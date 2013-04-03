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“屌丝”也有梦想 史玉柱儿时立志当陈景润

2013-04-03 07:55 | 作者： 来源：中国企业家网 陈景润 史玉柱 屌丝

知名企业家、巨人网络董事长兼CEO史玉柱喜欢以屌丝自居。不仅如此，史玉柱还特意申请了“屌丝”和“屌丝网游”专属商标，而且已正式获得受理。

史玉柱：高规格的“屌丝”

怎样才算是“屌丝”？史玉柱旗下的巨人网络《仙侠世界》与分析调研机构易观国际昨联合发布了一份《中国互联网“吊丝”用户游戏行为调研报告》指出，以经济能力看，月收入6001-8000元的男性、3001-6000元的女性受访者对“吊丝”认同度最高，他们最爱自称“吊丝”。不过，在月收入两万以上的男性和女性中，也均有一定比例人自称“吊丝”的。在调查中，自认为“房奴吊丝”的要多于没房一族。

如此看来，史玉柱算是高规格的“屌丝”了，身价500亿，整日混迹在马云、柳传志等企业家大佬中间，过着旅游、喂狗、晒微博的日子。

如此高规格的“屌丝”，对此不少网友调侃，“吊丝的资格都被剥夺了，伤不起……”“原来做吊丝也有门槛碍…”

“屌丝”也有梦想：史玉柱儿时立志当陈景润

从一穷二白的创业青年，到全国排名第八的亿万富豪，再到负债两个多亿的“全国最穷的人”，再到身家数十亿的资本家， “屌丝”史玉柱对于众屌丝来说，算是一个比较励志的版本。

不过儿时的史玉柱却没想过自己在今后会经历创业楷模——负债数亿——百亿富豪——屌丝，这些像电视剧一样的桥段。儿时的史玉柱的梦想是成为陈景润。

从初中开始，到18岁离开故乡，史玉柱不为了什么，就为几个要好的同学都去爬山，大家都爬山，我不去爬山，觉得好像太另类，就养成爬山的习惯。

1962年，史玉柱出生在安徽北部怀远县城。“爸爸是怀远公安局的，我妈妈是一个工厂的工人。”

初二之前，史玉柱成绩不好，贪玩爱看小人书，经常被妈妈训。1977年恢复高考，让史玉柱开始认真学习。此前，他高中毕业就“下放”了。

18岁之前，史玉柱随父亲两次见识过大上海的繁华，基本印象是“太大了”。最深印象是南京路上24层的国际饭店还有外滩，外滩的楼和怀远的楼是不一样的，非常洋气。此刻，尽管走在南京路上，史玉柱依然觉得他离大上海很遥远。

1980年，史玉柱以全县总分第一，数学119(差1分满分)的成绩考入浙江大学数学系。但在浙江大学数学系刚过了一学期，史玉柱就放弃了成为陈景润的理想。

“从图书馆借到《数论》，看了之后，我才了解到数学是那么的难。”和周围同学比聪明也让史玉柱压力很大。“尤其是长江以南的，成绩好的并不想上清华、北大，都去上了浙大，所以，我们那个班里聪明人太多，学习好的也太多了。”

知道1+1不可能突破之后，史玉柱的数学理想破灭了。我很想做成一件事情，但是很早地我又意识到我做不成这件事情，这是我理想破灭的主要原因。理想破灭后的史玉柱开始跑步，培养各种爱好。他每天从浙大跑到灵隐寺，18里，然后，再跑回来，坚持了四年。

数学家理想破灭后，史玉柱成绩一直维持在中等，“每天被迫进行大脑体操训练。”大三，畏惧纯数学太复杂，史玉柱选择了计算数学方向。当时还是小型机时代，进机房需要换衣服换拖鞋，编程结果需要打纸带。史玉柱只觉得挺罗嗦，没觉得计算机特别有用，对它也没特别的感兴趣。只是一门课而已。

1984年毕业，史玉柱没什么想法地被包分配到了安徽省统计局农村抽样调查队。“听说我是学数学的，统计局就是搞数字加减的，所以，就把我分到了统计局。”“这挺荒唐。”“数学不是加减乘除，数学系主要是逻辑，是大脑体操。”

分到单位没几天，史玉柱就被通知到西安统计学院进修几个月。进修老师有抽样调查之父之称，这位美国教授介绍了最新的国外的抽样调查方法，史玉柱发现没有一样能离开计算机。回单位说服领导，史玉柱南下广州，花5万块钱扛回了一台IBM PC。

1985年，在安徽统计局农村抽样调查队计算机房，23岁的单身汉史玉柱写会程序，挖会“金子”，自得其乐。2006年，上海瑞金宾馆，网络游戏《征途》上线新闻发布会。史玉柱冲着台下喊：“我是一个老玩家，20多年前，就在玩游戏，我懂游戏”，从此史玉柱彻底偏离了成为陈景润的梦想，踏上了游戏的“征途”。

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