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阿里巴巴新CEO陆兆禧的四大挑战

2013-03-13 07:35 | 作者： 姚欢 来源：中国企业家网 阿里巴巴 陆兆禧

陆兆禧出任阿里集团新CEO

【中国企业家网】马云眼中，陆兆禧不仅仅热爱并熟悉集团各项业务，参与阿里的文化和组织建设，培养了众多人才，而且有自己独特的领导风格和魅力。“更重要的是，在阿里13年的经历造就了他乐观且坚韧不拔的毅力，和对小企业，消费者的忠诚和感恩。”

现年43岁的陆兆禧于2000年加入阿里巴巴集团，曾三次临危受命，在各个岗位任职均取得了不错的成绩，是马云素来喜欢的一名福将。陆兆禧在阿里内部亦享有较高的声誉，同事们亲切得称呼他“老陆”。

即将成为中国电子商务巨头新任CEO的陆兆禧，虽然拥有令人羡慕的地位，但他同样也面临诸多挑战。毕竟，从一个长期任职的公司创始人手中接过帅印并不容易，等待陆兆禧的还有很多挑战。

近日，专注于电商研究的林海在钛媒体撰文分析了，陆兆禧挂帅后目前和未来必须直面的挑战，包括上市的压力、来自竞争对手的威胁、供应链的短板以及再造服务的淘宝重塑等，中国企业家网现将观点整理如下：

一是上市的压力。

为了上市，阿里集团已经一再融资，而为了成功上市融资，阿里集团必需让市场看到新气象。马云为 了成为电商一哥曾经引进雅虎的资金，目前看这一次融资的代价非常巨大。而阿里巴巴的退市让大阿里失去了一个融资平台。集团整体上市就成为今后阿里的首要任 务，并且不仅仅要上市，而且要上的漂亮（即漂亮的估值）。

二是来自追兵的威胁。

 苏宁不仅仅提出了云商的理念，而且在两会期间呼吁电商纳税，明眼人都可以看出，苏宁将矛头 直指淘宝。云商其实就是在线店商，苏宁通过云服务帮助店商成长，这和淘宝的商业模式十分接近。这说明，苏宁不愿意先和京东商会在供应链和价格战商进行硬 拼，反而依靠免费模式和雄厚的资金去争夺淘宝的商户。

如果在电商征税背景下，苏宁易购依然坚持免费模式，小微电商在经营成本的压力下选择苏宁的可能性大大增加。另外一个潜在的强大竞争对手是万达，万达 从淘宝高层中挖人担任万达电商的CEO。了解万达企业文化和执行力的人，就知道这是一个绝对不亚于苏宁的业内高手。这里不需要提建行善融等其他电商平台， 只需要说，那些认为电商平台之争尘埃落定的看法是多么幼稚，而阿里求变又是多么迫切。

三是供应链的短板。

 尽管马云最近和一些企业联合成立了物流公司，阿里依然面临供应链的短板。供应链对于现代零售而言至关重要，现在的大淘宝是一种渠道+平台的模式，而缺乏供应链基因。

沃尔玛和ZARA的案例一再说明供应链能力是何等重要，而过去一些年大淘宝依然是一种过于注重营销的公司。这里还是不得不夸夸京东商城，当多数电商 把竞争力定位在品牌和渠道，而京东商城几乎独树一帜地定位在供应链。当当的亏损不仅仅是因为百货的上线，而是当当对于供应链缺乏深刻的理解。现在的电商全 网营销仍然是脱离不了低效率的渠道模式，而大淘宝本身就是渠道之王，其面临的问题也就更大。

四是再造服务的淘宝。

淘宝在平台、数据、渠道、金融等四大优势之外，其实最值得称道的是服务。淘宝的服务优势和之前的一个关键人物关明生有关。关明生用GE的管理经验一手塑造了淘宝的企业文化。

这一点对于淘宝从ebay、腾讯拍拍等强敌中脱颖而出起到了重要的作用。但是，目前淘宝KPI评估模式让一个淘宝小二面对数百甚至更多的供应商的时 候只能片面追求业绩，这何谈服务模式。缺乏服务模式的电子商务是没有生命力的，因为线下的社会化分工远远比线上要发达，服务是电商不多的竞争优势之一，必 需做到极致。从产品到服务，企业必须克服人性中的心魔。大多数企业和大多数人是自我为中心的，而商道和人性相反，最有服务意识的企业往往能够长存。

有互联网分析师说，马云是那种精神偶像型的CEO，主要任务是务虚，而陆兆禧是那种实干型的CEO，只会务实，这两者有些像乔布斯和库克，但马云与乔布斯差距更大一些，而陆兆禧则与库克更像。

阿里的第二任CEO不管是谁，都要面临来自内部和外部的诸多挑战。把公司业务整体带上一个台阶，而后成功冲击IPO陆兆禧能否赶在年内交上首份答卷，还需拭目以为。

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