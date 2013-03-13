拉手网创始人吴波复出 携“美加乐”再战零售O2O

从身处千团大战的喧嚣到近一年来的逐渐淡出公众视野，拉手网创始人吴波经历了国内O2O大潮的起起落落。由于看到中国线上及线下零售行业加速融合所催生出的巨大市场机会，今日吴波正式宣布再次创业，全新O2O项目美加乐(www.meijiale.com)平台也同时上线，此次吴波复出进军零售业势必会对O2O进程起到积极的推动作用。

2012年前后，国内的很多零售企业爆发出了空前的库存压力，其中既有传统零售企业，也有单纯依靠网络销售的电商企业等。公开资料显示，上述企业的库存少则数亿，多则上十亿元，甚至有业内人士透露，某公司真实库存已高达50亿元，巨大的库存压力迫使线上线下企业加速转型和变革。

事实证明，国内的零售行业已经到了一个机遇与挑战并存的十字路口，在此背景下，O2O全新互联网模式的出现恰逢其时，其不仅改变了传统商业，也改变了亿万普通消费者的行为习惯，线上线下的优势互补和融合将是不可逆转的趋势。业内人士认为，O2O的外在表现形式为线上和线下的一体化，实际上其是一种以客户驱动为里、以供应链重构为表的电子商务模式，基于C2B的个性化定制，客户将真正成为线上和线下渠道的核心，大量小而美的公司将不断涌现，而与此同时，大公司对品牌和渠道的垄断在慢慢消解。

具体到吴波的新创业项目“美加乐”(Macy & Larry)，记者了解到，作为中国首家O2O快时尚连锁品牌，其以时尚、高品质的设计，高效快速的供应链管理，门店加网站的高效O2O营销模式切入市场。除了可让消费者享受到线上的价格和线下的品质外，对于实体的零售门店而言，一方面可以降低库存风险，提高店铺运转效率;另一方面可以全方位分享线下及线上的用户增长红利，真正实现“赋予用户美丽，赋予合作商快乐”的企业愿景。

尤为值得一提的是，美加乐拥有强大的软件系统支持，无论用户、品牌商、设计师还是采购人员都是系统化操作，颠覆了传统电商人员占主导地位的供求关系。合作方式便捷，流程清晰，可谓是目前效率最高的O2O电子商务平台。

吴波表示，国内的零售业O2O将是一个万亿级别的市场，这给予了美加乐足够大的市场空间，上线初期，美加乐平台将只对其品牌直营店、品牌合作店、品牌合作商及优质产品供应商开放。所售商品将主要以服装和建材等品类为主。作为国内第一家零售O2O快时尚连锁品牌，美加乐将给消费者带来：“线上的优惠价格，线下的优质服务”;给品牌合作店带来：“低库存风险，低进货价格，线上线下销售都得利”的优势。美加乐的优质服务，正在迅速的走入您的生活。