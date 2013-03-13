陈一舟看好糯米网 将加大投入计划扩张三倍

3月12日，人人公司公布了2012年第四季度及全年的财报。财报数据显示，人人旗下的社交化团购网站糯米网四季度净营业收入为540万美元，与去年同期净营收270万美元相比，同比增长100%。2012年全年糯米网净营业收入为1610万美元，较2011年大幅增长149.6%。

数据显示，四季度糯米网净亏损为560万美元，相比较于前三个季度的820万、720万、640万美金，亏损幅度进一步收窄。这表明，糯米网的毛利正在稳步提升，自我造血能力不断增强。

人人公司CEO陈一舟在接受媒体采访时表示，糯米网有能力在年底前盈利，但我们并不急于盈利。出于长期战略发展的考量，2013年将加大对糯米网的投入，进一步扩大规模。谈及对糯米网未来的展望，他笑谈很看好团购业务的成长性，有信心将糯米打造成为业内第一的团购网站。未来将加大投入，让糯米规模扩大三倍。

在财报发布后的分析师电话会议上，人人CFO黄辉表示，“对于团购业务，不管是从运营数据还是财务数据来看，糯米网的表现都让我们受到了鼓舞，今年预计糯米网将会有显著的收入增长，预计能有超过100%的增长率。”

团购行业发展初期，数千家团购网站如雨后春笋般涌现，使得团购模式迅速为人熟知，大规模开辟了全国团购市场。而资本寒冬下大量团购网站倒闭，为留下来的企业提供了极大的发展空间和土壤。糯米网始终致力于夯实内功，凭借其精细化运营和差异化的服务稳健发展，并不急于盈利。在团购那行业春天来临之际，以人人公司为坚实后盾的糯米网，有望交上一份成绩亮眼的答卷。