三星消费电子总裁尹富根：三星2015年冲击全球白电第一

在彩电销量连续八年全球第一、手机销量连续三年全球第一之后，三星下一个目标锁定白电领域。三星电子全球消费电子事业部总裁尹富根昨天（12日）在参加“2013中国三星论坛”期间接受《第一财经日报》记者独家专访时表示，三星希望2015年成为全球白电销量第一名。

根据市场调研数据，今年全球彩电销量将增长3%~5%。三星2013年彩电销量目标为5500万台。如果按今年全球彩电销量将达2.2亿台计算，三星彩电占有率将超过25%。

“中国是全球最大的电视市场，三星2013年将以85英寸等超大尺寸的4K（超高清）液晶电视，积极开拓中国市场。” 尹富根说。

在这位被称为“Mr.TV”（电视先生）的三星彩电业务功臣看来，智能化是今年全球彩电业的关键词。三星推出的智能电视，不仅可以手势识别，并能通过智能卡不断升级。

三星是下一代显示技术OLED（有机发光二极管）的领先者。对于如何把握从液晶电视到OLED电视过渡的节奏，尹富根坦言，OLED电视是发展的方向，但现在的价格太贵，OLED电视何时成为主流将取决于市场情况和价格水平。

自2011年年底起，尹富根也参与管理三星全球的白色家电业务。他开玩笑地说，希望有一天能被称为“Mr.CE”（消费电子先生）。“我们会为2015年全球家电第一目标而全力以赴”。

如何将三星在彩电领域的成功经验移植到白电领域，尹富根说，三星白电业务需要更贴近消费者。

中国是全球最大的白色家电市场之一，竞争十分激烈。在尹富根眼中，三星白电要在中国市场取胜，“好的产品是重中之重”。为此，三星在中国设厂、设立生活方式研究中心，目的是提供的产品更切合中国消费者需求。

温文尔雅的尹富根1978年入职三星时，是一名电视工程师。尹富根说，在三星电子的高管中，不少是工程师出身。

“三星同时重视经营管理、设计、文人历史等多方面的人才。” 尹富根说，要为消费者提供更好的产品，就需对人有更好的了解，因此需要各方面的英才。“我成长过程中，感到三星公司里最重要的是主人翁精神。”

据了解，三星目前单是白电业务就在全球10个国家有12个生产基地。对人工成本上升后中国制造在全球扮演的角色，尹富根强调“Made in China for China”（为中国消费者而中国制造）。与此同时，三星加强了在中国研发的力度，已在中国设立了5个研发中心、有近3000名研发人员。

作为全球最大的IT企业，三星是不少中国企业的标杆。谈及三星的成功经验，尹富根谦虚地说，许多企业都认为很了解消费者，“但其实我们对消费者的了解还很不够”，因此三星在全球设立了五个生活方式研究中心，“最重要的是对消费者的了解”。

他接着说，“其次是技术创新的速度、供应链管理、组织和产品的灵活性，这些加在一起才是好的公司。”