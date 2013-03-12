闫冰竹：“一刀切”监管缺乏公平性

2013年全国两会期间,全国政协委员、北京银行董事长闫冰竹在经济界别的小组讨论中表示，目前我国银行基本都完成了股份制改造，成为股份制商业银行，因此，如果再以“股份制商业银行”作为某一类群体名称，已不符合我国银行业改革发展现状。

闫冰竹认为，在深化金融改革进程中，优化银行业内部结构，完善银行分类监管模式，无疑是重要课题。

目前，我国银行分类仍然沿用2003年以前人民银行履行监管职责时期形成的“出身法”，即根据各银行的成立方式，分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及农村商业银行等，在此基础上实施“一刀切”的监管政策。

比如，出身股份就是全国性银行，出身城商就是地方性银行。这种按照历史出身进行分类监管的模式，已经不能完全反映我国银行业的最新发展状况，不能完全适应我国当前的经济发展阶段和国际化发展要求，也不利于银行业监管机构的有效监管，消弱了银行业对实体经济薄弱环节服务的充分性和有效性，不利于金融体制改革的深化。

在闫冰竹看来，“以出身定终身”的分类方法，难以真实反映现实状况。如股份制商业银行中资产规模最大的超过3万亿元，规模最小的仅3000亿元，相差近十倍；城商行中资产规模最大的超过1万亿元，规模最小的仅为几十亿元，相差几百倍。一方面，不同类别商业银行之间缺乏动态调整的竞争机制，不利于制定科学的监管政策，也不利于保持监管政策的一致性与公平性。另一方面，同一类别银行内部出现结构性差异，无论是在资产规模、股权结构，还是在业务创新、抵御风险的能力上都存在巨大差异，仍然采取“一刀切”的监管政策必然缺乏科学性和公平性。

商业银行规模不同，支撑市场份额和支配市场的能力存在显著差异，将规模不同、运营效率不同的商业银行放在一类统一监管，有失资源配置的有效性。一方面，部分规模较大、经营业绩优良、风险管控水平较高的商业银行，受诸多政策限制，削足适履，无法自由参与市场竞争，阻碍了银行业的整体发展活力；另一方面，使得部分规模较小的商业银行形成路径依赖，凭借其自身牌照优势，不顾自身规模与评级，出现盲目扩张的现象，致使监管政策效果被弱化。

闫冰竹指出，特别是现阶段利率市场化改革已经迈出实质性步伐。银行作为我国金融体系最主要的参与主体，面临的市场竞争将更加激烈。如何更加尊重市场规律，打造合格市场参与主体，有效配置银行业资源，建设高效服务实体经济的金融体系，需要从战略高度创新商业银行监管方式，在防范金融风险的同时，保证银行业竞争环境的公平与效率。完善银行分类监管，已经成为进一步推进利率市场化改革的前提。