禧花名铁木真。他接受媒体采访时曾说：“对铁木真这个人，我是打心底里敬佩。”

陆兆禧于2000年加入阿里巴巴集团，自2012年7月起出任首席数据官，负责推进集团“数据分享平台”战略，以让小企业受益。他同时担任阿里巴巴集团执行副总裁，分管集团旗下的数据平台事业部、信息平台事业部和云OS事业部。

加入阿里巴巴集团之前，陆兆禧曾是一家网络通讯公司的合伙人，主营互联网长途电话业务。他拥有中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。

2000年加入阿里巴巴集团。

2000年至2004年，担任阿里巴巴B2B公司广东销售大区负责人。

2004年9月，带领团队创建支付宝，担任支付宝总裁。

2008年1月，出任淘宝网总裁。

2011年6月，出任阿里巴巴B2B公司CEO。

2012年7月，出任阿里巴巴集团设立首席数据官（CDO）。

2012年9月，阿里集团分拆云OS业务独立运营，陆兆禧兼任云OS总裁。