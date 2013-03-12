张国俊：房产税是对地方政府透明度的挑战

针对国务院房地产调控的“新国五条”再次提到房产税的试点和改革问题，要“扩大个人住房房产税改革试点范围”。近日，政协委员普华永道中天会计事务所合伙人张国俊表示：“以中国目前的环境，不建议开征房产税”。

张国俊在上届政协就曾有“不建议开征房产税”的提案，他认为，在西方国家，房产税是一种财产税，是针对国民的房屋财产所征收的一种税收。作为政府，有责任依法尊重国民的财产，并为之提供保护，并通过建设公共基础设施来改善国民居住生活环境，以此带动居民房屋财产的保值升值。而公民应该缴纳合理的房屋财产税，以补偿政府提供公共服务的支出。

但是在我国，土地国有，购房者只拥有70年的产权。也就是说，我们购买的房产随着时间的增长其实是在贬值的。从这一点来看，中国征收房产税的基础是不牢固的。如果要参照国际惯例来开征房产税，就要建立合理的土地制度，妥善处理房产及其土地所有权的问题，对现行的土地出让制度进行突破性的变革。

另外，张国俊同时表示：“征收房产税的技术条件十分复杂。税基该如何确定，是以财产的总价值来征收还是按不动产的租金收益来征收？税率该如何界定，各地情况均不相同，到底征收1%还是征收3%，或者每年税率根据房地产价格的不同而变化？如何对不同的房产实行税收优惠政策以及累进税制？这些都是在操作中绕不过的技术门槛，只要个人房产信息、房地产估值等有一项难以满足条件，征收房产税就难以进行下去。”

在张国俊看来，开征房产税需要跨过很多技术性的难关。

比如房产税存在着房地产价值难以有效评估的问题，而目前我国评估人员短缺、评估体系尚未建立。在中国现有的3万多名评估师中，注册评估师不到1万人，这些人无法对全国660个城市几百万亿平方米的城市不动产进行评估。

其次，开征房产税与现行的财税制度衔接也有困难。如何把土地出让金、房产税、土地增值税等税费合并，转化为房产保有阶段统一收取的房产税，避免双重收费？开征房产税按照什么样的标准来执行，对于不同的物业，怎样进行区分？是按照地理位置、还是按照户型面积、还是按照拥有套数，还是按照物业价值，这些标准都很难界定。

“与其说房产税是对物业持有人的挑战，不如说是对地方政府财政公共性和透明度的挑战。”张国俊表示，房产税作为地方税种，其本意是弥补地方公共财政的不足，然后依此缺额来确定房产税年度收入以及房产税的税率。房产税的缴纳者当然希望政府提供优质的公共产品，政府只有提供优质的公共产品才能保证房产税的收益，这样才能在物业升值、政府税收之间取得良性循环。因此，要使得各方普遍支持房产税，最重要的就是使地方公共财政透明高效，使民众知道税收的用途。

除此之外，开征物业税还面临着该税收的法律地位、立法程序及与其他相关法律的关系调整的问题，按照现行立法程序，要增设房产税这样一个新的税种，必须经过全国人大的相关程序，确立相应的法律地位才能实施。而要设立这么个复杂的税种，涉及方方面面利益调整，从多部门决策，到经过国务院法制办的审查再提交到人大常委会决议，再到提交到全国人民代表大会，走完全部程序，最短也需要三年时间。