邵平如何“暗战”董文标？既生瑜，何生亮

在平安银行3月8日的业绩发布会上，邵平称：“平安银行绝不复制民生模式。”

从民生银行副行长的职位空降平安银行，出任行长，并且在新闻发布会上宣称，平安绝不复民生模式，此间话语意味深长，令外界浮想联翩。

此前，邵平被民生银行董事长董文标推荐给马明哲，据称原因是邵平年纪过大，与民生银行整体团队年龄结构不符。

不过，事情也许没有表面那么简单。

据21世纪网查阅相关年报，邵平与董文标同为1957年出生。民生银行剩余的三位副行长邢本秀、赵品璋和毛晓峰的出身年份分别为1963年、1956年、1972年。其中赵品璋年龄比邵平还大一岁。

2010年民生银行核心系统瘫痪4小时，此事之后，董文标对风控和后台工作曾多次批评。而邵平在民生银行时，主要负责风控和后台两项工作。

（平安银行行长邵平）

董文标对邵平风控和后台管理的不满是否也是导致邵平“出走”的原因之一呢？

三国演义中，周瑜时常感叹：既生瑜，何生亮。相似的一幕，又在今日中国的银行家圈子中重演。

如今，董文标成功“献宝”给马明哲，邵平在民生银行上海旧部也跟随其来到平安谋得高位。对于今年满55岁的邵平而言，在平安银行担任行长或再次成为他事业的起点。

董文标献邵平：学雷锋还是瑜亮情结？

原民生银行创始人、副行长邵平空降出任新平安银行行长，坊间关于邵平如何加盟平安银行的各种传闻始终不绝于耳。

2012年9月25日，民生银行发布公告称，董事会收到副行长邵平的辞职函，因其工作变动，申请辞去公司副行长及其他相关职务。邵平确认，其与公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。民生银行9月25日股价下跌0.72%，报收5.49元。

在民生银行发布公告后，平安银行方面也公告称，董事会审议通过肖遂宁、理查德.杰克逊个人提出的辞职议案，并将提名孙建一为该行新任董事长、原民生银行副行长邵平为执行董事、行长。

邵平突然辞职再到出任平安银行行长一事，业内反应十分意外。据民生银行2012年半年报显示，邵平的副行长任期至2015年，目前是该行排名第二的副行长，还未到任期就突然辞职，实在蹊跷。

最初有消息称，平安集团正在按照自己的意志来重新塑造平安银行，任何人都不能阻挡，也没有平安挖不到的人。

据21世纪网了解，实际上邵平与马明哲早已相识。更有传言称，马明哲个人很佩服邵平。如此看来，马明哲将邵平召唤至平安不无道理。

（民生银行董事长董文标）

随后，有媒体报道称，“邵平是董文标推荐给马明哲的。”民生银行董事长董文标考虑到核心团队年龄结构问题，主动向平安集团董事长马明哲推荐了邵平。

如果按照此消息来看，董文标“双手送上”邵平是因为邵平个人规划与民生银行的未来布局并不相符。值得注意的是，同是1957年生的邵平与董文标，为何在董文标眼里邵平的年纪却影响民生银行核心团队的结构问题呢？

邵平从民生银行出走后，民生银行还剩下三位副行长，邢本秀、赵品璋和毛晓峰。21世纪网从民生银行半年报中查阅，民生银行剩余的三位副行长邢本秀、赵品璋和毛晓峰的出身年份分别为1963年、1956年、1972年。

由此看来，比邵平还早一年出身的赵品璋目前依然还在民生银行，但为何没有因为年龄问题被董文标推荐给其他银行？

年龄结构恐怕是一个很勉强的借口，而“瑜亮情结”或许更容易被人理解。这就不难理解，为何如今邵平会公开宣称，平安绝不复制民生模式！

邵平旧部相随投平安谋高位

邵平曾任山东省潍坊市潍城区城市信用社联社党委书记、总经理，潍坊市信用联社党委副书记、副总经理。1995年加盟民生银行后，先后担任民生银行信贷部副主任、中国民生银行信贷业务部副总经理(主持工作)、总经理，中国民生银行上海分行行长、党委书记、中国民生银行行长助理等工作。

在民生银行，邵平除了出任副行长以外，主要还负责银行的风控工作以及后台的工作，邵平曾是民生银行独立评审体系和事业部派驻风险总监体制的核心团队之一。

但在最近一两年，拥有民生银行绝对话语权的董文标在2010年民生银行核心系统瘫痪4小时导致全国性瘫痪的严重事故后，尤其重视银行后台这方面的工作。

有媒体报道称，2012年以来，董文标曾经在会议上多次点名提到过后台部门两个问题。董文标认为在过去的几年中，在信息系统方面，民生银行的领先优势正在消失，与同行业的银行相比已经处于末位。

民生银行支行行长在接受媒体采访时曾表示，邵平在上海分行的时候口碑非常好，因为业绩好，当时他的下属很多后来都晋升很快。在总行对下属工作也很支持。但是董事长似乎对于后台很多工作并不是很满意。

然而，从民生银行旧部加盟平安银行也可以看出少许端倪。邵平加盟平安银行后，邵平的旧部赵继臣、张金顺、孙先朗等人也已陆续随邵平加盟平安银行，赵继臣、张金顺、孙先朗三人均是邵平在民生银行上海的旧部，也主要负责风控和后台工作。在2012年平安银行业绩报告会上，赵继臣、孙先朗也都一一亮相。

赵继臣将出任平安银行副行长，分管风险条线；张金顺则将出任平安银行行长助理，分管科技和人事；孙先朗也将出任行长助理，分管运营和财务。

“平安银行的团队不仅仅从民生银行过来的，也有从其他银行业来的，但是平安银行绝对不是民生银行的复制，民生银行做得非常成功，不过我们平安银行也有自己的战略。”邵平在平安银行业绩发布会上表示。

“我们的模式与其他银行有很大的区别，目标市场不一样战略和前提也不一样，我们有平安特色平安模式，我们会借鉴其他银行非常优秀的管理理念和经营方法，也一定会把人家好的东西消化融会贯通，我们做的一定是市场上差异化程度非常高的。”