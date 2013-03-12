|个人中心 | 退出 | 登陆 | 注册 | 订阅
未完成

吉利董事长李书福：车内的空气不一定比车外好

2013-03-12 10:04 | 作者： 来源：中国经济周刊 李书福 吉利

专访全国政协委员、吉利集团董事长李书福

应对雾霾 车企应做好“一进一出”

今年年初，雾霾天气席卷了大半个中国。今年全国两会，雾霾成为代表委员的焦点话题。全国政协委员、中国文联副主席冯骥才直言：“北京不把雾霾问题解决了，谈什么美丽？”

在雾霾最严重的时期，汽车一度被人们视为雾霾天气的罪魁祸首，甚至有人认为，汽车就是雾霾天气的“元凶”。那么汽车界的“大佬”会怎么看？

雾霾，汽车“贡献”几何？

面对质疑，中国汽车工业协会(下称“中汽协”)常务副会长兼秘书长董扬向《中国经济周刊》表示，中汽协内部已对雾霾展开研究，争取用精确数据解释PM2.5与中国汽车业之间的联系，弄清30年来中国汽车行业减排数值、有害气体排放下降比例和汽车对PM2.5的“贡献”中，有多大成分来自汽车本身，多少来自油品。

3月2日，全国政协十二届一次会议新闻发布会在北京人民大会堂举行，大会发言人吕新华在谈到雾霾天气时说，“今天我听到一个消息，污染天气有50%以上是由机动车烧油造成的。”

关于汽车和雾霾的关联度有很多研究，也流传着很多说法。一家不愿具名的汽车公司公关总监告诉《中国经济周刊》：“25%，这个数据应该是比较准确的。”

3月3日，全国政协委员、吉利集团董事长李书福向《中国经济周刊》表示，“我相信大气污染不完全是因为汽车，应该有其他方面的原因。在北京，很多烟囱都在冒烟，这个量是很大的；工厂排烟排气，量也是非常大的。此外，飞机尾气也不都是洁净的。”

李书福认为：“是50%还是20%，这种争论可以展开，很多事情会越辩越明。但无论是谁的问题，大家都要解决。汽车的问题要首先解决。”

如何解决？李书福提出“一进一出”，即一方面要控制车内空气质量，不让有害空气进来；另一方面也要控制尾气排放，不让有害气体出去。

让PM2.5少进来

据统计，一个人一天要呼吸2万多次，每天至少要与环境交换1万多升气体，空气质量与人的健康息息相关。当雾霾来袭时，很多人都选择在户外戴上口罩。但当进入车内时，人们便如释重负，轻松地摘下了口罩。

李书福指出，车内的空气不一定比车外好，一般情况下，车内的甲醛、甲苯等挥发物和有害气体同样可以对人体造成伤害。“有些人不知道，认为在车里打开空气循环系统，空气质量就好了。但这样肯定不行，因为车子的内饰本身就是一个污染源。”

如何让坐在车内的人免受PM2.5和车内挥发物及有害气体的双重伤害，《中国经济周刊》记者在吉利一份技术文件中找到了答案。

该文件对控制车内空气质量的技术进行阐述：一个被称为“车内空气质量系统”的技术，可以过滤车内95%的PM2.5颗粒；一个通过材料选择，控制车内内饰挥发物和有害气体的技术，可以防止车内内饰对车内空气造成二次污染。不过，目前这两项技术都只应用在了沃尔沃的部分车型。

李书福说：“让车子外面的空气进到车子里面来的时候，通过一个净化系统，使PM2.5不要进来，通过我们这个空气循环和净化系统，可以保证进到车子里边的空气是干净的。面对雾霾，这是我们能做的第一条。”

目前，车内空气质量的控制技术已成为车企研究的重点。2013年1月，比亚迪就发布了一款PM2.5绿净技术。该技术可在30秒内迅速清洁车厢内直径大于0.2微米可悬浮颗粒物，当车外环境PM2.5大于150时，可以轻松实现车内环境PM2.5小于12的效果，大大提升车内空气质量。不过这项技术目前尚未投入使用。

排放国标要考虑生产周期

控制尾气排放是李书福的第二个建议。

“包括汽车在内，凡是以碳化石能源为燃料的，都应该提高排放标准。我们的发动机排放标准要提高，要主动进入欧洲五号、欧洲六号的标准，要主动进入油电混合或纯电动汽车领域。”李书福认为，现在的油品标准也应该提高，跟得上汽车降低排放的要求。

吉利集团在汽车发动机和排放方面一直投入很大。今年年初，吉利控股集团有限公司动力总成中国制造总部落户宁波。宁波梅山保税港区的吉利春晓基地，依托梅山港口资源及政策扶持等方面的优势，着重为吉利汽车研发、生产小型化的涡轮增压发动机和先进高性能变速器，用于小排量汽车生产。李书福告诉《中国经济周刊》，未来三至五年后，吉利汽车在产品品质上肯定不会亚于同档次的日韩汽车。

对于尾气排放标准，李书福认为，中国的排放标准跟在欧美后面走，这个倒是没什么，但存在一个问题，“中国的排放标准的确定太轻易，没有一个长久的时间节点，这对自主品牌的汽车公司带来了很大挑战，很不公平。”

李书福解释说，现在的情况是，今天说要这个标准，明天说要那个标准，等到标准颁布两个月以后就要按照标准来执行。但是两个月造不出那样的汽车。这并不是因为技术有多难，而是因为造车需要时间，少则一年，长则两三年。这就造成了在标准执行的时候，外国的汽车公司有符合排放标准的汽车，而自主品牌没有的尴尬。

“国家在排放标准制定方面，应该要提前公布时间节点，提前公布标准。明确告诉社会，明年几月份执行什么标准，后年几月份执行什么标准，两三年以后是什么标准，五年以后又是什么标准，这样对自主品牌来说才是公平的。否则，自主品牌汽车公司会受到伤害。”李书福说。

在李书福看来，空气污染、土壤污染和水资源污染是压迫中国进步的“三座大山”， 这三座大山不仅影响着中国经济的发展，也从根本上影响着人民的生活和健康。

“我们的管理层经常坐下来讨论这些重大问题。中国这么大，我们能解决土壤问题、水资源问题？很难！我们没有这个能力。但是现在，我们找到一个可以做的事情，就是这‘一进一出’，我们会尽力去做。”李书福说。

关于治理空气污染的提案建议

九三学社中央提交“关于加快完善我国气象灾害防御体系建设”的提案，民盟中央提交“关于防御台风灾害，减轻灾害损失”的提案，农工党中央提交的“关于积极应对区域灰霾污染有关工作”的提案，民建中央建议尽快修订《大气污染防治法》。

全国人大代表、民建中央副主席、经济学家辜胜阻认为，粗放型发展方式、不合理的经济布局、扭曲的激励机制以及治理监管机制的不完善，共同催生了“病态的城市化”和“带毒的GDP”。辜胜阻建议，治理空气污染、水污染和资源短缺“大城市病”，首先要改变人口、产业过于集中少数大城市的局面，坚持“规划先行、布局合理、功能配套、落实坚决”的原则，对城市的区域功能定位、产业发展模式、基础设施建设等科学规划，充分发挥中心城市的规模效应和辐射效应，把城市群做多，把中小城市做多做好，科学布局大中小城市体系，使人口合理流动，防止大城市人口过度膨胀以及城市功能的过分集中。

  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

专栏

何振红

《中国企业家》杂志社社长

何伊凡

《中国企业家》编委、执行总编辑

袁茵

《中国企业家》资深记者，关注互联网...

秦姗

《中国企业家》高级记者，关注TMT、跨...

邹玲

《中国企业家》记者，关注文化领域。...

朱汐

《中国企业家》生活版记者，关注更有...

房煜

《中国企业家》高级编辑，关注消费、...

马吉英

《中国企业家》高级记者，关注汽车、...

黄秋丽

《中国企业家》主笔，关注地产等领域

杨婧

《中国企业家》助理总编，关注TMT、航...

冀勇庆

《中国企业家》主笔，IT届第一把写手

马钺

《中国企业家》资深记者，关注体育、...

昝慧昉

《中国企业家》资深记者，关注消费、...

袭祥德

《中国企业家》编辑总监，关注能源、...

萧三匝

《中国企业家》高级编辑，关注思想、...

林默

《中国企业家》记者

赵芃

《中国企业家》记者

伏昕

《中国企业家》记者

王瀛

《中国企业家》记者

周夫荣

《中国企业家》记者

京ICP备13041123号　京ICP证130457号

思拓合众