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潘石屹生命中的三个贵人：邓小平 张欣 冯仑

2013-03-14 10:18 | 作者： 来源：新京报 张欣 邓小平 贵人 三个 生命

接连陷入“帮房姐洗钱”“侵吞国有资产”等负面新闻，潘石屹“明星式”营销模式遇麻烦

进入2013年，地产商人潘石屹麻烦不断。

先是陷入“扬尘门”，随后又被质疑“与房姐串通洗钱”，接着除夕之夜又被指侵吞国有资产。

不过这并没有影响潘石屹的曝光率。微博上，每天还能见到他发的PM2.5数值;2月28日，他在一个沙龙上与好友任志强、王功权共同回忆创业故事;3月初，他又公开批评了香港限制携带奶粉出境的新规定。

1995年与妻子张欣共同创立SOHO中国以来，这位出身农民的地产商人用高调的言论与宣传，成功地将自己塑造成“地产明星”。

在名气光环下，潘石屹时时身处聚光灯下。有时，这种聚焦成为他营销的推动力。有时，这种聚焦却给他带来麻烦。

潘石屹的聪明与麻烦，成为中国地产界的一个独一无二的标记。

“麻烦”不断的小潘

从“扬尘门”到“与房姐串通洗钱”，再到“潘任美”，潘石屹这位高调的地产商人近期麻烦不断。

2月28日，在中国国际金融博物馆主办的“江湖”沙龙上，潘石屹说：“质疑是社会进步的标志，但诽谤是一种犯罪”。

这是他首次回应“潘仁美”事件。此前，知名网民司马南指出，潘石屹收购民源大厦背后，可能是与任志强勾结，侵吞国有资产。

次日清晨，他发表长微博公开回应：“所有交易都是合法合规的，40亿、50亿和其他的各种谣言都是没有事实根据的”。

潘石屹再次用高调的传播模式，回应了一桩“丑闻”。

实际上，这位任志强口中的“小潘”，近期不断地重复着这种出现丑闻、回应丑闻的动作。

“潘仁美”只是潘石屹近期麻烦中的一桩。这位高调的地产商人，在“营销”自己的同时也引来了大把的麻烦。

1月，北京连续出现雾霾天气。在微博中高调关注北京空气质量，甚至携带检测装置在参加北京人代会时现场检测PM2.5的潘石屹，被网友指责“降PM2.5，先从自身做起”“并非真的环保”。起因在于“望京SOHO施工工地的扬尘问题少说也在半年以上了”，以及“银河SOHO空无一人却彻夜亮灯”。对此，潘石屹虽然及时道歉和“改正”，但其公众形象却失分不少。

2月，有爆料称“在京拥有41套房共计近万平米的陕西房姐龚爱爱，大部分物业来自于潘石屹的SOHO。”随后，潘石屹被质疑“与龚爱爱串通洗钱”。对此，潘石屹称这是“无稽之谈”“我们作为一家企业，只能相信政府公开的信息，我们没有能力知道她到底有几个身份证，哪些是假身份证。”

从农民到地产商

万通董事长冯仑曾对潘石屹说：“是三个人成就了你，邓小平，你老婆，还有我。”潘石屹对此深以为然。

有评价说，高调而又会营销的潘石屹有着“农民式的狡猾”。

1963年，潘石屹出生在甘肃天水的一个小山村，谈及童年，贫穷、饥饿，以及“文革”时期没完没了的批斗，是谈论最多的主题。

在“江湖”沙龙上，潘石屹回忆说，上小学的时候物质上最贫困，当时粮食少，常常拿红薯当主食，以至于现在“看到红薯就冒酸水”。

上世纪80年代，潘石屹从河北廊坊的石油部管道局辞职下海，成为“万通六君子”之一，赚到了人生的第一桶金，更结识了多位事业上的重要伙伴。

在“六君子”中，潘的地位并不算高。公开资料中，王功权是总经理，冯仑和刘军是副董事长，而潘石屹往往排在最后，是“管财务的”。

王功权回忆，潘石屹在财务上很精明，大家还给他取了外号“潘老财”。谈及潘石屹出书，王功权笑着调侃：“到底是原来就很有才我们没发现，还是有钱了以后各方面都长进了呢?”

与王功权对潘的调侃不同，潘对这些创业伙伴总是不吝溢美之词。

他评价冯仑“思想非常活跃，是我面前的一座山，永远越不过去”。他评价王功权是“一位可靠的兄长”，时隔多年，他还是会提起王功权当年的情怀：“王功权说，‘我们办公司是为了走中国当代知识分子的报国道路’。”

潘的第二次起飞，缘于与张欣的相遇。

如果按现在的标准，张欣是一个货真价实的“白富美”。她童年移居香港，毕业于剑桥大学，曾在华尔街的高盛任职，能讲一口流利的英语。在剑桥读书时，她和在牛津读书的张维迎共同组建了留英经济学会，而潘石屹又算是张维迎的老乡，正是这层关系给两人做了媒。

“突然就听说两个人谈恋爱了。”王功权称，潘石屹在这方面有一手。在一档电视节目中，张欣曾表示，当年是她追的潘石屹，“而且追得很艰难，他那时有女朋友，又有刚离开的前妻，简直是困难重重。”

不仅是“闪电恋爱”，两个人认识几个月后就“闪电结婚”。婚后，潘石屹离开了万通，并于1995年和张欣共同创立北京红石实业有限责任公司(SOHO中国的前身)。

两人共同开发了SOHO现代城、长城脚下的公社、建外SOHO、SOHO尚都等一系列楼盘。张欣负责建筑设计、资本运作，潘石屹负责销售和政府关系。

在“江湖”沙龙里，潘石屹说：“张欣对我是很重要的一个人。”

他还回应了观众对于“妻管严”的追问：“你还很年轻，听老婆的话，生活会很幸福，你一定要记住。”

冯仑曾这样评价潘石屹：“是三个人成就了你，邓小平，你老婆，还有我。”

在这个沙龙上，这句话又被潘石屹再度提起。

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