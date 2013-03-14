美团网王兴：做到1000亿并不难

王兴在美团网年会上表示在 2015 年，美团收入将会突破 1000 亿，引起众多人士的怀疑。近日，王兴在年会上的讲话已经在网上流传，王兴说，如果我们把一千亿稍微分解一下，就会发现只要我们顺利的完成今年 188 亿的目标，后面 2014、2015 年，平均每年只要增长 140% ，也就是每年 2.4 倍，到2015年就能顺利完成一千亿的目标。我们对全文进行了节选。

我们先简单看一下这个事实，经过三年的努力，我们已经成为无可争议的“团购老大”，我们的市场份额是第二名的两倍左右。大家肯定非常关心，更想听到一个词，不仅是团购，更是 O2O 。O2O 是一个非常新鲜的词，它有非常多的解释，字面解释是 Online To Offline ，线上到线下，可以有很多不同的解读，但是我认为 O2O 最重要的一个特征是线上到线下。就是线上交易，线下消费。那么我们新的 O2O ，互联网部分是类似的，一样线上交易，但是我们做的不是商品的电子商务，我们做的重点是本地服务的电子商务。那么，最重要的特征就是线上交易、线下消费，O2O 的两部分中，很重要一部分除了消费就是交易，说到交易的话，最简单表达它的这个值就是交易额。

我们是 2010 年 3 月 4 号上线，到当年底，总共的交易额是 1.4 亿，到 2011 年的时候，我们增长了 10 倍左右。一方面是城市的扩张，另一方面是各个城市的深度挖掘，所以我们 2011 年实现了 10 倍的增长，交易额为 14.6 亿。到 2012 年，我们的团队进一步增强，而且在移动互联网方面，我们的市场份额迅速上升，所以又实现了 3.8 倍的增长，2012 年总体交易额是 55.5 亿。但是我们在整个团购市场里，份额还不超过 30% ，还是个很小的比例。

我记得非常清楚，在 2011 年 3 月 4 号，也就是美团上线一周年的发布会上，也就是我们率先提出“过期包退”等消费者保障计划的会议上，我跟大家交流，可能有些人记得，当时我认为这个事情有 900 亿的规模。现在回头看，两年过去了，我们对行业的理解加深了一些，我们知道之前看来非常疯狂的估计，现在看是非常非常保守的一个事情。

事情的进展比所有人的想象还要更快，55 亿听起来是个很大的数字，但它其实只是很小的一笔。我们可以从很多角度来理解这个事情，全国有 13 亿人，55 亿的意思是，摊到每个人身上只有 4 块钱。大家一听肯定乐起来，对本地服务来讲，4 块钱根本不能干任何事情。而我们给消费者提供更多更好更便宜的吃喝玩乐，吃喝玩乐是每个人都需要的，而今天接近一半的人使用互联网，我们有理由相信随着时间的推移，随着我们服务进一步深入，所有人都可以用互联网、移动互联网的方式去享受他们需要的吃喝玩乐的服务，所以这是个万亿的市场。

从另一个角度来讲，我们前面做了 55.5 亿，而大家知道去年双十一淘宝天猫一天的促销活动做了 191 亿，淘宝天猫发展的非常好，他们的主力是做商品的电子商务，我们完全有理由相信服务的电子商务是一个规模完全不逊于商品电子商务的市场。这一点也可以从另外一个报告中看出来，如果大家关注宏观形势的话，就可以看出 2012 年全国 GPD 和各个产业的分布，我相信 2012 年是第三产业产值小于第二产业产值的最后一年。第三产业就是服务业，跟第二产业工业的产值差距在飞速的缩小。从今年开始，统计报告肯定会是第三产业服务业总产值大于第二产业，而美团恰恰做的是第三产业，是服务业的电子商务。

我们往下看，这个是一个总体的计划，我们希望 2013 年美团的交易额能够达到 188 亿，相比 2012 年是 3.4 倍的增长。这是一个非常值得努力的目标，但并不是遥不可及的目标，相反，它跟我们以往一样，还是一个适度保守的目标。2013 年 1 月，我们的销售额达到了八亿多，开个玩笑，即使我们这一年不进步，十二个月也会超过一百亿。以往每年我们都超额完成了目标，都比我们预计的发展得更好。

今天我们开的是年会，也是美团三周年的庆典。我们回顾过去三年，也要展望未来三年。所以，我想跟大家分享另一个目标：2015 年美团应该实现全年一千亿的目标。

2015 年一千亿，一千亿是什么意思，难吗?听起来是个很大的数字，但其实并不是遥不可及，因为再难的事情，你只要把它分解、分解、再分解，然后每一步都有人负责，都有团队负责，每个人都靠谱，整个事情就靠谱。如果我们把一千亿稍微分解一下，就会发现只要我们顺利的完成今年 188 亿的目标，后面 2014、2015 年，平均每年只要增长 140% ，也就是每年 2.4 倍，到 2015 年就能顺利完成一千亿的目标。每年增长 140% ，这是比我们过去几年都要慢得多的数字。只要我们不犯错误，只要我们产品方面更加深入，商品选择更加丰富，能够始终保证高品质、低价格，保证非常便利，就一定能够完成这个目标。因为消费者需求是如此的旺盛，而商家的需求也是如此的强烈，我们有理由非常快速的发展。

经过三年的努力，我们取得了非常好的进展，目前我们有 4 千万消费者，20 万合作商户，而且，前面还有更多的消费者、更多的商户等待我们去开发。那么我们大胆的展望一下，到这个十年，也就是 O2O 的前十年结束的时候，我们希望美团在什么位置?

到 2020 年的时候，当 O2O 的前十年结束的时候，我相信美团全年的交易额能超过一万亿。这同样是一个看起来非常大的、似乎遥不可及的目标，但是只要把它分解，然后每一步都有人去落实，就不会那么困难了。我跟大家分享一下最简单的计算方式，从一千亿到一万亿是十倍，如果我们给自己五年的时间，平均每年只要增长 60% ，也就是 1.6 的 5 次方就能实现超过 10 倍的增长。当整个第三产业是数十万亿规模的时候，当五年后互联网普及进一步提高，消费者手机上网的普及度进一步提高的时候，我们没有理由不相信整个产业会是一个巨大的产业。而我们作为这个产业的领跑者，将通过我们的努力，通过我们的创新，通过我们各方面的服务继续领跑下去。

在这里，我们要记住一句话“你对未来越有信心，你对现在越有耐心”，可能接下来一年、两年、三年，都会是非常煎熬的苦逼的事情。但是，我们要做的事情是非常光明、有巨大前景的事情，我希望大家跟我一样对未来很有信心，对现在很有耐心。