人大代表吴向东：白酒调整期“今年最难过”

历经勾兑门、塑化剂风波、限酒令等，已经连续飞速增长达10年之久的中国白酒行业，在2012年不得不进入调整期，高档酒更是出现大滑坡。

3月12日，十二届全国人大代表、华泽集团董事长吴向东对本报记者称，由于受多种因素影响，“今年是白酒行业最难过的一年，尤其是上半年，不过还是看好白酒的长远发展”。

另有白酒业权威人士表示，原本以“三公消费”为主、占据达2/3以上的高档白酒，在最近数月销量下滑严重，估计降幅达50%-60%，遭遇巨大滑坡。

由于白酒行业此前深陷“塑化剂”风波，吴向东还在此次全国人民代表大会上提交了“依托全社会的力量解决食品安全问题”的提案。吴向东在提案建议，党中央、国务院应将食品安全综合治理的重视程度提高到最高级别，着力消除监管的空白和缺陷。

2012年上半年，由于受“三公限令”影响，高端白酒开始遭遇寒流，随后中央“八项规定”、“六项禁令”、地方各省市相继出台的相关规定等因素影响下，白酒行业整体笼罩在寒冬阴影中。

吴向东表示，“目前高档白酒与高档餐饮一样，销售下滑，价格基本上也在下降”。

另有白酒行业权威人士透露，“外界猜测，高档白酒在政务消费上占到2/3以上”。不过，吴向东表示，目前没有确切的数字，限制三公消费、作风转变等对整个白酒行业影响很大，但这有利于整个白酒行业调整到正常的发展道路上。对白酒价格，吴向东称，“五粮液转变得较快，春节期间比去年同期销售得好，五粮液市场价格现在每瓶700多元”。

春节前，国内酒类知名投资人覃文华对本报记者表示，“酒类行业协会权威人士透露，市场上900元能拿到茅台酒，而且货量比较大”。覃文华认为，在目前比较大的白酒品牌中，贵州茅台在渠道上压货量是最多的。在价格高峰期，经销商拿货价在1700元，零售价在2000多元”。

吴向东指，目前整个白酒行业都处于调整期，今年是最难过的，尤其是上半年。对于高档白酒，今后要看品牌影响力和质量。“不过长远发展看好，中国消费者还是离不开白酒，只是高端白酒会从政务宴请的消费部分逐步转向商务宴请。”

吴向东表示，目前华致酒行也受到影响，以前是卖高档酒，现在华致酒行正调整市场策略，转向商务用酒，增加200元以上的中档酒的销售。吴向东表示，销售没有下降，只是增幅大幅放缓，利润则有一些下降。

上述白酒行业权威人士认为，对酒类流通企业来说，利润回调则是基于高端白酒利润空间的压缩，一方面高端酒销售不景气，另一方面，以五粮液为代表的高端酒不断提高出厂价，致使流通渠道中的利润空间越来越小。吴向东称，“白酒渠道商业绩将出现分化，未来能够在白酒渠道商中最终胜出的，必然是那些具备良好中高档产品结构，并具备全国市场基础与优势的企业。”