杨元庆欲收购智能手机制造商 黑莓称不排除被收购

联想集团首席执行官杨元庆

北京时间3月12日消息，据国外媒体报道，法国商业日报《回声报》（Les Echos）周一援引联想集团首席执行官杨元庆的话称，该公司可能最终考虑收购一家智能手机制造商。受此消息推动，黑莓股价周一大涨14.09%，报收于14.90美元。

杨元庆在接受《回声报》采访时表示，收购加拿大智能手机制造商黑莓的交易“可能会有意义，但首先需要分析市场，了解这家公司最重要的是什么。”

联想集团首席财务官黄伟明在今年1月份接受彭博社采访时也曾表示，“该公司正在寻找所有的机遇，”其中就包括了黑莓。在市场份额不断被苹果和三星电子蚕食之后，黑莓从去年开始评估公司的战略选择，从而引发了这家公司可能成为其它公司收购对象的猜疑。

黑莓股价周一在纳斯达克证券市场常规交易中上涨1.84美元，涨幅为14.09%，报收于14.90美元。从今年年初至3月8日，黑莓股价今年的累计涨幅已达到10%。过去52周，黑莓最低股价为6.22美元，最高股价为18.32美元。按照周一的收盘价计算，黑莓市值约为76.7亿美元。

任何一家外国公司向黑莓发出收购要约，可能都需要获得加拿大监管部门的批准。对收购金额超过3.44亿加元（约合3.35亿美元）的海外公司的收购要约，加拿大政府都将自动进行评估，以决定交易是否符合国家的利益。

未进行谈判

当问及黄伟明的评论时，黑莓首席执行官托斯腾·海因斯（Thorsten Heins）在今年1月曾表示，他并不清楚联想集团高管为何会做出这样的讲话。海因斯当时曾表示，“一如既往，当准备好谈论或宣布某事时，我们将谈论它。”

黑莓将于3月28日发布上一财季的财报，预计海因斯届时将会向投资人提供最新的战略评估进展情况。过去，海因斯并未排除过黑莓将被收购的问题，不过他也强调，目前专注于与其它公司达成专利授权协议，或是组建其它形式的结盟。

海因斯在今年1月曾表示，他可能对授权黑莓10操作系统持开放态度--其中便包括向其它手机制造商授权该操作系统。海因斯当时曾表示，“如果设备原件制造商考虑这一问题，我们当然会对此进行考虑。不慎重的考虑这一问题绝对不明智。”