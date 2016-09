Facebook COO桑德伯格突遭攻讦：靠男人上位

北京时间3月12日消息,据国外媒体报道,有人称赞她,说她是新时代女性的楷模;有人反对她,说她靠着诸多权势男人上位。她就是社交网络FacebookCOO谢丽尔 ·桑德伯格(Sheryl Sandberg)。那么,富有争议的她究竟是一个怎样的人呢?

沦为被攻讦的对象

谢丽尔 ·桑德伯格是一个楷模,她的辩护者声称。

这位Facebook首席运营官从哈佛大学获得了两个学位,早期曾在公共政府部门供职,后来在克林顿主政时期担任财政部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)的高级职员。她帮助把谷歌打造成了一家巨型企业;并带领Facebook团队让该社交网络普及到了全世界。她是两个孩子的妈妈,非常注重保持工作和生活的平衡,并直言不讳地呼吁妇女们团结起来。

而她的反对者则声称,桑德伯格并非女性的楷模。

她是在权势男人的帮助下平步青云的,无论是萨默斯,还是谷歌的执行董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt),抑或是Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),他们都给予了桑德伯格强有力的支持。她的身价现在上亿,住在奢华的旧金山湾区郊外,并配有保镖,她深谙工作妈妈之道,而且在社交场游刃有余。

不管怎样,有一件事是确定的,那就是桑德伯格正在成为被攻讦的对象。

平衡家庭和事业的秘诀

她的新书《依靠:女人、工作和领导意志》(Lean In: Women, Work, and the Will to Lead)已于周一推出,在该书中,她主要阐述了职场女性应该如何发展她们的事业和生活,她的观点所获得的评价可谓毁誉参半。正如《纽约客》(New Yorker)杂志的安娜·霍尔莫斯(Anna Holmes)所指出的,很多批评者采用了评论人士的“准备、瞄准、开火”的三步法来攻击桑德伯格。

“任何读过她新书的人都知道,桑德伯格本人第一个承认,她亏欠她的女性前辈们;当然,读者还能够从中知道她年轻时代的纯真无邪以及最终与性别政治产生的千丝万缕的联系。”霍尔莫斯说。

那么,桑德伯格到底是怎样的人?为什么人们对她的评价如此极端?

硅谷男孩俱乐部的女性

她是一朵绝世奇葩。正如作家肯·奥莱塔(Ken Auletta)所指出的那样,硅谷的文化仍然是男性主宰一切。作为女性,桑德伯格必须在对其性别并不总很友好的男孩俱乐部中闯出一条路来。尽管她昔日在谷歌的女同事玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer),现在已成功当上雅虎的掌门人,这可能有助于改变硅谷的这一文化。

从本质上来说,技术行业仍然是工程师的天下——程序员和设计师在咖啡因的刺激下将无穷无尽的时间投入到了开发一个又一个新的酷玩意上,而营销员和财务专员的处境则相差一步。事实上,这正是扎克伯格雇用桑德伯格的原因所在:“她能够处理我不想费力劳心的事情。”扎克伯格曾说,这样他就能全身心地施展他的特长。

桑德伯格现年43岁,出生于华盛顿哥伦比亚特区,成长于南佛罗里达州。她的父亲是一名眼科医生,而她的母亲则放弃教师职位,一心在家带孩子,将桑德伯格和她的两个兄弟姐妹养大。这个家庭的兴趣就是支持苏联犹太人,他们的住宅也就成了相关活动的聚会之地。在孩提时代,桑德伯格曾给苏联“同胞”基拉·沃尔沃斯基(Kira Volvovsky)写信,沃尔沃斯基后来开发出了记者网络。“我还记得我和这些女孩子互通信件的感受,我们面临着相同的问题。”沃尔沃斯基说,“她们的信让我感同身受。”

桑德伯格在其新书中特别提到了那种支持团体。

如何平衡工作和生活

一次在TED大会上讲话时,桑德伯格提到,作为女性员工,要在男性主导的世界中获得成功极为艰难。事实上,她发现,这家公司里有一间办公室,她可能是第一个在这里与其他公司签约的女性员工;该公司的合伙人甚至都不知道女厕所在哪里。

在书中,她还强调了自己作为母亲的身份,这毫不奇怪,她是希望鼓励其他的工作女性,而不用包装自己的建议。该书的一些章节标题为《坐在会议桌边》(Sit at the Table)、《这是爬杆,而不是梯子》(It's a Jungle Gym, Not a Ladder)以及《做到这一切的秘密》(The Myth of Doing It All)。

密歇根大学的商业教授、女权主义先锋玛丽娜·怀特曼(Marina Whitman),在很早的时候就是全职教授和企业高管。她认为,“做到一切”是妄想。

“我觉得像这种问题如‘女性能够拥有这一切吗?’或‘女性不能够拥有这一切吗?’听起来很傻。”她说,“是的,你可能拥有这一切,但是不可能一下子全部拥有。”

而且,她补充说,成功并不是由多少女性成为企业CEO来衡量的,而是由她们做选择时有多少自由度来决定的。在TED大会上讲话时,桑德伯格也谈到了这一点,她强调说,女性的选择通常都伴随着妥协,而男性并不总是会被要求作出妥协。

女性“应该相信自己是优秀的,应该去追求职务晋升,应该争取坐在会议桌边。”她说,“我们必须做到这一点。在这个世界上,女性同胞们为了事业已作出了太多的牺牲,即使是为她们自己的兄弟,她们也没有做出过这样大的牺牲。”

“我从未想到我会写书”

桑德伯格的批评者说,噢,她当然会这样说了。是的,她工作很卖力,但是她可是过着衣食无忧的生活。

事实上,桑德伯格读书时就一直是她班上的佼佼者。在哈佛大学经济学班上,萨默斯对于她的学业成绩感到印象深刻,后来就成为了她的导师,并在他加盟世界银行时,将她也带了过去。两年后,也就是在1993年,她辞去了那个工作,加入到了著名的麦肯锡(McKinsey & Co.)咨询公司。

她从哈佛大学商学院获得了MBA学位,并与萨默斯一道效力于克林顿政府。后来,在2001年谷歌刚刚起步的时候,她被谷歌的施密特挖过去,开始在该公司任职。在其任职期间,她大大拓展了AdWords和AdSense的覆盖面,这是谷歌目前两棵最重要的摇钱树。

现在,作为Facebook COO,她又迎来了另一个辉煌:该公司最新宣称已拥有了超过10亿个用户。根据该公司2012年公布的文件,桑德伯格持有将近200万份Facebook股票,而且拥有数百万份股票期权。她和她的丈夫——SurveyMonkey公司的CEO大卫·古德伯格(David Goldberg),居住在9000平方英尺的豪宅里。

因此,她当然能够在5:30按时下班,回家照看她的两个孩子了。毕竟,她是老板。

但是,尽管现在有钱有权,功成名就,但是在高中和大学时,桑德伯格似乎一直非常腼腆。奥莱塔写到,她是那种“不怎么说话,也不怎么举手发言的人”。

“我从来没想过会写书。”她在书中说到。她只是在与同事交流这个想法多年后才决定付诸实践。她形容这本书是有关“立志”的书。她做出这种论断似乎显得很忧郁,因为这样说的风险很高。

麻省理工学院商业教授洛特·贝林(Lotte Bailyn)称,既然出了书,桑德伯格就应该利用她的号召力来推动职场生态的改变——不仅是为了女性员工,也是为了男性员工。典型的职场就是这样子的,因为我们已习惯了没完没了的工作以及层出不穷的各种新闻。她说,我们需要僵化少一点,创造性多一样,工作和生活平衡的自由度大一些。

“问题不是改造女性,而是职场中存在的性别角色、动态、预期和标准。”她说,“如果我们始终强调如何改造女性,我认为我们可能走不了多远。”

密歇根大学的惠特曼称,桑德伯格能够帮助改变人们的谈话。“桑德伯格鼓励女性树立自信,这是绝对正确的。”她说,“但是,用我们能够产生多少谢丽尔·桑德伯格的标准来衡量女性的成功,我认为是不对的。更重要的是,我们能够做些什么,让那些为数更众的不是为自我实现、而是迫于生计工作的人们,更容易实现工作和生活的平衡。”

但是,现在桑德伯格已发表了自己的观点。至于所有这些批评怎么办,两年前桑德伯格对奥莱塔说过的话似乎可以表明她现在的反应:她很可能正在好奇人们为什么对她本人大惊小怪,而不去关注她所描绘的实际问题?

“我真的非常感激那些鼓励我、帮助我发展的人们。”她说,“没有人能够独自成功。