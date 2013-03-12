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保利董事长贺平：中铁总公司第一任总经理谁来当？

2013-03-12 10:21 | 作者： 郭丽琴 陈益刊 来源：一财网 中铁 保利 董事长 总公司 总经理

在刚刚公布的《国务院机构改革和职能转变方案的议案》中，铁道部的分拆方案引来众多关注，关于可行性细则，各方争论不休。

亲身经历过90年代政企分开的保利地产董事长贺平，对记者直指“铁道部债务如何消化”的问题，十年前二十年前的体制铁路总公司的设置问题已经“讨论了很多年”，是“很老的话题”。现在的问题是，将这个公司“放到哪儿去？是完全独立出来，还是另有计划”？这个总公司或许跟中投比，“只大不小”。

此时，原银监会主席刘明康中途打断了贺平的发言，“老贺，现在铁路贷款融资等，有3万亿元左右。”引来一片唏嘘。

贺平回忆说，当时的改革包括：将经贸部下属企业全部分出来的政企分离，以及军企分离。

“我记得那时候楼继伟找我们负责人谈话，那时候企业上百亿上下规模，国家不管你，你们在国务院那边，也不给你收税，你们自己发展，自身自灭，国家也不给你贷款。我记得很清楚，这段话。”贺平说，“在过去的十五至二十年，我们和民航总局的一些兄弟公司，和经贸部的公司，甚至中兴，都是在摸爬滚打的过程中，到现在这些企业大部分归国资委管，大部分企业生存状态比较好，有正规的公司治理结构，完整的董事会、经理层。”

他认为，目前将要成立的中铁公司第一任总经理一职，很难当。涉及到上万亿的资产，如何市场化，是一个大难题，考核也是一个问题。

“我觉得不可能按净资产或者余额来考核中国铁路公司，我们是经过多年考核，那考核的定溜乱转，到母公司子公司孙子公司，把这个账簿全翻开，有什么事就拿你当事人，谁董事长就问责，将来这个公司怎么考核？”他质疑说。“这些事情，省里管不了。”

贺平强调说，自己经历过的当年的那个做法，也是前几任政府下决心政企分开，股份制，而且中央文件也体现了，严格按照那个来，经过几代人努力这些事已经办成了，股份制市场化甚至几个金融才有现在市场比较好的氛围，但是中国铁路总公司究竟由谁来负责呢，总经理人选是谁，却是一个头等难题。

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