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雅喜爱：一个小微企业的梦想

2013-03-12 07:57 | 作者： 朱汐 来源：中国企业家网 雅喜爱

【中国企业家网】开栏语：做有爱又专业的Change Maker

作为一个关注公益和社会创新的记者，我常常被一种幸福包围，因为做这件事的时候，遇到“天使”的机会便增加了很多，往往这些“天使”还有些疯狂，我喜欢疯狂又有责任感的人。

乔治•萧伯纳说，“理智的人使自己适应这个世界；不理智的人却非要世界适应自己。因此，所有的进步都得仰赖于不理智的人。”商业界，著名的传奇是去年过世的乔布斯（如果苹果的供应链管理做得更好一些，我会更喜欢他），但他拒绝开源。

还有另一种不理智的人，譬如尤努斯。他拥有一颗敏于观察最弱势人群需求的柔软内心、分析问题最本质成因的探索欲和强大的专业能力，能够设计可完善的体系，并且深深认同简单的施予无法获得长期效益，受助者的尊严应被作为最重要的考量……他并没有去适应那个“金融只为有钱人服务”的世界，而是用自己的行动，将世界变成了一个逐渐接受“穷人也可以享受金融服务”的世界。他出书讲解小额信贷和格莱珉模式，他希望每个国家都可以用他创造的这个模式去改变穷人的命运。

这听起来是不是有点太伟大太遥不可及？其实一点也不。在越来越多的人期待成为下一个乔布斯的时候，也有越来越多的人希望成为下一个尤努斯。他们希望让弱势者也能获得平等的金融、艺术、文化、教育、医疗等等服务，他们尊重每一个生命个体和他们的需求，他们有爱，却用专业的方式让爱变成一件可以持续做下去的“事业”。

他们有的是医生，有的是老师，有的曾是警察，也有的曾经是卡车司机……但是他们敏锐地捕捉到了那些“未被满足的需求”，开始为这些人服务，逐渐寻找到一条可持续的途径。他们关注儿童、老人、城市边缘青年、贫困人群、权利缺失人群等等，用自己的智慧和专业，而不仅仅是同情去创造一个更加美好的世界。

所以，每个人都可以从力所能及的部分做起，从改变自己做起。最终你会发现，当我们变了，世界也因此改变，不仅因为我们看世界的方式变了，也因为我们的改变让身边有了越来越多相同的人。当我们与世界正向互动的时候，世界开始对我们微笑。

故事1：雅喜爱的梦想

长春姑娘徐旭在微博上的名字是“雅喜爱行动派”，前面三个字是她最近刚刚落实的梦想——为孤儿免费看牙的牙科诊室名称，后面三个字则说明了她是实现这个梦想的途径——行动。3月9日，牙科诊室在长春市孤儿院正式开张，孩子们兴奋地跑来诊室争相检查牙齿，有三个孩子错过了时间，跑来的时候设备已经消毒、装箱完毕，“拉着我先生的手说，‘你就帮我看看吧！’”说完，一仰脖子，“啊……”

今年38岁的徐旭在长春的一所大学教电子商务，丈夫王伟宁是一名牙医，很自然地，她从几年前就开始在淘宝卖一些闲置衣物和牙线，“当时知道牙线的人很少，总有人来问。”问题越来越多，这个商科老师也因此成了半个口腔专家。牙线生意并不赚钱，通常还亏钱，但她家的毛衣“可以试穿，不满意可以退货。”信用管理让她的毛衣销量迅速增长，牙线也卖掉了一些。其实这个时候徐旭就开始“用赚钱的生意养不赚钱的生意”，后来她才知道，这就是传说中的“交叉补贴”，那会她只是觉得财务上能平衡而已。

2006年，她的丈夫从医院辞职，在长春开了一家牙科诊所。事实上要保证一个诊所质量过硬、服务周到，成本并不低，夫妻俩将诊所定位为“做真事，说实话，讲团结，肯投入，熬得住”的小规模、诚信经营模式，几年下来，反倒成了当地小有名气的高端诊所。

在这个上高中前从来都不爱上课不爱写作业的姑娘心中，一直有一个梦想：50岁的时候，她要成立一所学生不会因为不爱学习而挨骂的学校，“一个能够关心每个孩子需求的学校。”至于具体怎么做，她没细想，50岁似乎特别遥远。

2012年，徐旭病了，内分泌失调，让她一宿一宿地失眠，抑郁症的症状也开始悄然显现。生病后的徐旭萌生了从未有过的念头。“人生其实特别短，”她略带消极又戏谑地想，“谁知道是不是真的能活到50岁呢？等那时候再去做想做的事，是不是就晚了？”她保守估计了一下自己的遗产，“到时候得有个二十万吧，与其不知道给谁花了，还不如现在就去做点事。”看到BC报名信息的时候，就剩下几天时间截止，想了想现有的牙科诊所，她报了个“给孤儿免费看牙”的项目上去，没几天竟被通知去上课。

“到了那，这么多年的商科经验和认知完全被颠覆了，原来商业规则可以用来做公益！”这个姑娘曾经想“用余生献点爱”的慈善态度被“原来商业还可以这么玩”的兴奋和新鲜感取代。她决定把零敲碎打的捐赠和义诊变成对孤儿群体长期、便利、可持续的专业支持——把牙科诊室开到孤儿院去！这样孩子们每两周就可以足不出户地接受全面的牙科检查和治疗，还可以获得关于口腔的各种知识。

BC的培训师官应廉对她的想法颇有兴趣，在徐旭之前，很少有小微企业主愿意将自己所做的小生意拿出一部分来做公益。大多数人在创业阶段都会说，“大企业才做社会责任”——他们把社会责任等同于捐钱了。徐旭曾经也用个人名义捐过一些，用来资助别人上学，捐了一阵子，她发现来信要钱的次数越来越多，语气也越来越理所当然，“那笔迹都不像是小孩子的了。”捐赠就此停止。

官应廉对她说，“你真想好了要做的话告诉我。”她跑到长春市孤儿院去做调研，这个有着近千名孤儿的大院平时没有严格的预约、审批是毫无可能进入的，但这一次她竟被允许了，后来徐旭总觉得这就是“缘分”。在午休无人的医务中心，她遇到两个去看病的孩子。她问他们，“你们有没有牙疼过？”孩子答，“有啊。”“那疼了怎么办？”“忍着。”

回来后，徐旭开始查各种联系方式，终于联系上了孤儿院的捐赠处。一开始对方根本不信她。拿着大包小包来参观、探视、合影留念的人，孤儿院一年能接待好几拨，学XX日的时候更是应接不暇，但孩子们对这事抵触得厉害，“都快有心理障碍了。”徐旭当时也有些不爽，“我这么一腔热情（帮你们），你们还这么麻烦。”但现在她说，“我特别感激他们当时的谨慎，这是负责的态度，也让我们不敢松懈。”对方考察了她们诊所半年，终于答应了。孤儿院给了一间房子做诊室，签约后，开始装修、改造，前期投入将近14万元。

雅喜爱诊室开张的第一天，兴奋的孩子们挤满了屋子，也让徐旭感到头疼，那么多的孩子来了没人照看，追来跑去的闹闹腾腾，她开始在微博上招募志愿者，意想不到的是，很多人都表达了加入的意愿，除了志愿者，还有很多当地的牙医。

“在我做这个诊室之前，我甚至不知道他们对做公益的需求是这样的强烈。”徐旭有点意外，在BC培训的时候，来自北京、上海的学员特别多，但很少有东北的，长春更没有，她很害怕自己这事会是孤军奋战。但当她的诊室真的建起来的时候，这些隐藏着的“天使”们噼里啪啦地冒了出来，除了牙医朋友和志愿者们，甚至连保洁阿姨都跃跃欲试。“她那天跟我说，我什么都不会，帮不上你们忙了，等我死了以后把角膜捐了吧。”徐旭复述。

而一个困扰了她很久的难题也迎刃而解。她一直想成立一个会员俱乐部，将诊所的顾客集结起来组织一些活动，但总想不到做什么好，诊室建成后，顾客们纷纷主动表示要来做志愿者，徐旭觉得这个俱乐部完全可以成为她在长春把“社会创新”和“社会企业”的种子埋下去的第一步尝试。

至于扩张，暂时还没想到那儿，和做诊所一样，她只想先把眼前这摊事做好，“我把该做的做好，每个人都把自己能做的事做好，这个世界就已经很美好了。”而作为一颗种子，徐旭现在要做的事，就是让自己和雅喜爱诊室从现在开始，扎扎实实地在长春一边摸索，一边成长，“我摸索出诊所的模式，如果别人愿意用这个模式做点别的，很多问题就有机会被解决了。”

 

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