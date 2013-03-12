陆兆禧的首要任务：阿里电商资产年内上市

被媒体猜测了两个月之久的阿里集团新CEO人选，终于浮出水面：3月11日，阿里集团宣布：陆兆禧替马云，成为阿里集团CEO，马云将继续担任董事局主席。

陆兆禧是被外界猜测“可能接任阿里集团CEO”的人选之一，另一位则是彭蕾。3月8日，阿里集团宣布将筹备成立阿里小微金融服务集团，业务包括原来的支付宝、阿里金融、以及“三马同槽”（指马云、马化腾、马明哲三人联手）的网络保险（通过互联网卖保险）业务，彭蕾将出任小微金融服务集团CEO。

今年2月28日，中国保监会正式发布批文，同意由马云的阿里巴巴、马明哲的中国平安和马化腾的腾讯参与设立的互联网保险公司进行筹建，筹建期为一年。

如是，则阿里巴巴的资产分为两块，一块为电商资产，由阿里集团CEO陆兆禧负责，一块金融资产，由小微金融服务集团CEO彭蕾负责。 陆兆禧正式接替马云成为新的阿里集团CEO，还有两个月时间：马云在邮件中称，陆兆禧将于2013年阿里日（5月10日）正式成为下一任CEO。

阿里电商资产上市

陆兆禧出任阿里集团CEO，首要的任务则是阿里集团电商资产整体上市。

陆兆禧在阿里巴巴内部员工号是129，即第129位加入阿里巴巴的员工，不是阿里巴巴创业“十八罗汉”，最终接任阿里集团CEO，可谓奇迹。

一位曾与陆兆禧共事，现已经离开阿里巴巴的人对本报记者回忆：那时候（负责阿里巴巴广州大区的时候）没有发现陆兆禧“有何特色”。

陆兆禧于2000年加入阿里巴巴公司，被授命组建广东销售大区，2003年调往杭州，创建主持支付宝业务，并于2004年任支付宝总裁，2008年陆兆禧任淘宝网总裁，2011年淘宝网分拆后，专任B2B公司首席执行官，且兼任淘宝网董事长。

陆目前担任阿里集团首席数据官(CDO)并兼管云操作系统业务(云OS)事业部。

马云这样评价陆兆禧，对新事物的欣赏和学习能力，对关键问题的判断和决断力，以及强大的执行力令人印象深刻。在阿里内部，陆兆禧花名“铁木真”。

马云在邮件中称：“出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，特别是接任我这么一位创始人CEO的班，陆兆禧身上肩负的职责和各方压力可想而知。我深信他会带领阿里集团在商业生态建设上创造更大的奇迹。”

陆兆禧出任阿里集团CEO，首要的任务则是阿里集团电商资产整体上市。记者采访获悉，阿里集团电商资产将于年内上市。

阿里电商的估值约为腾讯与百度市值之和，届时将成为中国第一大市值，全球第三大市值公司，仅次于Google和亚马逊。截至3月11日，Google、亚马逊市值分别约为2719亿美元、1246亿美元。

挑选接班人

阿里历史上，有很多关于接班人的传说。

对于阿里集团，陆兆禧可谓功勋卓著：顺境中，陆打造B2B、创建支付宝、打通淘宝平台；逆境中，陆平息B2B风波、化解云OS争执。

论功行赏，陆兆禧也是接任CEO的不二人选。

阿里历史上，有很多关于接班人的传说。最初被传言的是孙彤宇，孙彤宇几乎是阿里系所有员工中跟随马云最久的人之一，是阿里创业“十八罗汉”，从工号上看，马云是“1号”，孙彤宇是“2号”。

2003年4月带领一支小分队进驻马云位于湖畔花园的房子创立淘宝，此后三年，在eBay易趣携重金的绞杀中，淘宝网取代eBay易趣成为中国最大的C2C网站。

阿里集团旗下B2B业务于香港上市后不久，2007年12月24日，阿里集团宣布对旗下各子公司高管进行人事变动，包括孙彤宇辞任，出国学习。阿里巴巴官方当时的解释是“轮岗学习”，马云事后回忆说“孙彤宇当时太累了”。

接着被传言的是曾任阿里巴巴香港上市公司的卫哲。2006年11月，卫哲正式加盟阿里巴巴。整整一年后，其所掌管的阿里巴巴B2B于香港上市。2011年，因为阿里巴巴会员涉及诈骗全球买家，卫哲引咎辞职。

陆兆禧最终成为阿里集团CEO接班人。马云曾在1月15日对外表示，自己将在2013年5月10日起，不再担任阿里巴巴集团CEO一职，将全力以赴做好集团董事局主席全职工作。马云当时还表示，阿里集团内部，有能力接任的人很多。

此前，阿里集团进行了组织架构调整，阿里巴巴未来将产生两个组织，一个新体系由战略决策委员会，由董事局负责；一个是管理执行委员会，由CEO负责。

外界的猜测是战略决策委员会将由阿里巴巴集团现任CFO蔡崇信、CMO王帅、CRO邵晓峰、CHO彭蕾、首席数据官陆兆禧、首席战略官曾鸣中数人组成。其中也包括董事局主席马云。

在马云眼里，战略决策委员中的每个人，都能胜任CEO。因此有媒体猜测，阿里集团可能仿效华为进行CEO轮岗制，由上述数人轮流担任。

陆兆禧接任，马云挑选接班人的工作告一段落，开始专职董事局主席生涯。