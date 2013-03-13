王微再创业：完成土豆的未竟心愿？

看看王微的新创业项目：一是在土豆的未竟心愿，二是向乔布斯致敬？

据《华尔街日报》报道，在运营过中国最大的在线视频网站之后，39岁的土豆网创始人王微正加速开始自己的下一个项目：中国版的Pixar。

这个新的动画电影工作室将于4月1日正式成立，地点在北京，该工作室将首先为国内观众制作电影。

《华尔街日报》说，王微已经从国际投资人那里募集到了数千万美元的资金。不过王微并未透露这些投资人的姓名。

产业背景

王微对《华尔街日报》表示，“五年前我无法做到这一点，但目前已是合适的时间，”他所指的是中国电影发行渠道、推广和版权环境的改善。他说，随着国内影院数量的不断增多，城市收入水平的提升，潜在的投资回报率证明这项投资是正确的。

中国目前已成为仅次于美国的全球第二大电影市场，去年票房总额达到人民币170.7亿元（约合27.4亿美元）。

尽管这一成长中的市场非常巨大，但是中国的动画产业仍处于襁褓之中，王微的工作室将会向好莱坞和其雄厚的财力发起挑战。许多美国家庭电影，如梦工厂动画的《功夫熊猫》系列，已收到了中国受众的好评，但国产的可替代产品还没有出现。去年，梦工厂与上海东方传媒集团（Shanghai Media Group）以及其它两家国内电影公司成立了一家动画片合资公司。

这是王微在土豆的未竟心愿？

事实上，查询新闻可知，2011年底时，上市不久的土豆就曾放出风声，说想加大在中国动画产业的投资，当时就说想成立原创的动画工作室。而王微当时也明确表示：该工作室目标是在三年内制作出有世界水准的动画电影，能与Pixar媲美。

王微在卖出土豆后选择动画领域创业，真是有点向他崇敬的乔布斯致敬的意思。首先，Pixel就是乔布斯离开苹果后从卢卡斯电影公司旗下买来的一个工作室；其次，王微新创动画公司开业时间与苹果一样：都是4月1日。

新的创业将考验王微的耐力。“考虑到每部电影需要数年制作时间，我们必须放长眼光。”他说，已同意向动画电影工作室提供资助的投资人，都明白这项业务的性质是长期的。

与此同时，《华尔街日报》分析，王微的新公司将面临着渴望在中国市场扩张的西方竞争对手的激烈竞争。DMG Entertainment首席执行官丹·密茨（Dan Mintz）表示，中国动作电影可能依赖于本土演员和语言，但是动画是一个完全不同的市场。他说，“动画电影必须与好莱坞直接对抗。”