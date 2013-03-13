施正荣遭董事会内部调查

此前备受关注的尚德电力内讧再次发酵，继施正荣于3月4日“被”离职之后，昨天，据可靠消息，尚德董事会已经开始了对公司创始人施正荣涉嫌内幕交易的调查，这位曾经是中国首富的尚德电力创始人如今身陷无奈境地。



撕破脸皮内部调查



3月4日晚间，尚德突然宣布，创始人施正荣不再担任董事长一职。但第二天，施正荣发表了措辞强硬的个人声明，指责董事会解除其职务的行为是错误且非法的。“董事会没有法律依据这样做,这个决定是无效的”，“不不代表公司最大利益”。



施正荣与尚德董事会的矛盾就此已经彻底公开。而昨天记者从知情人士处获悉，尚德董事会突然“解除”施正荣董事长职务，是为了启动对其涉嫌关联交易的内部调查。据了解，尚德电力董事会已于上周五进入内部审计流程，重点审计与施正荣个人相关的关联交易，其中包括亚洲硅业青海有限公司（简称“亚洲硅业”）、苏州赛伍应用技术有限公司、镇江丰源新能源科技有限公司、江苏绿扬电子仪器集团有限公司、上海尚理投资有限公司（简称“尚理投资”）、江苏太阳集团有限公司。



昔日首富今陷无奈



2000年施正荣创办尚德电力，2005年公司在纽交所上市，施正荣以23亿美元身家成为当时中国首富。



尽管尚德董事会对施正荣内部调查的结果还无从知晓，但从公开的报道和资料可以获悉，外界对于施正荣涉嫌内幕交易的质疑早已存在。2007年1月，亚洲硅业成立不到一个月，尚德就与其签订了长达16年的15亿美元无条件支付合约，用来购买高纯度多晶硅材料；而亚洲硅业直到2008年12月31日第一炉多晶硅才正式出炉。此后5年，尚德电力还为亚洲硅业提供了1000万美元的无息贷款、5亿元人民币担保和近亿美元的预付款项，并在很长时间内是亚洲硅业惟一的客户。海外已有投资者就此将施正荣及高管诉至美国法院，目前，美国法院已立案。公开资料还显示，尚理投资的法人代表为施正荣的妻子张唯。



这些都让外界关于施正荣涉嫌关联交易、进行利益输送的质疑此起彼伏。不过尚德以及施正荣本人从未对此给予过正面回应。在去年施正荣辞去CEO后首次公开露面时，尚德投资关系部主管张建敏曾经表示，传言太多，不予置评。而施正荣本人始终对此三缄其口，不愿回应。昨天晚上截至截稿，记者未能联系上施正荣本人。

另据《第一财经日报》报道：

F尚德6年税费返还86亿元 海外买家多为自家公司

风口浪尖上的尚德电力（STP.NYSE）正在经历着高层的人事地震，而旗下子公司（即经营实体）无锡尚德太阳能电力有限公司（下称“无锡尚德”）的一些经营情况也正在浮出水面。



《第一财经日报》了解到，6年内无锡尚德所获得的税费返还额高达86亿元，而该公司支付的各项税费仅占其税收返还额的十分之一。而其获得税费返还的前提就是大量出口，这些出口产品不少是销售给了自己的海外公司。



巨额税费返还



内部资料显示，无锡尚德的营业收入在8年时间内扩大了十倍以上，随之增长的还有大量的税费返还，即高额的出口退税。



2005年，无锡尚德营收18亿元，彼时其已算是光伏业大亨。诸多光伏同行还在上市筹备中。



2006年~2011年，欧洲及北美地区的光伏电价补贴政策又让尚德尝到了快速壮大的甜头，其主营收入从44.9亿元人民币提升至202亿元。同期，无锡尚德的税费返还额也从5000万元左右攀升到了23.6亿元，6年间获得的税费返还高达86.5亿元。其中，2008年以后，其每年的税费返还都在15亿元以上，当然这也是因2008年之后该公司的营业收入高达140亿元以上所致。



一位不愿透露姓名的光伏分析师向本报记者表示，税费返还的吸引力是极大的，这或许是为何那么多的光伏企业在如今亏本的状态下，还要不断地向海外出口光伏组件的原因之一。



而相比如此高额的税费返还，该公司在2011年所支付的各项税金仅为4.09亿元，2006年~2010年这5年间每年都在4087万元~1.2亿元之间，总计税费额为8.39亿元，是其税费返还的十分之一。



出口海外买家多为自家公司



获得“税费返还”的基础，就是无锡尚德需要向海外出口产品。近几年来，无锡尚德出口颇多，而且其对自己关联公司的出口额也在不断加大。



2011年，无锡尚德销售给Suntech Power International Ltd.（下称“尚德国际”）、Suntech America Inc.（下称“尚德美国”）的产品总额为97.78亿元和45.9亿元，同比增加了32%和72%，而同期无锡尚德的营收增幅仅为6%。



2008年，无锡尚德销售给尚德国际和尚德美国等两家公司的产品总额分别为38亿元和8.03亿元。换言之，4年内，尚德销售给关联企业的产品总额同比增长了两倍以上，但4年内的营收增幅是40%。



一位不愿透露姓名的券商分析师表示，不少光伏企业在对外经营过程中，通常会设立制造和销售等两类公司。“（无锡）尚德就是制造商，尚德国际和尚德美国就是销售商，有可能后两家公司会再分销给欧美当地的下游公司、电站投资企业等。”



而据记者拿到的一份内部材料，尚德国际、尚德美国及无锡尚德等三家企业都是尚德电力的子公司。



向自己的关联企业销售产品，虽然来往账务和交易都显得较方便，但同时也会产生其他问题，其中之一就是可能产生较高的应收账款。从财报上看，2011年无锡尚德虽然向尚德国际出口了97亿元的货品，但年末的应收账款并不小，而是高达41.53亿元之多，应收账款占出口额的比重为42%；来自尚德美国的应收账款也有16.4亿元左右，是无锡尚德向尚德美国销售产品总额的三分之一。



无锡尚德与关联公司的采购数额也较高。因此，无锡尚德构建了一个“产业链”：向关联公司购买原材料—制造光伏产品—再把不少货品销售给自己的关联公司。



2011年，无锡尚德向关联方亚洲硅业、尚德国际、尚德太阳能电力有限公司等采购的总额为112.8亿元，而2010年向众多关联公司的采购额只有59.86亿元。但两年之内，其总营收额提高幅度还不到10%。



值得注意的是，一家名为镇江荣德新能源科技有限公司（下称“镇江荣德”）的关联企业，获得了来自无锡尚德的青睐：2010年其销售给无锡尚德的原材料为6.32亿元，但一年后就提升至21.18亿元。镇江荣德其实是在2010年5月从镇江环太硅科技有限公司中分拆出来的一家新公司，其最终控股方还是“尚德系”。