阿里新CEO评测：仍是马云的朝廷 陆兆禧只照看

3月13日消息，日前，阿里巴巴集团正式宣布，由CDO陆兆禧任职集团新CEO。俗语云，新官上任三把火，更何况是市值有望破千亿美金的大公司，“救火队长”陆兆禧登场之后，究竟会为阿里巴巴带来怎样的变化？

来自熟知阿里巴巴集团业务和文化的人判断是：Nothing！

制度约束：阿里仍是马云的朝廷

早在马云卸任之前，阿里集团组织构架的调整就已经大刀阔斧的展开。25个矩阵式事业群重新定义了阿里内部各岗位职能的同时，也最大程度上的弱化了各业务主管的权力。

最明显的一点表征是，CEO陆兆禧所领导的集团战略管理执行委员会，实则是由9名“常委”组成的。这9个人（包括陆本人在内）均是集团的中坚力量，其中多人在马云卸任CEO之后，被外界猜测为第一或第二候选人，不可小觑。

而这种“单数制”的领导班子结构显然有意为之，既可避免过度集权，又可在势力分化时，少数服从多数。由此可见，陆兆禧要在委员会内协调诸多势力的同时，还将受到各方的制衡。因此，马云也称“出任阿里巴巴集团CEO是个极具挑战和艰难的工作，陆兆禧肩负的职责和各方压力可想而知”。

另一方面，从组织构架的层级上判断，表面上马云在淡化自己的角色，突出两个委员会（决策委员会和执行委员会）的地位，但实际上，身为集团董事局主席的马云领导的决策委员会才是公司的实际掌权者。而需要向其汇报的集团CEO，则充当了管理者和执行者的角色。

分析人士指出，马云如愿退居幕后，颇有“垂帘听政”的意味。作为最高决策者，马云仍然是阿里的核心、大脑和神经中枢。虽然不再过多的过问具体操作层面的事宜，但指点江山和起草蓝图的依然是马云。

再者，从马云的内部邮件中也可看出，陆兆禧当选集团CEO仅仅是接班人制度的第一波，“未来还会有很多次”。此前，也有媒体猜测，阿里CEO会采用轮岗制。这也意味着，陆兆禧在CEO位置上的时间有限，且由于年龄相对其他主管偏大（陆兆禧是60后，马云曾说把机会让给更多的70后和80后），极有可能成为阿里“政权”的过渡者。

企业文化：马云依然是精神控制者

了解阿里巴巴的人士指出，陆兆禧在接任CEO后不会为阿里带来巨大变革的另一个原因在于，陆兆禧是阿里价值观的最好贯彻者。

马云在任期间，除了对集团业务模块和整体战略的部署外，还塑造了一整套阿里巴巴价值体系。也即意味着，马云从精神层面上，已经为继任者的布道省去很多麻烦。而新的CEO需要做的是将这种精神薪火相传，而非推倒重建。

据上述人士透露，马云选择陆兆禧和彭蕾分管集团和金融两大业务，在于二人对于阿里巴巴价值观的理解最为透彻，也是公认的“最懂马云的人”。

“陆兆禧和彭蕾极少抛头露面，相对于其他的阿里人，也极少发表观点，甚是低调。但骨子里对马玉和阿里巴巴的企业文化绝对的‘说一不二’。”

从过往的经历上判断，陆兆禧曾被誉为与曾鸣、卫哲、孙彤宇、王涛等创业元老齐名的“五虎将”之一。当卫哲、孙彤宇早已因各种原因从队伍中被“剔除”，陆兆禧非但得以保全，且还先后救支付宝、淘宝和阿里B2B于危难之际，可谓最熟悉阿里巴巴价值体系的管理者。

“这也是为何马云并没有将大权交予‘70后’‘80后’的原因之一。”上述人士认为，阿里巴巴企业文化具备自上而下的属性，因此，越向层级下面渗透，价值观被稀释得越厉害，从而造成诸多业务一线腐败严重。

而这种价值观执行过程中逐渐“荒腔走板”的现实情况，马云也同样有所认识。因此，他绝不希望首次轮换CEO就把“好经唱歪”，倚重“不忘初心”的老臣将价值观延续，是马云的不二之选。

集团战略：维稳是关键

马云在今年1月份接受《时尚先生》采访时曾讲到：“颠覆性的行业，新人用新事。非颠覆性的行业，新人做老事，老人做新事。”

推举陆兆禧这个阿里老人上位集团CEO，可见现阶段的阿里对于马云而言，平稳过渡绝对胜过自我颠覆。

业内人士分析，从阿里战略层面来看，“平台、数据、金融”三大业务板块中，平台已然成型，金融初见成效，数据仍处于酝酿状态。因此，陆兆禧所掌管的阿里巴巴集团（不包含正在筹建的小微金融）处于相对稳固的格局，不必夸张的开拓，只需局部的创新。这是马云眼里“务实”且具有“强大执行能力”的陆兆禧而言最为合适。

所以，陆兆禧在任期间首要任务是保证阿里巴巴集团在新的组织架构和毅然不变的价值体系下稳定的运转，不断克服“大公司病”，进而规避在过去阶段因战略调整或价值观贯彻不利，所引发的“淘宝商城事件”“淘宝腐败事件”等风险，以及一旦类似事件重演，身为第一责任人去承担。

当然，维稳并非意味着阿里巴巴集团业务的停滞不前。陆兆禧仍将面对外部的巨大挑战，而阿里自身也要继续寻找增量：这其中包括大淘宝的10万亿目标、双百万战略，物流网络的铺设，阿里B2B的转型，无线业务的快速增长，大数据业务模块的孵化，以及集团在2015年之前的整体上市……

只不过，这一切战略部署，均须贴上“马云”的标签，陆兆禧仅仅是照看他们完成。