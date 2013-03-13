3G资本掌门人雷曼：南半球首富 被巴菲特尊为老师

雷曼控有世界上最大的啤酒生产企业百威英博

巴西最富有的公民豪尔赫·保罗·雷曼（Jorge Paulo Lemann）或许还不是一位家喻户晓的知名人物，但世界各地的消费者对他持有控股权的一些品牌早已耳熟能详。雷曼及其合伙人执掌着那些生产百威（Budweiser）啤酒，汉堡王（Burger King）皇堡的企业，甚至不久后还将包括著名番茄酱生产商亨氏（Heinz）。

雷曼已在世界各地担任过许多重要职位。他曾是纽约证券交易所拉丁美洲顾问委员会的主席，并且在上世纪90年代曾担任剃刀制造商吉列公司的董事——他在那里结识了沃伦·巴菲特。自那以来，有“奥马哈先知”之称的巴菲特一直是这位目前南半球首富的忠实粉丝。在接受巴西知名财经杂志《EXAME》采访时，巴菲特表示：“我希望对巴西有更多的了解，而豪尔赫是一位好老师。”今年年初，他们成为国际媒体的头版新闻人物：雷曼旗下的私募股权投资公司3G资本（3G Capital）与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司联手收购亨氏公司——几乎所有美国家庭的厨房里都有亨氏品牌的产品。美国第二大富豪巴菲特的旗下基金将作为财务投资者的角色参与其中，而3G资本将负责管理这家年营收数十亿美元的合资企业。

雷曼目前的个人资产净值为178亿美元，比去年增加了58亿美元。他今年之所以晋升为巴西乃至南半球的首富，其部分原因在于去年的巴西首富埃克·巴蒂斯塔（Eike Batista）成为今年最大的输家：在过去的一年里，巴蒂斯塔的财富蒸发掉194亿美元，平均每天减少5,000万美元。今年巴蒂斯塔甚至未能跻身巴西前三甲，而且跌出拉丁美洲前10大富豪之列。另一方面，雷曼却“稳扎稳打”。他在今年福布斯全球富豪榜上排名第33，而如果明年他晋升至前20名，我们也不会感到惊讶。

雷曼的大部分财富来自于他在世界上最大的啤酒生产企业百威英博（Anheuser-Busch InBev）持有的控股股份。他在这家销售200多个啤酒品牌的公司持有约10％的股份。在生产百威、科罗娜（Corona）、时代（Stella Artois）及其他品牌啤酒的百威英博公司，他的长期亿万富豪合伙人卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉（Carlos Alberto Sicupira）和马塞尔·赫尔曼·泰列斯（Marcel Herrmann Telles）也持有相当数量的股份。

2010年，雷曼、泰列斯、斯库彼拉三人与当时的巴西首富埃克·巴蒂斯塔联手收购汉堡王，该交易成为有史以来规模最大的食品公司收购交易。这三位巴西富豪搭档对这家汉堡连锁店实施了私有化，将该公司29％的股份出售给美国亿万富豪级对冲基金经理威廉·阿克曼（William Ackman），然后在去年夏季又将该公司再次推上市。

与巴菲特不同，雷曼素来倾向于对自己控制的公司进行结构精简，并实施深度的、结构性的管理层调整，并因此而闻名。在汉堡王，雷曼派驻的团队更换了公司首席执行官（CEO），并且进行裁员。其主要成果：虽然营收下滑，利润却反而增加。当巴西-比利时合资企业英博集团（InBev）在2008年收购美国老牌啤酒商安海斯-布希（Anheuser-Busch）之后，安海斯-布希公司的高管遭到解雇，5％以上的美国员工遭到裁减。这就是这位巴西首富喜欢出击的方式：雷曼和他那两位形影不离的合伙人——斯库彼拉和泰列斯一起，负责被收购公司的业务经营，而让别人拿出现金来资助公司的改革和整顿。对于那些不适合雷曼运营风格的人，会让他们带着丰厚的遣散费退出公司：据推测，亨氏公司CEO比尔·约翰逊（Bill Johnson）如果离开公司的话，他可获得超过2亿美元。