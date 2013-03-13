世纪佳缘龚海燕：退的艺术

文_本刊记者 李春晖 编辑_王琦



龚海燕

一位创始人、CEO该在何时、何种方式选择退至董事会？

2012年12月24日，龚海燕宣布辞任世纪佳缘联席CEO，转任联席董事长。公司另一联席CEO吴琳光成为CEO。我们见到龚海燕是在北京市五道口华联的一家茶餐厅，她比照片中看起来更朴素些，也不像在电视里那么活跃。作为世纪佳缘（NASDAQ:DATE）创始人，在第10个年头选择离开，她的理由是：“想不到的主意永远也想不到了，最好的方式就是换一个人。”

在任何一个时点选择进与退都需要勇气和智慧，聪明如柳传志、马云和梁建章，也少不了面对舆论质疑，龚海燕自不例外，她要解释创始人是否遭遇了“投资人逼宫”；要面对公司业务和前景的质疑；还要为合适的人腾位放权。当然，她还要自证，有了新江湖。

“投资人还挽留我，哪怕挂个名也好看嘛，没有必要去创业搞得很高调。”龚海燕自称。辞职第二天，她就发表博文《放下》坚决否认了被逼宫的说法。“谁会把第二大股东和创始人赶走，赶不走的。”新任CEO吴琳光也如此表示。

2008年底，世纪佳缘董事长钱永强（他也是空中网的独立董事），就曾邀请当时就职于空中网的吴琳光担任世纪佳缘COO，吴琳光出于个人原因拒绝。2010年，钱永强请来前空中网副总裁方清缘出任COO，有传言龚海燕很大程度上被“架空”。2012年2月，在钱永强再次邀请下，吴琳光加盟世纪佳缘，出任联席CEO，掌管销售、运营、技术等占据公司收入80%的业务。龚海燕只负责市场、公关及猎婚等20%的事务。

更令人尴尬的事实是，龚海燕宣布辞职后，世纪佳缘的股票上涨了4.4%。

对此龚海燕大方表示，不会觉得别扭，反而觉得好。“股价要是跌了，自己撂挑子不干的责任就更大了”，“我可能现在脸皮厚了，也没觉得怎样”。

在这背后是世纪佳缘正在遭遇的业务瓶颈，也是传统婚恋网站共同的瓶颈。网站黏性不足，留存率差，用户找到对象就走，找不到对象也走，新用户自然增量有限，需要不断砸钱获取新用户。与此同时，ARPU值低，限制沟通的传统收费模式亟待突破。

世纪佳缘2012年第三季度财报显示，当季营收1.135亿，同比增长24.8%，但营业利润1670万元，与上一年同比下降22.2%。“可能有的事情我永远看不到，永远不会做。”龚说。

她强调自己创办世纪佳缘，最大的贡献就是培育了网络婚恋观念，让每个人有了万里挑一的机会。而网站如何继续往上走，并不是她最关注的。“可能我本质上也不是个真正的商人，虽然公司还在发展，收入还在增长，但对我而言，我的使命已经完成了，我很难再突破。”

创始人从0做到1，接下来，就要职业经理人来从1做到10。“我喜欢航海，就是运营别人造的东西。”世纪佳缘新任CEO吴琳光也说，“很少人又能造船又能航海。”