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雷军：做小米我不可能输 输了从此就踏实认命

2013-03-14 10:13 | 作者： 来源：保险生活 雷军 小米 资产

少年成名，激流勇退，手握大量资金，雷军本来可以舒舒服服的过日子了，他可以选择任意一种他喜欢的生活方式，但是他却不想这样。

“金山就像在盐碱地上种草，为什么不去风口上放风筝呢，站在台风口上，猪都能飞上天”，谈及他之前在金山的工作以及现在的状态，雷军这样说，现在他是金山软件公司董事长、小米科技董事长，还是凡客诚品、乐淘网、多看网，拉卡拉公司的投资人。江湖盛传，互联网市场已经形成了规模庞大的“雷军系”。

尚未加入金山软件之时，雷军就已经是名震中国计算机圈的人物了，尽管那时候他还在读大三，还刚刚满20岁，这一切都源于他超于常人的努力。

1969年，雷军生于湖北仙桃一个并不富裕的家庭，父母都是老实本分的教师，所以雷军从小就特别听话，高中时期，他非常努力，但是那时候他并不知道自己的未来是什么样的，大学志愿书填了计算机专业，也是因为要好的朋友填了这个，而他希望和好友有共同语言。考入武汉大学的雷军，非常珍惜学习机会。一方面，那时候父母每个月的工资加起来才300元，而他每个月要花掉其中的一半，另一方面，他自己本来就很好学，总是希望能够尽快学到更多东西。那时候，雷军每天早上7点就起来学习，晚上要到11点之后才睡觉，他自己回顾那段时间的时候，这样感慨到，“我特别害怕落后，怕一旦落后，我就追不上，我不是一个善于在逆境中生存的人，我会先把一个事情想得非常透彻，目的就是不让自己陷入逆境，我是首先让自己立于不败之地，然后再出发的人”。

努力也给雷军带来了丰硕的成果，他读大二时，他大一的时候写的程序已经被编入了大一教材，而当他读大三时，在中国最先使用学分制的武汉大学，他已经修完了整个大学所需要的所有学分。这时候的雷军，碰巧读到了一本影响他一生的书，这本书是描写硅谷创业者们的，名叫《硅谷之火》，读完这本书，雷军似乎找到自己人生的方向，他希望创立一家世界级公司，在计算机领域成为给人类“盗火”的“普罗米修斯”。

大三与大四的雷军，挎着一个破布包，里面装着几本厚厚的编程参考书，骑着破自行车(据雷军说新车很容易被偷)，闯荡在武汉电子一条街，这时候雷军把自己比作堂吉诃德，他觉得自己是一个“游侠”。在武汉电子一条街，雷军很快就成为了名人，他技术很强，能够破解很多程序，能编写高难度的代码，电子街的店主们有什么问题，都喜欢找他帮忙。通过武汉电子街，雷军的大名也传遍了全国计算机圈，大家都知道，武汉有个年轻人叫雷军，特别牛。

牛人雷军之所以能够小有成就，最主要的原因，是他的勤奋与努力，他起早贪黑，不知疲倦，同时又迅速吸收外界知识，凭借自己的判断，在程序界找到了出路，给自己的人生找到了最初的方向。

在破解了一家名为金山的香港公司的软件，并且为这个软件设计了加强版之后，武汉大学的天才少年雷军被这家公司的董事长求伯君看中，求伯君极力邀请雷军加入金山软件。1992年，23岁的雷军正式成为金山软件的一员，并且在其后的16年时间里，兢兢业业，始终保持着最初的激情与梦想，带领金山软件，成为中国软件行业的一面旗帜，而在这个过程中，雷军也数次展示出他精准的判断，过人的见识。

上世纪80年代末，金山软件曾经凭借自己的WPS操作系统，在软件江湖树立了自己的威名，但是随着微软的进入，盗版的兴起，金山陷入了困境。雷军一进入金山之后，就确立“立足办公软件市场，进军家用软件市场”的战略，在其后的十年时间里，金山推出了一系列的家用及办公软件，成为中国市场上最著名的软件公司，在微软的冲击下，仍然存活下来，并且越做越大。2000年，雷军又凭借自己对未来的预判，创办了电子商务网站卓越网，成为中国电子商务领域的领先者。2003年，金山开始研发网络游戏，并且由此开始了中国的“网游时代”。在雷军的带领下，金山在中国互联网届的每一步，都走在人前。

事实上，虽然雷军非常努力，他和部下谈工作的时候，总是能谈到半夜，但是金山始终有一个重大缺陷，就是它没有一个真正意义上的创始人。一个没有真正意义创始人的公司，缺少坚定不移的目标和改变一切的气质，很容易随着市场而变化，公司的领导层也不能迅速的达成一致。2003年，雷军曾经在一次游戏组员工会议上，对自己的副总裁和部门经理说，你们不容易，我也不容易，大家都活得太窝囊了。说到动情之处，雷军不禁潸然泪下，最后，二十多个人把雷军团团围住，大家抱在一起，嚎啕痛哭!

雷军金山生涯的结束，从一开始就注定了，他始终没有忘记自己最初的“盗火梦想”，没有忘记自己的使命，而金山或许不是这样一个实现梦想的地方。2007年12月，金山软件在香港上市两个月后，金山软件总裁雷军辞职，并且获得了董事会批准，雷军正式离开金山。

金山软件的职业生涯，带给雷军在中国互联网行业的超高地位，也让雷军实现了财富积累，其实早在2004年，雷军把卓越网卖给世界电商巨头亚马逊的时候，他就基本上实现了财富的积累，手握上亿的现金。在金山的十六年，雷军数次挽狂澜于即倒，最后带领金山成功上市，他的领导能力和预见性，不无体现。

少年成名，激流勇退，手握大量资金，雷军本来可以舒舒服服的过日子了，他可以选择任意一种他喜欢的生活方式，但是他却不想这样。在接受媒体采访时，雷军很多次表达了金山生涯带给他的五点思考：人欲即天理、顺势而为、广结善缘、少即是多和颠覆创新。离开金山的一年里，雷军都非常迷茫，非常低落，他非常有钱，但是他开始怀疑自己，失去了方向。他的人生中从来没有一段时间像现在这么闲，就像退休一样，他会时不时的去找自己的老部下吃饭吃烧烤，喝酒聊天。

2008年12月10号，那天雷军生日，北京下着大雪，他和金山的老同事老部下们在燕山饭店对面的酒吧喝酒，由于长久以来的的压抑，加上喝了点酒，雷军显得很激动，说着说着眼睛里就闪着泪花，这时候坐着的人群中站起来了一个小个子，这个小个子是雷军以前的老部下黎万强，他对雷军说了一句话：“四十岁才刚开始，你怕什么!”

因为喝酒，大家都没有开车，他们喝完酒就在街上散步，白雪皑皑，大家都没有说话，最后在双榆树当代商城分开的时候，黎万强觉得雷军已经走出来了。是啊，四十岁的时候任正非还没有创建华为，四十岁的时候王石还创办万科不久，才四十岁怕什么呢?这个雪夜成为了雷军的一个转折点，所有人都知道他会成功，雷军身上有一个特质始终没有改变——敬畏之心，对人对生活对创业的敬畏之心，对于雷军这样人生经历如此丰富的人来说，这一点显得难能可贵而又理所当然。

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