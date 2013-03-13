马云：阿里无线团队的职责就是灭了淘宝

“阿里无线团队的职责就是灭了淘宝。”阿里巴巴集团主席马云在近期的采访中说道。昨日，手机淘宝公布的《无线淘宝2012年度电子商务数据报告》（以下称《报告》）显示，智能手机端用户的淘宝潜力确实足够亮眼。去年，无线淘宝的累计访问用户已经突破3亿，其中成交用户已经达到5700万，在支付宝的交易额同比增加了6倍。

《报告》显示，每小时通过手机淘宝卖出的商品超过22万件；平均每天有928万人在手机淘宝搜索商品。而数据背后也藏着十分有意思的现象，从消费分布的区域来看，浙江小城舟山地区手机淘宝购买力竟然最强，年人均消费金额达到1721元，超过上海1630元；而贵阳、温州地区手机网购用户的购买力也高于北京、广州等地；西藏拉萨、林芝地区还出人意料地挤进了购买力最高的前十榜单。而除了消费金额，手机淘宝访问量增长最快的地区分别是濮阳和铜仁市，大大高于北上广深等一线城市146%的增长率。“2012年，手机淘宝用户增长向三四线城市下沉的趋势非常明显。”淘宝无线事业部市场总监卢中涛说道。

此外，从性别看男女手机网购消费也有差别，女性年度花费达到1757元，而男性为1144元。在移动购物上，女性每年比男性多花613元，而在ＰＣ上，女性和男性的购买力基本相当。同时还有一个十分有趣的统计，2012年的龙宝宝婴儿潮催生了一批凌晨三点通过手机“淘宝”的妈妈们。

《报告》显示，全年产生无线成交的淘宝卖家数已经突破355万，同比增长86.6%，其中广东省无线卖家数量增幅最大，达到107%。而在销售额上，全年共有18家淘宝店铺的无线支付宝交易额超过千万元。