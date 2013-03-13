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【聚焦】吴波第七次创业推“美加乐” 看好零售O2O市场

2013-03-13 16:37 | 作者： 来源：中国企业家网 吴波 美加乐 O2O

“美加乐”是吴波第七次创业项目，“创业达人”吴波为何再战零售O2O？“美加乐”会对O2O进程起到怎样的作用？

【中国企业家网】据新浪科技报道，吴波已联合美国设计师托德·梅西推出零售卖场品牌“美加乐”(Macy & Larry)——这正好是他们俩名字的组合：Todd Macy and Larry Wu。

 

吴波

 

据吴波介绍，“美加乐”是一个零售卖场品牌和O2O结合的项目，该项目将走线下+线下结合的方式。该项目将会在各地开“美加乐”的连锁门店，门店中所有的POS机以及用户客户端信息将会即时反应到服务器中，可以实现实时的仓储和销售管理，实现低库存甚至零库存。

事实上，“美加乐”项目是吴波第七次创业项目。此前，吴波有六次创业经历：1997年，创立美国影力驰技术；1998年，创建webdvd，之后被收购；1999 年，创立中国大型综合门户网站焦点网，之后被搜收购；2002年，创建richcore视频解码芯片公司，公司被收购；2005年，创建中国第一家专业视 频共享平台网站；2009年，创立拉手网，2012年4月，吴波辞去拉手网CEO一职。

“创业达人”吴波为何再战零售O2O？“美加乐”会对O2O进程起到怎样的作用？

吴波表示，国内的零售业O2O将是一个万亿级别的市场，这给予了美加乐足够大的市场空间，上线初期，美加乐平台将只对其品牌直营店、品牌合作店、品牌合作商及优质产 品供应商开放。所售商品将主要以服装和建材等品类为主。作为国内第一家零售O2O快时尚连锁品牌，美加乐将给消费者带来：“线上的优惠价格，线下的优质服 务”；给品牌合作店带来：“低库存风险，低进货价格，线上线下销售都得利”的优势。美加乐的优质服务，正在迅速的走入您的生活。

对此，比特网分析称，O2O的外在表现形式为线上和线下的一体化，实际上其是一种以客户驱动为里、以 供应链重构为表的电子商务模式，基于C2B的个性化定制，客户将真正成为线上和线下渠道的核心，大量小而美的公司将不断涌现，而与此同时，大公司对品牌和渠道的垄断在慢慢消解。中国线上及线下零售行业加速融合，催生出的巨大市场机会，线上线下的优势互补和融合将是不可逆转的趋势，吴波复出进军零售业势必会对O2O进程起到积极的推动作用。

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