吉利董事长李书福：车内的空气不一定比车外好

专访全国政协委员、吉利集团董事长李书福：

应对雾霾 车企应做好“一进一出”

今年年初，雾霾天气席卷了大半个中国。今年全国两会，雾霾成为代表委员的焦点话题。全国政协委员、中国文联副主席冯骥才直言：“北京不把雾霾问题解决了，谈什么美丽？”

在雾霾最严重的时期，汽车一度被人们视为雾霾天气的罪魁祸首，甚至有人认为，汽车就是雾霾天气的“元凶”。那么汽车界的“大佬”会怎么看？

雾霾，汽车“贡献”几何？

面对质疑，中国汽车工业协会(下称“中汽协”)常务副会长兼秘书长董扬向《中国经济周刊》表示，中汽协内部已对雾霾展开研究，争取用精确数据解释PM2.5与中国汽车业之间的联系，弄清30年来中国汽车行业减排数值、有害气体排放下降比例和汽车对PM2.5的“贡献”中，有多大成分来自汽车本身，多少来自油品。

3月2日，全国政协十二届一次会议新闻发布会在北京人民大会堂举行，大会发言人吕新华在谈到雾霾天气时说，“今天我听到一个消息，污染天气有50%以上是由机动车烧油造成的。”

关于汽车和雾霾的关联度有很多研究，也流传着很多说法。一家不愿具名的汽车公司公关总监告诉《中国经济周刊》：“25%，这个数据应该是比较准确的。”

3月3日，全国政协委员、吉利集团董事长李书福向《中国经济周刊》表示，“我相信大气污染不完全是因为汽车，应该有其他方面的原因。在北京，很多烟囱都在冒烟，这个量是很大的；工厂排烟排气，量也是非常大的。此外，飞机尾气也不都是洁净的。”

李书福认为：“是50%还是20%，这种争论可以展开，很多事情会越辩越明。但无论是谁的问题，大家都要解决。汽车的问题要首先解决。”

如何解决？李书福提出“一进一出”，即一方面要控制车内空气质量，不让有害空气进来；另一方面也要控制尾气排放，不让有害气体出去。

让PM2.5少进来

据统计，一个人一天要呼吸2万多次，每天至少要与环境交换1万多升气体，空气质量与人的健康息息相关。当雾霾来袭时，很多人都选择在户外戴上口罩。但当进入车内时，人们便如释重负，轻松地摘下了口罩。

李书福指出，车内的空气不一定比车外好，一般情况下，车内的甲醛、甲苯等挥发物和有害气体同样可以对人体造成伤害。“有些人不知道，认为在车里打开空气循环系统，空气质量就好了。但这样肯定不行，因为车子的内饰本身就是一个污染源。”

如何让坐在车内的人免受PM2.5和车内挥发物及有害气体的双重伤害，《中国经济周刊》记者在吉利一份技术文件中找到了答案。

该文件对控制车内空气质量的技术进行阐述：一个被称为“车内空气质量系统”的技术，可以过滤车内95%的PM2.5颗粒；一个通过材料选择，控制车内内饰挥发物和有害气体的技术，可以防止车内内饰对车内空气造成二次污染。不过，目前这两项技术都只应用在了沃尔沃的部分车型。

李书福说：“让车子外面的空气进到车子里面来的时候，通过一个净化系统，使PM2.5不要进来，通过我们这个空气循环和净化系统，可以保证进到车子里边的空气是干净的。面对雾霾，这是我们能做的第一条。”

目前，车内空气质量的控制技术已成为车企研究的重点。2013年1月，比亚迪就发布了一款PM2.5绿净技术。该技术可在30秒内迅速清洁车厢内直径大于0.2微米可悬浮颗粒物，当车外环境PM2.5大于150时，可以轻松实现车内环境PM2.5小于12的效果，大大提升车内空气质量。不过这项技术目前尚未投入使用。

排放国标要考虑生产周期

控制尾气排放是李书福的第二个建议。

“包括汽车在内，凡是以碳化石能源为燃料的，都应该提高排放标准。我们的发动机排放标准要提高，要主动进入欧洲五号、欧洲六号的标准，要主动进入油电混合或纯电动汽车领域。”李书福认为，现在的油品标准也应该提高，跟得上汽车降低排放的要求。

吉利集团在汽车发动机和排放方面一直投入很大。今年年初，吉利控股集团有限公司动力总成中国制造总部落户宁波。宁波梅山保税港区的吉利春晓基地，依托梅山港口资源及政策扶持等方面的优势，着重为吉利汽车研发、生产小型化的涡轮增压发动机和先进高性能变速器，用于小排量汽车生产。李书福告诉《中国经济周刊》，未来三至五年后，吉利汽车在产品品质上肯定不会亚于同档次的日韩汽车。

对于尾气排放标准，李书福认为，中国的排放标准跟在欧美后面走，这个倒是没什么，但存在一个问题，“中国的排放标准的确定太轻易，没有一个长久的时间节点，这对自主品牌的汽车公司带来了很大挑战，很不公平。”

李书福解释说，现在的情况是，今天说要这个标准，明天说要那个标准，等到标准颁布两个月以后就要按照标准来执行。但是两个月造不出那样的汽车。这并不是因为技术有多难，而是因为造车需要时间，少则一年，长则两三年。这就造成了在标准执行的时候，外国的汽车公司有符合排放标准的汽车，而自主品牌没有的尴尬。

“国家在排放标准制定方面，应该要提前公布时间节点，提前公布标准。明确告诉社会，明年几月份执行什么标准，后年几月份执行什么标准，两三年以后是什么标准，五年以后又是什么标准，这样对自主品牌来说才是公平的。否则，自主品牌汽车公司会受到伤害。”李书福说。

在李书福看来，空气污染、土壤污染和水资源污染是压迫中国进步的“三座大山”， 这三座大山不仅影响着中国经济的发展，也从根本上影响着人民的生活和健康。

“我们的管理层经常坐下来讨论这些重大问题。中国这么大，我们能解决土壤问题、水资源问题？很难！我们没有这个能力。但是现在，我们找到一个可以做的事情，就是这‘一进一出’，我们会尽力去做。”李书福说。

关于治理空气污染的提案建议

九三学社中央提交“关于加快完善我国气象灾害防御体系建设”的提案，民盟中央提交“关于防御台风灾害，减轻灾害损失”的提案，农工党中央提交的“关于积极应对区域灰霾污染有关工作”的提案，民建中央建议尽快修订《大气污染防治法》。

全国人大代表、民建中央副主席、经济学家辜胜阻认为，粗放型发展方式、不合理的经济布局、扭曲的激励机制以及治理监管机制的不完善，共同催生了“病态的城市化”和“带毒的GDP”。辜胜阻建议，治理空气污染、水污染和资源短缺“大城市病”，首先要改变人口、产业过于集中少数大城市的局面，坚持“规划先行、布局合理、功能配套、落实坚决”的原则，对城市的区域功能定位、产业发展模式、基础设施建设等科学规划，充分发挥中心城市的规模效应和辐射效应，把城市群做多，把中小城市做多做好，科学布局大中小城市体系，使人口合理流动，防止大城市人口过度膨胀以及城市功能的过分集中。