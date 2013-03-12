【观点】俞敏洪：大学分普通和重点本身就是错误

针对中国大学教育问题，新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪在微博上回答了网友提出的问题。

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

大学分等级是个错误

把大学分成普通大学和重点大学，本身就是一个错误，把大学分成一本、二本、三本更是个错误。中国做事情总是要分等级，这是体制问题。大学应该各有特色，就像两个人，有不同的个性。中国把大学校长当干部，校长自己一心当官，想要真正为大学着想，几乎不可能。

大学生就业不对口，一方面是大学设置专业落后导致的，另一方面，是中国发展比较快，就业要求不断改变。其实专业不对口没有关系，最重要的是做的工作是否是喜欢的。马云学英语的，做了电子商务，胡葆森学英语的，做了房地产，郭广昌学哲学的，做了多元化产业。

但是大学文凭还是挺重要的，只有天才可以什么都不要。混个大学文凭，好歹工作的时候有个资格。同时未来万一有深造的机会也有个台阶。但要一生做出伟大的事情，大学文凭是没有用的，有用的是自己千锤百炼的能力，是一个人勇于突破自我的勇气。

不要苛求三十而立

青春一定有迷茫的时候，我从进入大学到大学毕业几年，都不知道人生的道路该怎么走，到现在我依然会有很多迷茫的时候。但一个人的心，向上的心不能变，这样在迷茫中还知道要向前，生命就不会在原地打转。

不要太相信三十而立之类的，不要太给自己压力，生活是慢慢成功的，毛泽东30多岁还在北大图书馆当馆员吧，我30岁是穷光蛋一个。保持努力心态，坚持目标不放弃，早晚都会成功。另外成功不一定是财富上的，自己喜欢上自己的生活，就是成功。