从屌丝站长到年入10亿元：管理公司就像设计游戏

从入不敷出的VeryCD到年收入10亿的网页游戏公司。黄一孟和戴云杰没有求助VC，也没有引进职业经理人，他们更多依靠自己的感觉和摸索去做事。

2012年夏天，在上海China Joy游戏展上，心动游戏960平方米的展台是场馆内面积最大的展台之一。同时，这家网页游戏公司为旗下游戏《神仙道》包下了地铁花木路站和龙阳路站为期一个月的全部广告位。这两次分别花去黄一孟400万元和200万元。

“8年前，我和黄一孟很×丝地去逛China Joy，到处排队领了一大坨纸袋，把其它袋子装在盛大的里面，坐着2号线回来。怎能想到有朝一日我们能地铁包站，搭一个比隔壁盛大还大的展台……”2012年7月30日凌晨，戴云杰在微博上说。

黄一孟和戴云杰是心动游戏的联合创始人，他们也是VeryCD的联合创始人。即使在两年前，他们也很难想像到现在的状况。

作为国内最热门的下载资源网站之一，直到2010年因版权问题转型前，VeryCD始终要为服务器的成本发愁：很长一段时间里，黄一孟可以把公司继续经营下去的唯一前提就是有能力为服务器续上费。

现在他们不需要担心这种问题。去年，心动游戏的收入达到了10亿人民币。在心动游戏中，黄一孟和戴云杰继续保持着过去的分工：CEO和CTO。

网页游戏近几年进入爆发性的增长期，行业规模从2008年的6.5亿增长到去年的55.4亿。但这并不意味着赚钱变得轻而易举——大量创业者进入这个市场（甚至连京东商城这样的电商也运营网页游戏），而且网页游戏更容易被复制，营销成本也在迅速增长。

与很多创业公司不同，黄一孟和戴云杰并未求助于VC，也没有依靠职业经理人。两个之前毫无网游运营经验的创始人通过“直觉”和摸索将心动游戏做成了最成功的网页游戏公司之一。

2003年左右，verycd.com只是爱好计算机的大学新生黄一孟陆续注册的众多个人网站中的一个。当时，因为不满于网络上质量不高且需收费的电影资源，他将自己手头一些存在于光盘或硬盘里的资源发布在verycd.com上，供网友们免费下载。当时，版权问题并没有被严格监管。很快，VeryCD聚集起了第一批和黄一孟有着类似热情的用户，他们在下载的同时也愿意上传自己的资源。黄一孟对这种众人“分享互联网”的状态很满意，以此为目标为这个个人网站找到了最初的定位。

很快，网站因为承载不了更多负荷而面临瘫痪，VeryCD的用户们——像当时很多不同类型的个人站点都各自拥有一群忠实簇拥者那样——一起凑了2000多元钱给黄一孟——更准确说是给dash这个黄一孟的网络ID——去添置新的服务器。面额从5元到100元不等的纸币被塞在一封封平信里邮寄到上海，其中最高的是一张100美元的西联汇款单。

这让黄一孟意识到，这个所谓的个人网站不再只对他一个人具有价值。2004年，VeryCD以黄一孟中途离开学校专心创业而成立了一个工作室。

之后的几年里，当黄一孟由衷地相信VeryCD对互联网的重要性，并热切地围绕着下载资源分享一点一点建立起包括P2P下载、内容索引、社区等一系列网站功能时，互联网的某些领域正以异乎寻常的速度被资本和技术改变着——以土豆、优酷为代表的在线视频兴起后，“下载”这个曾经最火的网络活动之一很快就显得过气了；大量资本开始涌入这个行业，最致命的版权问题也不能再视若无睹；而监管部门则对正规经营者着手发放“视听牌照”。

此时，黄一孟对这门生意的门槛和难度也有了逐渐清晰的认识。他此前已经产生了为VeryCD寻求拓展的想法，方向是“围绕最熟悉的视频行业”。然而，在考虑了视频播放、社区、乃至电视机顶盒等相关业务，并做了一些简单尝试后，黄一孟意识到这些在他看来“可能适合转型的方向”，不是需要大量的资源投入，就是无法保证持续稳定的收入。

2008年，一封辞职信让黄一孟空前地想为VeryCD的未来找到“一个模式”。一位早期加入VeryCD的员工提出辞职，理由是妻子待产而自己照顾不过来，想离开上海回到生活成本更低的家乡去发展。这让黄一孟很受打击——想到自己运营着一家“这个月的收入只够支付下个月的开支”的公司，甚至无法给出让员工安心待在上海工作下去的保障，“这样的公司实在很没道理”。而这一年，他自己也要面对结婚成家。

纠结了一年后，新项目的方向被最终确定为网页游戏。这不是一个谈得上有任何创意的模式，进入门槛很低，而这个行业的全部想象力似乎都集中在“来钱快”这个最大的特点上。

黄一孟说服自己的理由是做网页游戏和做网站有很大的相似性，一部分经验可以移植过去，“感觉离得很近”。同一时期创业的很多个人站长因为早期接触过网页游戏联运，如今都在从事网页游戏开发或运营，这也给了他一定信心。而此前他和戴云杰在玩某几款“特别好玩”的网页游戏时也分别买过付费道具、充过值，这让他们觉得做网页游戏至少在“找到一个模式赚钱”方面不再会令他们纠结。

像很多创业者一样，在评估某款“好产品”将“有市场”，并且自己也“有能力做”时，黄一孟的新公司心动网络成立了。

在游戏行业“从零开始”的黄一孟和戴云杰，从游戏题材和机制开始研究，在当时受欢迎的主流题材里挑选了英雄、三国背景的题材，又联系上之前认识的游戏研发团队“厦门光环”争取到了《神仙道》的独家代理权。与此同时，新公司里也快速设立出了游戏开发、策划等职位——他们把招聘信息大量发布出去后便做好了长时间坐在办公室里面试的准备。

黄一孟把这个顺利的开头归结为“运气和市场时机”。事实上，和很多有过创业经历的人一样，在二次创业开始便可以有条不紊地步步进展，过去经验的启示作用要远大于运气。在如何做出一个好的互联网产品方面，黄一孟并不是个新手，而其中VeryCD和之前产品项目的经验和试错，要比他们当初体会到的更有价值。

其它经验中最重要的还是2006年开始做了一个“网址站”——菜鸟用户的首页，密密麻麻的链接地址，当时的标杆就是hao123.com。这个链接分布充满整个页面，看上去密集而无序的页面在“Google粉”黄一孟和戴云杰看来太丑了。他们很快设计出一个“简洁而美”的新网址站。

出乎意料的是“数据显示这是个极糟糕的产品”。两人花了很长时间一步步测试，得出了一个无奈的结论——网址站想要有市场前景，只能做一个hao123式样的“长得很丑”的页面。不过，网址站所带来的大量新收入，很快把“是不是丑”这类讨论挤到了一边。

这是黄一孟无意间学到的一课。这个网址站在一年用户累积后就开始每月给VeryCD贡献超过100万的收入，而当时VeryCD其它收入只有每月20多万元。

之后两年多时间，黄一孟把大部分精力都用于钻研改进这个网址站的设计上，比如搜索框放大1像素会对用户点击造成多大影响、按钮或链接向上移一些又会怎样。这让他累积了许多中国互联网用户行为模式的观察，以及如何迎合和引导他们的经验——只不过这些都是他到后来做网页游戏时才意识到的——那些普通玩家的要求和网址站的目标用户其实有很大部分的重合。在几款由心动游戏开发和运营的页游上都体现出了试错迭代能力强、产品修订快的特点，被业内人士评价为“数据感好”。