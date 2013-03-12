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董明珠：最大的挑战是自己的思维

2013-03-12 10:16 | 作者： 刘佳 来源：第一财经日报 董明珠 思维

迈进千亿大关，这是格力在进入“董明珠时代”的第一份年度成绩单。11日，全国人大代表、格力集团董事长董明珠告诉《第一财经日报》，格力未来的目标将是一个高难度动作，预期每年以200亿元的目标增长。今年，格力员工工资人均涨幅达20%。

“目前最大的挑战是自己的思维，有多大决心做多大的事。”董明珠说，2013年，格力坚持技术创新的总战略不变，但产品正在实现多元化。

日报：去年全年格力营收超过1000亿，今年的目标是多少？格力如何为下一个千亿级目标市场做努力？

董明珠：格力今年的目标是一个高难度动作，预期每年以两百亿的增长目标发展。尽管格力是专业化企业，但产品已经实现多元化。例如格力产品利用压缩机技术原理制造的空气能热水器，改变了过去人们用电和煤气的热水取用方式，而且是这些产品3~4倍节能 。

2013年，我们坚持技术创新的总战略不变。同时格力也在不断延伸自己的产品，比如中央空调，一般而言风声是比较大的，格力的新技术可以实现中央空调像家用空调一样无声。特别是格力开发的中央空调的变频直流微型机，最大的特点就是节能，同等条件下如果别人的产品花费1000万电费，格力的产品只要600万，将实现很大的资源节约。

日报：伴随家电行业以旧换新、下乡补贴等多种促进消费政策的陆续到期，从格力角度来讲，如何看待未来国内家电市场的发展？

董明珠：国家相关政策的支持来源于2008年金融危机，当时希望拉动内需，帮助企业有稳定的生存。但作为我来讲，这种政策毕竟是有时效性的，长期存在是不合理的。而且从过去两年情况看，财政钱是拿出来了，但实际受益人并不一定完全是消费者。

以空调为例，有多个能效等级，我们也发现有些企业以次充好，低能效冒充高能效从而拿国家的财政补贴的情况。格力在空调行业市场领先，但格力的产品在市场上卖出去的二级能效产品远远高于一级产品，一些小企业卖出去的全部是一级产品，不言而喻肯定有假。所以国家的财政支出并没有完全真正落实到消费者市场当中去，而是一部分流到企业当中。当国家的财政政策支持到期后，有的企业马上就亏损了，足以说明它的利润来自国家补贴而非技术或市场的销量。

日报：在美国“再工业化”的浪潮下，制造业开始出现回流，从格力角度来看，这对中国的制造业企业带来怎样的挑战？格力自身如何控制企业成本？

董明珠：市场挑战永远存在，但最大的挑战还是自己，不是别人。企业的成本来自管理成本、原材料成本和设计成本。三个条件中最不可控的是材料成本，但不能因为材料成本的变化去选择低劣成本，这个不可省也不能省。

可控的是设计成本和管理成本。我们可以用思维的变化和自己的能力变化解决设计成本。

在管理成本方面，去年格力做到一千亿，我们有十几个生产基地，讲出来很多人不相信，格力十几个生产基地去年全年的招待费加起来没有超过500万，曾有一个老市长来格力参观，他的工作餐也只有6.5元。成本的节约也为国家税收和格力自身利润提供了很好的增长和保证。大家都在说家电行业利润低，一般2~3个点，格力去年一千亿，利润达到了7~8个点。

日报：人力成本呢？伴随人口红利的衰退，这对格力会有影响吗？

董明珠：去年格力一线工人每人年终奖励平均15000元，加上他们日常工资远远超过五万元。作为一个好的企业，不可能靠低廉的劳动成本而实现国际化企业的目标。我主张不断给员工加工资，但我不允许员工跟我要工资，这是一种文化，作为一个员工应该想的是怎么为企业做贡献，作为领导人应该想的是怎样让员工生活得更好，两者之间都有自己的追求。今年格力员工的工资人均涨幅在20%。

日报：如何看待实体店和电商之间的竞合关系？格力是否感受到来自电商的冲击？

董明珠：两者都不可缺，电商是一种新兴的运营模式。但空调行业有特殊性，比如供热水、地暖、冷气、饮水等一体化的完整设计。门店能够给消费者提供放心的系统的服务，一万多家店不可缺少，创造财富是为了让所有人生活得幸福起来，如果都转移到电商把一万家店面砍掉的话，是不负责任的，怎么把门店运营好是需要思考的问题。格力对于网上渠道会有打算，还没有实施，网上销售占比现在来讲很少。今年的重点还是如何让格力一万多家门店的所有人员变成技术专家。

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