周小川谈阿里金融模式探索：央行的态度是给予支持的

中国人民银行行长周小川

3月13日消息，中国人民银行行长周小川在出席十二届全国人大一次会议新闻中心“货币政策与金融改革”记者会时，谈及以阿里巴巴为代表的互联网企业正在开创的新型金融模式，表示支持以科技促进金融业发展，同时，周小川认为面对不断涌现的新型金融模式，金融监管需要适应、更新。

从去年开始，阿里巴巴以数据加互联网开拓小微企业信贷的模式就备受关注。有数据显示，截至2012年底，阿里巴巴已经为超过20万家小微企业提供融资服务，户均贷款为6.16万。就在两会期间，阿里巴巴对其金融业务进行了大规模整合，成立阿里小微金融服务集团，涵盖支付、小贷、保险、担保等业务。由于阿里巴巴原本所具有的的电子商务巨头的身份，而马云也曾说过，“如果银行不改变，我们就改变银行”。一时间，阿里巴巴所代表的新型金融模式与传统银行的关系备受关注。

谈及阿里巴巴所开创的金融模式会否对传统银行造成压力，周小川表示，其个人对新生的、特别是科技促进的金融业一直是支持的态度。他介绍自己在90年代中期带硕士研究生时，让学生选的课题就是“互联网银行”，而那时候世界上互联网银行刚刚开始出现。他当时就已经认为，针对互联网金融方面进行的探索应给予支持。

周小川表示，对于当前互联网金融的探索，央行应该给予支持。周小川认为，通过竞争会改进传统行业的发展，使其适应新的情况并有一种强刺激，从而有助于他们跟得上时代和科技的步伐。通过这个竞争，最终的结果就是竞争会带来更好的产品和更好的服务。也就是整个金融业会给实体经济，会给各种各样的客户带来更好的产品和更好的服务。

对于监管问题，周小川认为，新型金融模式的出现，会对监管形成挑战。“这种挑战是客观存在的，重要的是我们要适应这种新的发展和新的科技挑战。这些新事物出现以后，要加快我们的学习步伐，及早的吸取经验教训，同时不断的更新规章制度和监管标准，这样就能使整个金融业保持一个健康的发展方向。”

附答记者问内容（节选）：

记者：请问周行长，马云曾经说过如果银行不改变，我们就改变银行，现在看来互联网技术的进步加速使得传统行业已经有一些跟不上脚步了，马云已经突破了传统的融资方式和商业的边界，您怎么看阿里金融这样一种新型的金融模式，是否会对传统的银行造成压力？谢谢。

周小川：我先讲一件事，表明我个人对新生的、特别是科技促进的金融业一直是支持的态度。我带研究生大概已有20多年，既有硕士研究生也有博士研究生。90年代中期我带的一名硕士研究生，我让他选的课题就是“互联网银行”，那时候世界上互联网银行刚刚开始出现，我觉得应该在这方面进行探索和给予支持。所以对于这方面出现的探索，央行的态度应该是给予支持的。

周小川：你所提到的另外一个问题，就是这些新的方式出现后会对传统业务模式进行挑战。我的回答是这种挑战是好的，通过竞争会改进传统行业的发展，使其适应新的情况并有一种强刺激，从而有助于他们跟得上时代和科技的步伐。通过这个竞争，最终的结果就是竞争会带来更好的产品和更好的服务。也就是整个金融业会给实体经济，会给各种各样的客户带来更好的产品和更好的服务。这一点也是肯定的。

周小川：再有涉及到的一个问题，就是对监管的挑战。因为新的东西出来以后跟以前的做法会不一样，而此前的监管以及风险防范都有了一定的路数，忽然出现一个新的东西，监管方面可能会有一些不适应，另外监管方面的担忧也是对的，担心这些新的东西虽然也有优点，但也可能会造成巨大的潜在风险，在监管上有点控制不住或者出问题，这个可能性也是存在的。我个人的观点是，这种挑战是客观存在的，重要的是我们要适应这种新的发展和新的科技挑战。同时也不排除有时候这些新的业务模式会出现或大或小的一些风险，或大或小的问题，包括舞弊欺诈等等，也会借这种路径出现。出现以后，要加快我们的学习步伐，及早的吸取经验教训，同时不断的更新规章制度和监管标准，这样就能使整个金融业保持一个健康的发展方向。谢谢。