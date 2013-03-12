施正荣众叛亲离揭秘：空手套白狼 惹怒无锡政府

施正荣“被辞职”一剧，正在急剧发酵。

3月4日晚间，尚德电力(下称尚德)发布公告，称公司董事长兼公司创始人施正荣已经辞去董事会主席职务，由SuSan Wang接任尚德董事会主席，并立即生效。施正荣将以董事身份继续留任董事会。

施正荣次日即通过

美联社发表声明称：尚德董事会的做法“非法且无效”，他将竭尽全力保护公司。

3月6日，尚德董事会回应称：董事会坚信，根据开曼群岛的法律，任命SuSan Wang为董事长有效且合法。 同日，施正荣表示现任董事会无力解决公司的债务问题。

多位接受《财经》记者采访的业内人士称，本月对于尚德而言非常关键。超过40亿元人民币的债务即将在本月到期，但尚德迟迟拿不出解决办法，这是董事会撤换施正荣的直接原因。

这40亿元的债务包括，3月15日到期的一笔价值5.75亿美元的可转债，和超过10亿元人民币的银行贷款。

欲解决这笔可转债，一是到期转股。尚德在纽交所备案的发行文件显示，这笔可转债发行于2008年6月，单个ADS(美国存托凭证)价值为41.13美元，每个ADS相当于1股普通股，这与当时的尚德股价相当。

3月7日，尚德收报仅为1.22美元，常理上而言，债权人不可能选择债转股，因为差得太多。

二是兑付，这种可能性则近乎为零。尚德目前账面资金仅能够维持日常运营，除非能够在3月15日前筹得巨款，否则无法对债券持有人进行兑付。

第三种情况是无力还债，尚德进行破产清算。这种情况发生的可能性也较小，接近无锡市政府的人士介绍称，“尚德破产不可想象，江苏省政府方面绝不会允许这种情况出现。”

第四种情况是债务重组。此前，尚德一直就债务重组事宜与海外债权人谈判。“有好几种方案，或是延期付款，或是先付利息，或是先偿还10%的债务。”一位接近尚德的人士称。但无论是哪种方案，都需多数债权人投票通过，“不过现在看来，上述方案中，没有一个对债权人而言是有利可图的”。

3月7日上午，这笔可转债忽然出现转机。尚德方面宣布，与此前发生纠纷的GSF资本达成协议：GSF资本已经放弃了其在环球太阳能基金中的全部股权(下称GSF基金)，这使得尚德在该基金的股权从原来的79.3%增加到88.15%。而施正荣在该基金中的股份，由原来的10.7%增加到目前的11.85%。

尚德的公告并未显示股权转让所涉及的金额。GSF资本已不再拥有GSF基金的股权，其涉及的反担保问题对尚德而言也不复存在。尚德在该基金中的资金被激活，为困境中的尚德带来一线希望。尚德可以通过出售该基金中的股权变现偿债，或用该基金作抵押担保。

尚德内部消息称，目前尚德已与债权人达成解决方案，5.75亿美元可转债中的一半将转股；另一半在GSF基金做担保的前提下，分期偿还，年息6%。

超过10亿元人民币的银行贷款则“不是问题”。接近工商银行江苏省分行的一位金融人士透露，“国内银行比海外债权人好说话得多。”相对于可转债，银行贷款可解决的办法很多——延期，先偿还利息，或者免息，只偿还本金……这些都是可行的。

该金融人士称，在江苏省政府影响下，国有股份制银行“不会为难尚德。无论是江苏省政府还是无锡市政府，都不愿意看到尚德走到最坏的一步”。

GSF悬疑

在宣布撤换施正荣的第二天，尚德就给出了可转债问题的解决办法。这一点颇为蹊跷。

解决方案的出炉，完全得益于GSF资本的所有者、西班牙人罗梅罗(Javier Romero)放弃了其在GSF基金中的权益。而尚德的公告并未显示该公司为获得这部分权益支付的金额。

尚德2011年报显示：2008年6月，尚德曾出资2.58亿欧元，认购了GSF基金86%股份。2011年11月，尚德方面为表彰罗梅罗对尚德的贡献，几乎以赠予的形式，将持有的GSF基金6.7%股份转移至罗梅罗的私人公司GSF资本名下。

2012年7月，GSF资本反担保骗局事发，该事件使得尚德通过出售GSF基金股权补充现金流的计划流产。

2012年初，国内多位财经记者的邮箱中开始收到匿名举报信，内附详细文字和图片材料。由此，施正荣转移资产、掏空尚德的报道纷纷见诸报端。

2012年7月，尚德再次成为新闻焦点。该公司发布公告称，发现GSF资本的反担保“可能存在瑕疵”。

彼时，接受《财经》记者采访的业内人士表示，作为GSF基金主要投资人，尚德居然在多年之后才发现合作伙伴的反担保有假，“这简直不可思议”。

事实上，即便是GSF资本提供的反担保存在问题，对尚德的影响也可能并不如舆论渲染得那样大。这一丑闻只是给尚德增添了一笔“或有负债”，但只要GSF基金投资的电站稳定发电，正常运转，尚德就不会有任何损失。

反担保骗局直接打击的是施正荣在尚德的威信和市场形象。尚德将因可转债问题破产的言论广为流传，其股价一路走低。一个月后，施正荣丢掉了尚德CEO的职务。

3月7日，尚德进一步撤除施正荣董事长职务后，火速与GSF资本达成协议，重新激活了其在GSF基金中的投资，给出了可转债危机的解决方案——此举被认为是在巩固金纬和Susan Wang在尚德的地位。

此前，尚德内部的分歧已经十分明显。由于施正荣屡屡利用关联公司进行交易，转移资产、掏空尚德，并抵触无锡市方面的援助方案，海外投资机构的不满日益增长。

机构投资者早有撤换施正荣的打算，施正荣称董事会已有一个月不让他参加会议。现任CEO金纬和新任董事长Susan Wang，代表的正是机构投资者利益。

施正荣众叛亲离

激活尚德在GSF基金中的投资，解决可转债问题，对无锡市政府、机构投资者和施正荣三方而言，均是利好：机构投资者和施正荣持有尚德股份，无锡市政府在乎就业和银行贷款问题。

然而，施正荣在处理尚德危机中的表现，让机构投资者愤怒，更让无锡市政府失望，接近无锡市方面的人士指出，是施正荣自己造成了他今天的局面。

施正荣在接受彭博通讯社采访中表示，撤掉其董事长职务的做法错误，“所有股东希望和我谈，所有银行高管也希望和我谈。他们想知道为什么施博士没露面。”

但接近无锡市政府的人士告诉《财经》记者，施正荣的说法“不完全错误，也不完全正确”。无锡确实不熟悉金纬和Susan Wang，但是这并不意味着认可施正荣。

施正荣曾一手缔造了“尚德神话”。他在无锡政商两界长袖善舞、人脉深厚，为尚德的发展助力不少。在尚德发展之初和陷入危机之后，无锡市乃至江苏省官方一直在给尚德输血打气，保证其持续发展。

2012年以来，尚德陷入了前所未有的危机。无锡市方面曾拿出各种方案给予尚德帮助，甚至想到直接出手救助。

无锡市国资委麾下的无锡国联集团，曾准备以财务投资者的身份进入尚德；无锡市方面也曾同意在施正荣以个人资产抵押的前提下，为尚德输血。但这些都遭到了施正荣的抵触。

施的做法损害了其与无锡政府的关系，“政府也不能白给你钱。作为尚德的董事长，施正荣在维护个人利益，而非尚德利益”。

上述人士称，作为企业的创始人，施正荣其实和地方政府利益一致，他们都不想看到尚德破产。但此间，施正荣却要同时兼顾个人利益，且手段生硬，引发诸多官员反感。

“政府的利益在于不能让尚德破产，社会成本实在太大”。但无锡官员亦担心，金纬及其代表的海外投资者也没有解决问题的办法。

此前，海外投资者曾希望无锡市政府提供资金，帮助保住上市公司尚德电力，而让子公司无锡尚德破产，这一做法引起无锡方面的强烈反弹。这意味着无锡市政府将为无锡尚德的破产埋单，就业和银行贷款等所有压力都将转给无锡，而投资者却可保全上市公司进而抽身而退。

施正荣曾希望借助地方政府力量和海外投资人博弈，但显然未获成功。在处理尚德危机过程中，施一切以自身利益为出发点的做法，“导致众叛亲离”。

尽管施正荣高调“喊冤”，但多位观察人士认为，尚德董事会罢免其董事长的决定合法且有效。政府和海外投资者，被认为是影响尚德前途的两股最大力量，但施正荣没有赢得任何一方的支持。

接近无锡市政府领导的人士称，解决尚德40多亿元的债务，对于无锡市政府而言并不困难，而且市政府亦不希望尚德的控制权旁落外人。“但是，施正荣空手套白狼是让人无法接受的。”