|个人中心 | 退出 | 登陆 | 注册 | 订阅
未完成

人大代表吴向东：白酒调整期“今年最难过”

2013-03-14 08:14 | 作者： 张旭 来源：21世纪经济报道 吴向东 白酒

历经勾兑门、塑化剂风波、限酒令等，已经连续飞速增长达10年之久的中国白酒行业，在2012年不得不进入调整期，高档酒更是出现大滑坡。

3月12日，十二届全国人大代表、华泽集团董事长吴向东对本报记者称，由于受多种因素影响，“今年是白酒行业最难过的一年，尤其是上半年，不过还是看好白酒的长远发展”。

另有白酒业权威人士表示，原本以“三公消费”为主、占据达2/3以上的高档白酒，在最近数月销量下滑严重，估计降幅达50%-60%，遭遇巨大滑坡。

由于白酒行业此前深陷“塑化剂”风波，吴向东还在此次全国人民代表大会上提交了“依托全社会的力量解决食品安全问题”的提案。吴向东在提案建议，党中央、国务院应将食品安全综合治理的重视程度提高到最高级别，着力消除监管的空白和缺陷。

2012年上半年，由于受“三公限令”影响，高端白酒开始遭遇寒流，随后中央“八项规定”、“六项禁令”、地方各省市相继出台的相关规定等因素影响下，白酒行业整体笼罩在寒冬阴影中。

吴向东表示，“目前高档白酒与高档餐饮一样，销售下滑，价格基本上也在下降”。

另有白酒行业权威人士透露，“外界猜测，高档白酒在政务消费上占到2/3以上”。不过，吴向东表示，目前没有确切的数字，限制三公消费、作风转变等对整个白酒行业影响很大，但这有利于整个白酒行业调整到正常的发展道路上。对白酒价格，吴向东称，“五粮液转变得较快，春节期间比去年同期销售得好，五粮液市场价格现在每瓶700多元”。

春节前，国内酒类知名投资人覃文华对本报记者表示，“酒类行业协会权威人士透露，市场上900元能拿到茅台酒，而且货量比较大”。覃文华认为，在目前比较大的白酒品牌中，贵州茅台在渠道上压货量是最多的。在价格高峰期，经销商拿货价在1700元，零售价在2000多元”。

吴向东指，目前整个白酒行业都处于调整期，今年是最难过的，尤其是上半年。对于高档白酒，今后要看品牌影响力和质量。“不过长远发展看好，中国消费者还是离不开白酒，只是高端白酒会从政务宴请的消费部分逐步转向商务宴请。”

吴向东表示，目前华致酒行也受到影响，以前是卖高档酒，现在华致酒行正调整市场策略，转向商务用酒，增加200元以上的中档酒的销售。吴向东表示，销售没有下降，只是增幅大幅放缓，利润则有一些下降。

上述白酒行业权威人士认为，对酒类流通企业来说，利润回调则是基于高端白酒利润空间的压缩，一方面高端酒销售不景气，另一方面，以五粮液为代表的高端酒不断提高出厂价，致使流通渠道中的利润空间越来越小。吴向东称，“白酒渠道商业绩将出现分化，未来能够在白酒渠道商中最终胜出的，必然是那些具备良好中高档产品结构，并具备全国市场基础与优势的企业。”

  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

专栏

何振红

《中国企业家》杂志社社长

何伊凡

《中国企业家》编委、执行总编辑

袁茵

《中国企业家》资深记者，关注互联网...

秦姗

《中国企业家》高级记者，关注TMT、跨...

邹玲

《中国企业家》记者，关注文化领域。...

朱汐

《中国企业家》生活版记者，关注更有...

房煜

《中国企业家》高级编辑，关注消费、...

马吉英

《中国企业家》高级记者，关注汽车、...

黄秋丽

《中国企业家》主笔，关注地产等领域

杨婧

《中国企业家》助理总编，关注TMT、航...

冀勇庆

《中国企业家》主笔，IT届第一把写手

马钺

《中国企业家》资深记者，关注体育、...

昝慧昉

《中国企业家》资深记者，关注消费、...

袭祥德

《中国企业家》编辑总监，关注能源、...

萧三匝

《中国企业家》高级编辑，关注思想、...

林默

《中国企业家》记者

赵芃

《中国企业家》记者

伏昕

《中国企业家》记者

王瀛

《中国企业家》记者

周夫荣

《中国企业家》记者

京ICP备13041123号　京ICP证130457号

思拓合众