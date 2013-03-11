陈天桥力挺侯小强 表态支持其继续做大做强

3月11日消息，起点中文网员工离职风波发生以来，盛大集团CEO陈天桥一直保持沉默。今天上午，陈天桥首次回应该事件，称侯小强作为CEO“是称职的”，盛大会“全力支持他继续做大做强”。

陈天桥表示，最近几年来，盛大文学发展跃上了新台阶，无论是品牌，还是收入规模，还是产业链布局，大家都有目共睹。这表明侯小强作为一名职业经理人，作为CEO是称职的。

他表示，“尤其他对产业的理解，对文学下一步的发展的思考，或许会引起有些人的讨论和质疑，但是在我看来是非常有远见和深度的；过去四年多的共事，我们也建立起了良好而默契的信任关系，他宽厚，有领导力和沟通力。我相信，在他的带领下，无论是盛大文学，还是起点中文网都会有一个更好的未来。我们会全力支持他继续做大做强。”

在曝出起点创始团队集体离职一事后，侯小强的一封内部信让其成为众矢之的。该邮件称，董事会讨论已批准了离职请求，在这段时间，自己将直接负责起点中文网的工作，并暗中提醒竞业禁止。有传闻称起点创始人兼总经理吴文辉离职前曾被陈天桥接见并挽留，但侯小强擅自以起点董事身份宣布通过董事会决议，批准辞职申请。从而引发陈天桥不满。

腾讯科技指出，上周末张谨表示，侯小强接管起点的内部邮件并非是侯小强本人擅自发出，陈天桥对起点团队离职一事知情，这封内部邮件已经过陈天桥首肯，才对外发布。张谨和陈天桥的轮番表态也被认为是对侯小强公开力挺和对擅自做主传闻的澄清。

而对于“起点为盛大无线业务输血却没有得到合理回报”的传闻。盛大方面则回应称，在集团战略实施的过程中不可避免会产生矛盾，但为了集团效率，双方都做出了很大的让步，在奖励上是公平的。

侯小强近日在微博中指出：“看了一些写我的文章，除以讹传讹的数字，还有不辩真假，但又信誓旦旦的八卦之外，还感觉到仙风道骨，玄而又玄，只可意会不可言传。里面涉及到的我一天无事可干，喝喝下午茶，和名人吹吹牛，侃侃未来，麻烦你再给一个炉子，我就可以炼丹去。亲们，排队领丹吧。”

侯小强还对离职的员工喊话：“如果你真是为了它好，就不要再炒了。这个世界不全是阴谋家和受害者。世界那么快，我们的脚步不要停下来。真诚地祝愿彼此有更美好的前程。忠于职守，待人厚道。共勉。”