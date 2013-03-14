拉手创始人吴波再出发：梦想成为中国ZARA和H&M

拉手网CEO创始人吴波

“二月二，龙抬头，大家小户使耕牛。”淡出公众视野近一年的拉手网创始人吴波选择在中国农村的这个传统节日复出，经历O2O大潮起起落落的吴波推出“美加乐”平台，并要以时尚、高品质设计，高效快速的供应链管理，门店加网站的O2O营销模式切入市场。

吴波晦涩难懂的概念背后，“美加乐”其实是个零售品牌：店里所有POSS机用的是Pad和手机，销售信息随时都可反映到服务器，“美加乐”对实时对各店出售的商品有掌握，并通过这些掌握及线上对同类商品的数据分析，做到低库存，甚至是理想状态的无库存。

“美加乐”也是全渠道（Omni-channel）零售概念。此前、国内苏宁已提出类似观点。国外零售行业也早已在尝试。所谓全渠道零售，是指以消费者为中心，利用一切的渠道，如实体店、目录、呼叫中心、互联网以及手机等，帮助消费者随时随地购物。

与传统零售不同，“美加乐”从零起步，直接用的是互联网的思维，吴波这种做法类似雷军(微博)推出小米手机。用吴波的话说，“美加乐”除可让消费者享受到线上价格和线下品质外，对于实体零售门店而言，一方面可降低库存风险，提高店铺运转效率，另一方面可全方位分享线下及线上用户增长红利。而美加乐将拥有软件系统支持，无论用户、品牌商、设计师还是采购人员都是系统化操作，颠覆传统电商人员占主导地位的供求关系。

“美加乐”的诞生生逢其时。当前国内很多零售企业爆发出空前库存压力，公开资料显示，上述企业的库存少则数亿，多则上十亿元。耐克内部人士则透露，今年要开40~50家自营工厂店，这一开店速度远快于以往，而工厂店折扣力度将保持3~4折。耐克此举主要是清库存。

据腾讯科技了解，“美加乐”所售商品前期主要是以服装为主，也包括建材等品类。“美加乐”前期筹备了3个月，在线下有3家店，团队目前只有几十个人，与很多创业项目相比，“美加乐”起步资金并不算太多，仅有千万元规模，且主要来自吴波多次创业后的自有资金。

不过，吴波很有信心，称“美加乐”1到2年内要在线下开100多家店，后续“美加乐”将大规模签约合作店。吴波认为，凭着多年积累的人脉及名声，只要振臂一呼，就会有一堆人响应。不仅如此，自己仅仅是行业早期呐喊者之一，如同当初在团购行业扮演的角色一样，将会有一堆人跟着自己在这个领域创业，用移动互联网O2O方法使中国零售业彻底升级。

核心资源是自己的互联网思维

“美加乐”店面以展现为主，店面如放100款产品，网上则拥有更多商品，用户不光可以购买店里的商品，还可以通过“美加乐”网站购买商品，选择性比单纯的线下店高得多。用户在网上购买商品时，线下店也也可以得到利益分成，实现线上线下利益一体。不过，当前“美加乐”还仅仅处于实验阶段，只允许用户在店里通过终端上网购买。

吴波说，“美加乐”核心在于能够向供应商反馈线上线下市场需求，换句话说，“美加乐”是家网站，知道用户线上喜欢什么、买什么，同时能知道门店什么卖得好、什么卖得不好。比方说东北人喜欢什么、广州人喜欢什么，“美加乐”竞争力是背后技术和互联网。“美加乐”

不排除把系统和知识与其他品牌合作，来帮助其他人也做出自己的品牌。

“我们线上控制很多高品质商品，同时让用户选择很多。线下看得见、摸得着体验店，用户不喜欢可以退、换，可以试衣服，‘美加乐’把这两个优点线上线下结合一起方式给消费者。其实很多用户已经这样做，很多90后、80后到店里看衣服，在店里试网上买。在‘美加乐’无论线上买、线下买商家都会得到好处。所有最简单是做零售品牌，就叫美加乐。”

实际上，国外传统零售行业已涌现出这股潮流。随着来越多消费者使用手机在任何地方购物，且价格通常比实体零售店要低，诸如梅西百货、玛莎百货等百货商，正担心成在线零售商的陈列室。为此，这些零售商都开始改变，转型的梅西所进行的全渠道融合战略。

梅西体验店内已在配备很多自助设备，能够帮助用户查询网上顾客评论、在社交媒体上分享购物清单及进行一站式自助购物，其POS机上可以下电子订单，价格查询机还能够给顾客推荐商品，手机APP可以点对点向顾客发送电子优惠券等。在国内苏宁也提出了全渠道零售概念，要做“沃尔玛+亚马逊”。

对此，吴波认为，美国零售业IT部门、互联网部门招聘了很多优秀人才，不会看到所谓线上比线下便宜很多。中国则不一样，即便是一线的品牌，很多IT系统都没到位，造成很多信息不通常，模型不对，而且往往熟悉一套流程的人做不出革新。互联网人做全渠道零售的价值恰恰在于拥有传统企业所不具有的互联网思维。

吴波说，互联网正全方位渗透人的生活，这是很值得投入的一块领域，很多人认为能在这一领域创业成功，很多人认为不能成功，这些坚持不能成功的人思维如果不发生改变，根本就没办法做成，而且传统企业包袱过重，比较难以转变。“换句话说，我看到卖衣服挣钱，我也想去卖衣服，用互联网的方式去卖衣服，就想做小而美的公司。”吴波强调，“美加乐”不要追求量，追求利润，就是要有创意、要有想法。

解决大问题就成为大公司

资料显示，“美加乐”项目是吴波第七次创业项目。此前，吴波有六次创业经历：1997年，创立美国影力驰技术；1998年，创建webdvd，之后被收购；1999年，创立综合门户网站焦点网，之后被搜狐收购；2002年，创建richcore视频解码芯片公司，公司被收购；2005年，创建中国第一家专业视频共享平台网站；2009年，创立拉手网。

“美加乐”无疑是吴波与传统行业结合最紧密的项目。ZALA、H&M是快时尚品牌，吴波希望“美加乐”是用O2O方式做的快时尚品牌，可用数据分析系统在明年底前使所有门店使零库存风险。这也意味着“美加乐”要提供好的商品，不能让商品质量损害用户体验。吴波无疑需要很多的传统资源和人员。吴波表示，中国最不缺的就是工厂，是对品质的管理。

据吴波介绍，当前已经有很多商场都要跟“美加乐”合作，他们只是从中提点分成。传统行业的人员也不是问题。“还要感谢这么多年的经历，焦点的经历可以让我十几个城市振臂一呼我的弟兄们都来了，我现在振臂一呼上百城市朋友都愿意来跟我合作。”

无论是创办焦点网还是拉手网，吴波无疑都积累了深厚人脉。吴波认为，自己能挑头做项目，能做到小而美，这跟自己为人风格和做事大家信任紧密相关。“我是第二次做O2O，这一次我知道怎么让它很火，又控制成本，又让大家赚钱。当前最重要的不是急于扩张规模，而是公司之后的高速发展，现在我们在很慎重在选伙伴。”

就在宣布复出的同一天，吴波在微博上写道：“创业就是一个发现和解决实际问题的过程。问题解决好了，公司就成功了。今天我们启航，用互联网技术及方法，去解决中国当今零售领域的问题。给我们些时间，相信我们能行！Stay Hungry. Stay Foolish。”

吴波对腾讯科技表示，解决了大问题就是大公司，解决小问题就是小公司，自己走到如今，一定是选择成为大公司，自己的梦想是成中国ZARA和H&M。“我想大声疾呼，现在切入点是以O2O方式尽快凝聚起品牌，我觉得现在纯打线下品牌，采用传统方式肯定死定了，只有采用O2O方式才能出品牌，才能比较高效迅速推出来，才能活下去。”