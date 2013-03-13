|个人中心 | 退出 | 登陆 | 注册 | 订阅
未完成

三星消费电子总裁尹富根：三星2015年冲击全球白电第一

2013-03-13 10:11 | 作者： 王珍 来源：第一财经日报 三星 白电

在彩电销量连续八年全球第一、手机销量连续三年全球第一之后，三星下一个目标锁定白电领域。三星电子全球消费电子事业部总裁尹富根昨天（12日）在参加“2013中国三星论坛”期间接受《第一财经日报》记者独家专访时表示，三星希望2015年成为全球白电销量第一名。

根据市场调研数据，今年全球彩电销量将增长3%~5%。三星2013年彩电销量目标为5500万台。如果按今年全球彩电销量将达2.2亿台计算，三星彩电占有率将超过25%。

“中国是全球最大的电视市场，三星2013年将以85英寸等超大尺寸的4K（超高清）液晶电视，积极开拓中国市场。” 尹富根说。

在这位被称为“Mr.TV”（电视先生）的三星彩电业务功臣看来，智能化是今年全球彩电业的关键词。三星推出的智能电视，不仅可以手势识别，并能通过智能卡不断升级。

三星是下一代显示技术OLED（有机发光二极管）的领先者。对于如何把握从液晶电视到OLED电视过渡的节奏，尹富根坦言，OLED电视是发展的方向，但现在的价格太贵，OLED电视何时成为主流将取决于市场情况和价格水平。

自2011年年底起，尹富根也参与管理三星全球的白色家电业务。他开玩笑地说，希望有一天能被称为“Mr.CE”（消费电子先生）。“我们会为2015年全球家电第一目标而全力以赴”。

如何将三星在彩电领域的成功经验移植到白电领域，尹富根说，三星白电业务需要更贴近消费者。

中国是全球最大的白色家电市场之一，竞争十分激烈。在尹富根眼中，三星白电要在中国市场取胜，“好的产品是重中之重”。为此，三星在中国设厂、设立生活方式研究中心，目的是提供的产品更切合中国消费者需求。

温文尔雅的尹富根1978年入职三星时，是一名电视工程师。尹富根说，在三星电子的高管中，不少是工程师出身。

“三星同时重视经营管理、设计、文人历史等多方面的人才。” 尹富根说，要为消费者提供更好的产品，就需对人有更好的了解，因此需要各方面的英才。“我成长过程中，感到三星公司里最重要的是主人翁精神。”

据了解，三星目前单是白电业务就在全球10个国家有12个生产基地。对人工成本上升后中国制造在全球扮演的角色，尹富根强调“Made in China for China”（为中国消费者而中国制造）。与此同时，三星加强了在中国研发的力度，已在中国设立了5个研发中心、有近3000名研发人员。

作为全球最大的IT企业，三星是不少中国企业的标杆。谈及三星的成功经验，尹富根谦虚地说，许多企业都认为很了解消费者，“但其实我们对消费者的了解还很不够”，因此三星在全球设立了五个生活方式研究中心，“最重要的是对消费者的了解”。

他接着说，“其次是技术创新的速度、供应链管理、组织和产品的灵活性，这些加在一起才是好的公司。”

  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

专栏

何振红

《中国企业家》杂志社社长

何伊凡

《中国企业家》编委、执行总编辑

袁茵

《中国企业家》资深记者，关注互联网...

秦姗

《中国企业家》高级记者，关注TMT、跨...

邹玲

《中国企业家》记者，关注文化领域。...

朱汐

《中国企业家》生活版记者，关注更有...

房煜

《中国企业家》高级编辑，关注消费、...

马吉英

《中国企业家》高级记者，关注汽车、...

黄秋丽

《中国企业家》主笔，关注地产等领域

杨婧

《中国企业家》助理总编，关注TMT、航...

冀勇庆

《中国企业家》主笔，IT届第一把写手

马钺

《中国企业家》资深记者，关注体育、...

昝慧昉

《中国企业家》资深记者，关注消费、...

袭祥德

《中国企业家》编辑总监，关注能源、...

萧三匝

《中国企业家》高级编辑，关注思想、...

林默

《中国企业家》记者

赵芃

《中国企业家》记者

伏昕

《中国企业家》记者

王瀛

《中国企业家》记者

周夫荣

《中国企业家》记者

京ICP备13041123号　京ICP证130457号

思拓合众